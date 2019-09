Slovácko se zlobí se na rozhodčí. Bylo toho moc, řekl kouč Svědík

Hlavní kouč Martin Svědík i manažer týmu Veliče Šumulikoski vystartovali za rozhodčími až ke středu hřiště. Ředitel klubu Petr Pojezný zase byl ve vyhrocené hádce se sportovním šéfem soupeře Josefem Jinochem. I diváci zůstali na tribunách a dávali znát svůj vztek.



Ředitel fotbalového klubu Slovácko Petr Pojezný (uprostřed) v zápase s Mladou Boleslaví

Silné emoce cloumaly fotbalovým Slováckem bezprostředně po konci domácího utkání s Mladou Boleslaví. Slovácko se cítí poškozeno verdikty hlavního sudího Ondřeje Cieslara a jeho asistentů.



Neoddiskutovatelné je, že ti chybně neuznali parádní gól domácího Marka Havlíka na 2:0 minutu po začátku druhého poločasu. Havlík při brejku napřáhl levačkou, skákavou střelu poslal z dvaceti metrů přesně k levé tyče a hned slavil se spoluhráči. Sudí ale na radu svého asistenta gól vzápětí odvolal pro ofsajd útočníka Tomáše Zajíce.

Souhrn 8. kola první ligy

„Víte, že nesmím rozhodčí komentovat, ale je na zamyšlenou, když mi řekne, že gól neplatí, protože to tečoval Zajíc, pak se podíváte na přenos a je jasné, že Zajíc se toho ani nedotkl. Nevím, co si o tom mám myslet,“ kroutil hlavou slovácký trenér Svědík.

„Vůbec nevím, jak to s ofsajdem bylo. Sledoval jsem míč, ale neviděl jsem jej přes Laca Takácse, navíc ještě skočil. Reagoval jsem na poslední chvíli. Ofsajd byl pro nás vysvobozením,“ poznamenal boleslavský brankář Jan Šeda.

Slovácko poslal v zápase do vedení po půlhodině hry hlavou stoper Stanislav Hofmann po Havlíkově přímém kopu. Druhý gól by se domácím proti neoblíbenému soupeři hodil. Boleslav hrála druhou půli se třemi útočníky a tlačila se za vyrovnáním. Domácí ale měli možnost skóre navýšit, Hofmann však z penalty nařízené po faulu Buchy na Šimka svůj druhý gól v zápase nepřidal.

Slovácko ještě neúspěšně žádalo druhý pokutový kop po střetu Petržely s Pudilem. A když na začátku nastavení nevyužil při brejku tutovku Juroška, srovnala Mladá Boleslav. Protesty Slovácka proti údajné hře Jiřího Klímy rukou byly zbytečné. „Chci říct, že chybu hledám jen v nás. Měli jsme utkání rozhodnout, navýšit z našich šancí vedení, nebo gól nedostat,“ zdůraznil trenér Svědík. „Ale dnes toho bylo moc. Druhý poločas se mi nelíbil a nerozumím tomu, jak se to může dít. Každý souboj byl otočený ve prospěch Boleslavi,“ podivoval se.



Zatímco údajné tendenční vedení zápasu se dá dokázat jen těžko, jde spíše o pocit, všechny tři kontroverzní momenty – neuznaný gól, neodpískaná penalta a údajné boleslavské srovnání rukou – by měl vyřešit videorozhodčí. Ten ale delegovaný nebyl.

„Tomuto utkání by asi videorozhodčí pomohl. Ale viděli jsme, že je to pořád o člověku, který to posuzuje,“ prohlásil slovácký trenér Svědík. „Hodnotím hráče, ne rozhodčího. Ale podle mě pískal dobře,“ namítl boleslavský kouč Jozef Weber. „Rozhodčího bych neřešil.“

Samotný sudí Cieslar, pro něhož to bylo ve 29 letech teprve druhé ligové utkání, žádost MF DNES o transparentní veřejné vysvětlení situací prostřednictvím mluvčího Slovácka odmítl.