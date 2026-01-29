„Týmu bezmezně věřím,“ zopakoval Skuhravý několikrát na tiskové konferenci před zahájením jarní části soutěže, do níž vykročí z posledního místa tabulky se stejným bodovým ziskem jako Dukla Praha a Baník, ale horším skóre.
„Není to příjemné, ale víme přesně, o co hrajeme. Na jaře je ještě dost zápasů. Musíme se soustředit na Baník a hlavně sami na sebe,“ uvedl kapitán Michal Trávník, který bude kvůli karetnímu trestu z posledního podzimního kola nedělní záchranářskou partii sledovat jenom z tribuny.
Že většina konkurentů na rozdíl od Slovácka v zimě mocně posilovala, ho nechává stejně jako Skuhravého – alespoň na oko – v klidu.
„Je to něco, co stejně neovlivníme, takže nemá cenu se tím znervózňovat. Nevím, co je lepší – jestli mít v kádru dvacet, nebo čtyřicet hráčů. Teď je v posilování velký boom, musíme se koncentrovat hlavně na sebe, ne jak ostatní týmy nakupují,“ řekl Trávník.
V neděli se do Hradiště vrátí čtyři jeho bývalí spoluhráči ze Slovácka, Sinjavskij s Jurečkou přišli v zimě.
„Respektujeme sílu Baníku. Má obrovskou kvalitu, jako favorit musí, my chceme překvapit,“ snaží se Skuhravý ze svého týmu sejmout tlak. „Těším se. Bude plný dům, přijdou fanoušci. Přejeme si, aby to nebylo 80:20 pro Baník, ale alespoň fifty fifty.“
Každopádně se zimním posílením nemůže být v žádném případě spokojený. Na posty, které chtěl zkvalitnit, získal jen kanadského křídelníka Adoniju Ouandu. Sparťanský záložník Radim Horák dorazil teprve tento týden.
Oba zelenáči mají dvacet let, nulové ligové zkušenosti a ve Slovácku mají hostovat jenom do konce jara, čili víceméně žádná perspektiva do budoucna.
Změny ve Slovácku
Příchody
Štěpán Beran (návrat z hostování ve Vlašimi)
Odchody
Marko Kvasina (konec hostování)
„Není to problém. Jsou to mladí kluci, můžou tady zůstat v létě,“ nastínil sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.
Ne že by nebylo Slovácko na přestupovém trhu aktivní. Naopak. Jenže dostat do nejmenšího ligového sídla pečlivě vytipované posily se mu nedařilo.
„Nebudeme plakat, že se věci nepovedly dotáhnout. Není to komplikace, dokážu s tím žít,“ ujistil Skuhravý.
„Nebylo to o financích,“ tvrdí Šumulikoski. „Třeba jsme měli už skoro podepsaného stopera, ale lékař podepsání smlouvy nedoporučil.“
Právě na postu stopera je Slovácko poddimenzované. Hamzu pustilo do Pardubic, Vaško utrpěl na soustředění v Turecku komplikovanou zlomeninu nosu a dříve než po druhém kole nebude k dispozici.
Posílení ve Slovácku nevzdávají. Miliony, které během posledních měsíců s novými majiteli klubů přitekly do českého fotbalu, však týmům jako Slovácka nenahrávají.
„Drží si široké kádry, čekají na první dvě kola. Přesně víme, co chceme,“ zdůraznil Skuhravý.
Názor, že po konci Kvasiny s Medvedem, zůstal jediný útočník Krmenčík, smetl rázně a s úsměvem ze stolu.
„Máme šest útočníků. Vnímám fotbal jinak. Klíčové je, jak se chovají hráči za liniemi. Variabilita ofenzívy bude ležet na daleko více hráčích než na podzim,“ poznamenal Skuhravý a dotkl se i Krmenčíka, který ve Slovácku za rok a půl nepřesvědčil. „Kolik minut dostane, záleží jen na něm. Jak pracoval v zimní přípravě, tak nepracoval dobré čtyři roky. Ale pořád je to Krmenčík...“
Více si slibuje od uzdraveného rychlíka Pavla Jurošky: „Je nachystaný, nadržený, může to být naše největší jarní posila.“
Absenci posil nahrazuje jinými atributy. Do hráčů se snaží dostat víru v sebe sama.
