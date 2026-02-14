ONLINE: Slovácko - Bohemians 0:1, po rohu slaví kapitán Hůlka, trefuje se hlavou

Slovácko na jaře v obou zápasech sahalo po vítězství, ale jak s Baníkem (2:2), tak v Jablonci (0:0) remizovalo. Bohemians mají bod z Boleslavi (2:2), ale minule doma podlehli oslabeným Pardubicím (1:2).
Soupeře dělí v tabulce čtyři body. Domácí se mohou v případě úspěchu přiblížit, hosté naopak odskočit
M. Heča - J. Mulder, M. Rundič, A. Stojčevski - G. Ndefe, D. Tetour, M. Havlík, P. Blahút - P. Juroška, M. Krmenčík, . Ouanda
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, B. Sakala, A. Čermák, M. Havel - V. Smrž, J. Matoušek, M. Ristovski
D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, T. Kostadinov, A. Urban, F. Vaško, R. Horák, M. Petržela, J. Suchan, P. Reinberk, T. Fryšták
P. Mirvald, J. Tichý, O. Kukučka, M. Reichl, V. Zeman, O. Mikuda, R. Hrubý, V. Drchal, D. Vala, J. Kovařík, A. Júsuf
