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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Slovácko - Baník, domácí ještě nevyhráli, pikantní duel pro Skuhravého

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Sledujeme online   17:30

Ostravští fotbalisté Ladislav Almási a David Lischka (zleva) naskakují na centr Daniela Holzera v utkání proti Slovácku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jeden ještě nevyhrál, druhý rovněž zůstává za očekáváním. Fotbalisté Slovácka, předposlední tým tabulky, v utkání 9. kola první ligy hostí ostravský Baník. Duel můžete sledovat od 18.00 v online reportáži.

Baník prohrál poslední tři ligové zápasy, v nich obdržel devět gólů a vstřelil jen jeden. Ani ten však nezabránil prohře s trápící se mi Pardubicemi z minulého týdne.

Zápas je pikantní pro ostravského kouče Romana Skuhravého, který v minulé sezoně vedl právě Slovácko. Jeho tým je dvanáctý. Devět bodů zapsal po výhrách proti Zlínu, brněnskému Artisu a Sigmě Olomouc.

Klub z Uherského Hradiště je společně s krajským rivalem ze Zlína jedním ze dvou týmů, které v lize ještě nevyhrály. Slovácku se však alespoň podařilo třikrát remizovat, a to i v Plzni, kde dohrávalo v deseti.

Chance Liga 2026/2027
19. 9. 2026 18:00
Slovácko : Ostrava
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Sestavy:
M. Heča - A. Stojčevski, Š. Slončík, J. Behiratche - P. Blahút, M. Trávník, T. Kostadinov, G. Ndefe - M. Havlík, D. Puškáč, L. Vorlický
Sestavy:
M. Jedlička - R. Nogha, M. Frydrych, M. Djačuk - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, A. Musák - D. Gilbert, V. Škrkoň, F. Kubala
Náhradníci:
P. Halouska, J. Fiala, F. Horský, A. Alabi, G. Sosseh, A. Marinelli, P. Juroška, T. Král, A. Dolžnikov, L. Prior, F. Hruška
Náhradníci:
V. Jurečka, D. Holzer, V. Budinský, M. Chaluš, M. Kohút, J. Skyba, F. Šancl, M. Kmeť, R. Smith
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Slovácko - Baník, domácí ještě nevyhráli, pikantní duel pro Skuhravého

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