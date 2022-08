Slovácko před Fenerbahce: varovná remíza u ligového nováčka

Takhle by to v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy nešlo. „Pokud budeme mít taková okénka, Fenerbahce je potrestá. Musíme se vrátit k důslednosti, poctivosti na všech postech, k lepší organizaci mužstva,“ shrnul trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík po úvodním ligovém kole. Do Istanbulu odletí hradišťská výprava s remízou 2:2 ze hřiště odbojného nováčka.