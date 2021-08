Slovácko už pohárový výpadek neřeší, sbírá vítězství v lize

Tohle je ta nejlepší medicína na jejich rozbolavělé duše. Tři dny po krutém vypadnutí z Evropské konferenční ligy přemohli fotbalisté Slovácka doma České Budějovice 1:0 a po dvou kolech nejvyšší soutěže jsou stoprocentní.

„Vítězství si hodně cením. Zase se ukázal charakter mužstva, jeho srdce. Hráči se vyždímali,“ chválil trenér Martin Svědík tým.

Slovácko nastoupilo k ligovému střetnutí jen 66 hodin poté, co zkolabovalo v penaltovém rozstřelu domácí odvety proti Lokomotivu Plovdiv a se čtyřmi změnami v sestavě.

„Hned den po zápase jsme to hodili za hlavu. Ani jsme neměli video po utkání. Všechno jsme směřovali k Budějovicím. I trenér nám říkal, ať na to nemyslíme. Vůbec jsme to neřešili v kabině,“ prozradil levý bek Jan Kalabiška, že se v Hradišti ve smolné klubové premiéře v evropských pohárech už nepitvali.

Vyplatilo se. Stejně jako druhému týmu bulharské ligy nedalo Slovácko ani Jihočechům dlouho čuchnout. Hosty drželo do poločasové přestávky před jejich vápnem, Nguyen se v domácí bráně nudil.

„První půlka měla z naší strany parametry. Dobře jsme kombinovali, sbírali odražené balony, ze kterých jsme rozvíjeli útoky. Utkání mi ale připomínalo čtvrteční pohár. Hráli jsme většinou po vápno, a když jsme se do něho dostali, tak jsme šance neproměnili, nebo zkazili předfinální fázi,“ shrnul Svědík.

Stejně jako proti Lokomotivu našlo Slovácko jednoho střelce. Ale zatímco ve čtvrtek stačila Daníčkova trefa jen na prodloužení pohárové bitvy, Kohútova rána z 60. minuty zajistila plný bodový zisk.

„Víme, že nám to teď nepadá. Nabádali jsme hráče v přestávce, aby psychicky nepadali. Že když se budou dál tlačit za gólem, budou nakonec odměněni,“ uvedl Svědík.

Slovácku tak stačil potřetí v sezoně k vítězství jeden přesný zásah. A po dvou kolech je jediným celkem, který v lize ještě neinkasoval.

„Defenziva si šlape, ale na góly se strašně nadřeme. Máme sice šest bodů, ale v dalších zápasech by se nám nemuselo vyplatit tolik zahozených šancí,“ poznamenal Kalabiška, který deset minut před koncem zachránil na brankové čáře domácí od vyrovnávací pohromy.

Balon po Králikově hlavičce tancoval nad čárou, ale ani videorozhodčí neodhalil, jestli ji přešel celým objemem. „Nebyl jsem si jistý, bylo to na hraně. Nevěděl jsem, co čekat od VAR, míč mi navíc šel trochu do ruky,“ líčil Kalabiška.

Na střídačce trnul i střelec nakonec jediného gólu nedělního podvečera v Hradišti. „Modlili jsme se na lavičce, aby to nebyl gól. Bylo by to nespravedlivé,“ oddechl si Michal Kohút.

Slovácko tak rozjelo sezonu o dva body lépe než minulou, ze které se odrazilo do evropských pohárů.