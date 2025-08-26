Chance Liga 2025/2026

Trápení trvá. Slovácko dál čeká na první venkovní ligové vítězství tohoto roku

Petr Fojtík
  8:19
Ne, není to zdaleka jejich nejdelší šňůra prvoligových zápasů bez venkovního vítězství. Mezi lety 2006 až 2009, kdy na dvě sezony vypadli z nejvyšší soutěže, táhli fotbalisté Slovácka sérii 19 takových utkání. Smutným faktem ale je, že v letošním kalendářním roce na cizích stadionech ještě naplno nezabodovali. Naposledy v neděli prohráli 0:2 po mdlém výkonu v Ostravě, kde loni 14. prosince jejich aktuální jedenáctizápasové čekání na venkovní výhru započalo.
Michal Trávník ze Slovácka (vlevo) se snaží dostat k míči přes ostravského...

Michal Trávník ze Slovácka (vlevo) se snaží dostat k míči přes ostravského záložníka Christa Tiéhiho. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Christian Frýdek z Baníku spěchá za míčem během utkání se Slováckem.
Souboj ostravského Christiana Frýdka a Patrika Blahúta ze Slovácka.
Ostravský záložník Christian Frýdek padá po souboji s Filipem Vaškem ze...
Ostravští fotbalisté Ladislav Almási a David Lischka (zleva) naskakují na centr...
25 fotografií

„Mrzí mě, že jsme to dali Baníku tak lehce. Byl hernější, více chtěl,“ shrnul obránce Petr Reinberk.

„U týmu jsme krátce. Ale věděli jsme, že na jaře venku nevyhrál,“ připomněl trenér Jan Kameník, že se svým štábem převzal mužstvo v létě. „Je to i otázka sebevědomí. Ve Zlíně jsme měli dobré pasáže a v závěru i v Plzni, kde jsme ukázali, že také venku dokážeme být konkurenceschopní. Je to pro nás výzva tuhle sérii co nejdříve zlomit.“

Nejdelší série Slovácka bez ligové výhry venku

19 zápasů 13. 8. 2006 až 26. 10. 2009

17 zápasů 30. 4. 2005 až 26. dubna 2006

14 zápasů 25. 2. 2017 až 27. 11. 2017

13 zápasů 1. 11. 2009 až 29. 8. 2010

12 zápasů 27. 8. 2000 až 21. 4. 2001

11 zápasů 7. 8. 2004 až 2. 4. 2005

11 zápasů 14. 12. 2024 až ?

Aktuální sérii nezdarů na cizích hřištích začal ještě loni Ondřej Smetana, pod jehož taktovkou Slovácko naposledy vyhrálo venku 4. prosince 2024 na pražské Dukle 2:1.

Od té doby uherskohradišťské mužstvo venku osmkrát prohrálo a třikrát remizovalo. Utnout nepříznivou šňůru nepomohly ani dvě trenérské změny.

Smetana odcházel v březnu se čtyřmi venkovními prohrami v řadě, jeho dočasný náhradník Tomáš Palinek s bilancí tří porážek a jedné plichty v Mladé Boleslavi. Na první vítězný výjezd čeká i Kameník, který alespoň v úvodních dvou střetnutích sezony ve Zlíně a v Plzni „uhrál“ cenné remízy 1:1.

Slovácko nezvládá venku vstupy do zápasů. Třináctkrát po sobě inkasovalo jako první a pak muselo, většinou marně, dohánět ztrátu. „Chtěli jsme si přenést energii z konce předchozího utkání proti Teplicím, které jsme v závěru otočili a bylo to plné emocí. Nepodařilo se to,“ konstatoval Kameník.

Až do nedělního duelu se mohlo Slovácko opřít o obranu. V Ostravě ale poprvé v sezoně dostalo více než jeden gól. „Nebyli jsme dostatečně důslední v defenzivě, nechali jsme útočníky zakončovat,“ zmínil Kameník problémy ve vlastním vápně.

Almási hlavičkoval zblízka sám mezi trojicí obránců, střídající Prekop se prosadil po rohu. „Nepochopitelná věc,“ komentoval Reinberk laxní bránění před první brankou Baníku.

Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási

Samostatnou kapitolou je útočná impotence Slovácka, v Ostravě pošesté z deseti letošních venkovních zápasů neskórovalo. „Do ofenzivy jsme toho předvedli velmi málo,“ uznal Kameník.

„Potřebujeme více držet balony nahoře, dávat je do stran, centrovat, být nebezpečnější, častěji zakončovat. Tohle nás momentálně trápí,“ vnímá Reinberk. „S Teplicemi jsme měli dvacet střel a teď?“ Jen tři mezi tyče. Dohromady za tři podzimní venkovní duely jich Slovácko vyprodukovalo pět a ze hry se vůbec netrefilo. Zlín si dal vlastní gól sám, v Plzni skóroval v 90. +2 minutě Trávník z penalty.

Slováckou ofenzivu oživil v Ostravě až střídající Argentinec Marinelli. „Dostal se do šance, udržel míče, šel jeden na jednoho,“ chválil Kameník jihoamerickou akvizici, která přišla do Hradiště před třetím kolem. „Česká liga je specifická, těžká. Adaptace hráče z Argentiny může být obtížnější. Snažíme se jít postupně, je to hráč s budoucností.

“ Ukončit dlouhé čekání na venkovní výhru může Slovácko po zářijové reprezentační pauze, kdy jede na Bohemians a vzápětí do Pardubic.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
