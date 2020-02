Prohra Slovácka s Baníkem: jedna chyba a nula střel na bránu

Šesté místo v podzimní tabulce, vysoké ambice i pro jaro podpořené povedenou zimní přípravou a příchodem posil. K tomu přes polovinu února vyloženě jarní počasí. A coby soupeř tradiční rival.



První ligový zápas fotbalistů Slovácka v novém roce zaplnil hlediště hradišťského stadionu. Z více než sedmi tisíc přítomných ale nakonec měly radost jen dvě tisícovky fanoušků Ostravy.

Ti obsadili tribunu za bránou, do níž padl jediný gól utkání. Pět minut po pauze sice domácí obrana odolala rohovému kopu, vzápětí se ale prosadil Jakub Pokorný, který zády k bráně skóroval hlavou do šibenice. „Ještě o pauze jsme si říkali, že si standardky musíme pohlídat. Do té doby to byl remízový zápas, o jednom gólu,“ štvalo stopera Stanislava Hofmanna.

„Co mně nejvíc vadí, že my skoro z každé standardky dostaneme gól a sami si z nich naopak nejsme schopní něco vytvořit. Od nás to buď bylo špatně kopané, nebo jsme nebyli důrazní, důslední,“ poznamenal trenér Martin Svědík. „Standardky ovlivňují zápas v útočné i obranné fázi, dnes jej rozhodly.“

Na tvrdém terénu, který znemožňoval pořádnou kombinaci, se jinak hrál vyrovnaný zápas. Slovácko však ani jednou nevystřelilo na bránu, což byl problém i při Dvořákově velké šanci ještě za nerozhodného stavu v první půli. Další výrazné příležitosti domácí neměli.

„Chápu, že když míč skáče, zjednodušíme to. Ale neviděl jsem od hráčů nabídku, chtění, odvahu vzít si balon a odskočit do volných prostorů,“ hodnotil slovácký kouč.

Jeho tým měl přitom za sebou podařenou zimní pauzu. „Zase se potvrdilo, že příprava je něco jiného než mistrovský zápas. Když vidíte, jak si hráči v přípravě dovolí, jak se nabízí... Teď to bylo najednou jiné mužstvo. Přišlo mi, že někteří hráči byli zbytečně nervózní, měli svázané nohy.“

Slovácko kleslo na osmou příčku, ve vyrovnané horní polovině tabulky ale ztrácí jen dva body na svého přemožitele, který je čtvrtý. A čeká jej další důležitý duel v Mladé Boleslavi, která je před Slováckem jen díky lepšímu skóre.

„Určitě si něco vytkneme, ale že bych byl hodně kritický, to ne. Byly tam od nás i dobré věci. V ofenzivě to bylo špatné, to chceme změnit. Půjde o to, jestli si to hráči uvědomí a do dalšího utkání půjdou jinak nastavení,“ uvedl Svědík.

V základní sestavě chyběly zimní posily Zahustel, Kliment nebo Jurečka, které o část přípravy přišly kvůli zdravotním problémům. A v nominaci zcela scházel obránce Jan Juroška, jenž má v létě po konci smlouvy zamířit právě do Ostravy. Soupeř by jej navíc nejraději získal už teď.

„Jsme přece jen v Česku, takže jsem chtěl předejít jakýmkoliv spekulacím a neohrozit tak hráče,“ vysvětlil trenér Slovácka.