„Největším naším nepřítelem bude v každém zápase náš strach. Chci po hráčích jedinou věc, aby měli koule, hráli odvážně,“ burcuje Skuhravý.
„Každý o tom začal přemýšlet. Bylo to vidět i v posledních zápasech – už jsme nebyli tak ustrašení a hra vypadala trochu jinak. Věřím, že se to na jaře ukáže hlavně na hřišti,“ říká za kabinu Trávník.
Zvýšené sebevědomí se projevilo v přípravě, kterou prošlo Slovácko vítězně. „Předtím nám výsledkově nevyšla a přeneslo se to do soutěže,“ zmínil Trávník.
„V kompaktnosti a v přechodové fázi jsme udělali velký progres. Ve finální a předfinální máme velký prostor na zlepšení,“ shrnul Skuhravý.
Do léta 2029! Havlík stvrdil status hrající legendy Slovácka
Symbol věrnosti, unikát! Marek Havlík stráví dost možná celou svoji profesionální fotbalovou kariéru v jednom klubu. Střední záložník prodloužil čtyři dny před startem ligového jara se Slováckem kontrakt až do léta 2029.
V Uherském Hradišti přitom debutoval v nejvyšší soutěži 26. května 2013, když mu bylo 17 let a 322 dnů v domácím utkání proti Ostravě, proti Baníku shodou okolností nastoupí na stejném místě i v neděli.
„Před Vánocemi podepsali nové smlouvy Milan Heča s Michalem Trávníkem,“ zmínil sportovní ředitel klubu Veliče Šumulikoski brankářskou jedničku a kapitána týmu. „Havlase jsme si nechali na konec jako třešničku na dortu. O nějaké drobnosti jsme se sice přetahovali, ale nakonec jsme našli společnou řeč,“ přiznal Šumulikoski.
Nová zpráva potěšila nejen fanoušky, ale především trenéra Romana Skuhravého, pro něhož je kreativní záložník jedním ze základních pilířů mužstva.
„Všechny tři podpisy jsou důležitým signálem směrem dovnitř klubu i ven, aby se tým uklidnil, měl svoji zkušenou osu,“ podotkl Skuhravý, který bude na Havlíka spoléhat v jarní řeži o prvoligovou záchranu.
Už ve třiceti je hrající ikonou Slovácka. Před třemi lety se stal členem Klubu ligových legend sdružující hráče s alespoň 300 zápasy v elitní české soutěži. Od té doby přidal dalších 75 startů, více jich v historii hradišťského týmu nikdo nezvládl.
„Je pocta, že jsem mohl za Slovácko odehrát tolik zápasů,“ odpovídal Havlík v říjnu 2023 v rozhovoru pro MF DNES.
Už tehdy připustil, že by mohl kariéru uzavřít v Uherském Hradišti.
„S přestupem netlačím na pilu. Když něco přijde, promyslíme to. První se budu ptát manželky a dětí. To je pro mě zásadní. Oběma nám Slovácko přirostlo k srdci. Je tady krásně, jsme tady zvyklí, odcházelo by se nám těžce,“ líčil Havlík, který jako kroměřížský teenager uspěl na testech v italském Bari, ale přestup na Apeninský poloostrov odmítl a odešel z Hanácké Slavie do Slovácka.
Ne pak řekl i zájemcům z Kazachstánu po životním podzimu 2024. A nabídky českých klubů mimo top trojku mu nedávaly smysl.
„Neodešel včas, zůstal, má dvě děti, postavil dům, už nemá zájem jít bez rodiny někam na východ,“ prohodil Šumulikoski, sám fotbalový světoběžník, který prošel osmi kluby v pěti zemích Evropy a Asie.
„Přál bych to každému hráči, aby zažil co já. Havlas už má ale roky, aby dokončil kariéru u nás,“ věří Šumulikoski.
Pokud Slovácko zůstane v nejvyšší soutěži, může Havlík atakovat absolutní rekord v počtu ligových utkání, který s 533 duely drží jeho současný spoluhráč Milan Petržela.
„Milda mi tohle téma furt nadhazuje. Pořád to přepočítává,“ smál se před třemi lety Havlík.