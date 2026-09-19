ONLINE: Slovácko - Baník, domácí ještě nevyhráli, pikantní duel pro Skuhravého

Baník prohrál poslední tři ligové zápasy, v nich obdržel devět gólů a vstřelil jen jeden. Ani ten však nezabránil prohře s trápící se mi Pardubicemi z minulého týdne.
Zápas je pikantní pro ostravského kouče Romana Skuhravého, který v minulé sezoně vedl právě Slovácko. Jeho tým je dvanáctý. Devět bodů zapsal po výhrách proti Zlínu, brněnskému Artisu a Sigmě Olomouc.
Klub z Uherského Hradiště je společně s krajským rivalem ze Zlína jedním ze dvou týmů, které v lize ještě nevyhrály. Slovácku se však alespoň podařilo třikrát remizovat, a to i v Plzni, kde dohrávalo v deseti.
M. Heča - A. Stojčevski, Š. Slončík, J. Behiratche - P. Blahút, M. Trávník, T. Kostadinov, G. Ndefe - M. Havlík, D. Puškáč, L. Vorlický
M. Jedlička - R. Nogha, M. Frydrych, M. Djačuk - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, A. Musák - D. Gilbert, V. Škrkoň, F. Kubala
P. Halouska, J. Fiala, F. Horský, A. Alabi, G. Sosseh, A. Marinelli, P. Juroška, T. Král, A. Dolžnikov, L. Prior, F. Hruška
V. Jurečka, D. Holzer, V. Budinský, M. Chaluš, M. Kohút, J. Skyba, F. Šancl, M. Kmeť, R. Smith