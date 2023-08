Slovácku se kupí absence. Cicilia dostal trest, na marodce je nově i Reinberk

Pokud mu část nepromine, vynechá nejen sobotní domácí ligový duel proti Mladé Boleslavi, ale také zápas v Pardubicích, derby se Zlínem a utkání 3. kola MOL Cupu v divizní Hlubině. Nejdříve by mohl nastoupit po reprezentační pauze.

Slovácký trenér Martin Svědík proti červené kartě neprotestoval, rozhodně ale očekával mírnější postih. Ve faulu úmysl zranit soupeře neviděl. Křapka také zápas dohrál.

„Hodně to vychází z jeho postavy, jak je obrovský. Protihráč ho držel, a jak se chtěl vytrhnout, trefil ho přímo loktem. Měl by si to pohlídat, ale udělal to v zápalu boje,“ zastal se ho Svědík na tiskové konferenci po zápase v Ďolíčku.

Komise s ním však žádné slitování neměla. Rodák z Curacaa dopadl jako pardubický brankář Antonín Kinský za drsný zákrok na jabloneckého Vachtanga Čanturišviliho před dvěma týdny. Disciplinárka tentokrát žádný doplňující komentář neposkytla. Jistě mu ale přitížila červená karta z Liberce před dvěma lety a dvouzápasový trest za surovou hru.

Slovácku se absence vrší. Na marodce jsou dlouhodobě stoper Břečka se záložníkem Kohútem, po neděli k nim přibyl s naraženými žebry pravý halvbek Petr Reinberk, jenž se tvrdě srazil se spoluhráčem Seung-Binem Kimem. Zápas nedohrál kvůli křečím ani stoper Stanislav Hofmann. Střelec vítězné branky by však měl být připravený.

„Mám trošku svalové problémy. Už od přípravy, něco mi v těle chybí. Budeme to muset doplnit, protože takhle se v zápasech cítit určitě nechci,“ prohodil Hofmann.

Vítězství nad soupeřem, který mu na jaře vyfoukl evropské poháry, mu v rekonvalescenci pomohly.

Slovácký útočník Rigino Cicilia (vlevo) v rychlostním souboji s Lukášem Vráštilem z Olomouce.

„Potřebovali jsme sebrat body, které jsme ztratili doma,“ zmínil levý obránce Jan Kalabiška nezdar v domácím mači s Olomoucí, v němž Slovácko svoji jasnou herní převahu ve vítězství nepřetavilo a zapsalo první porážku sezony.

„Pokud zopakujeme výkon se Sigmou a budeme mít lepší koncovku, dopadne to dobře,“ věří asistent trenéra Jan Palinek.

Sobotní partie bude bitvou dvou sedmibodových týmů, jež myslí na evropské poháry. A také pikantním brankářským soubojem dvou odchovanců Slovácka. Zatímco Milan Heča se po pěti letech ve Spartě vrátil do Hradiště, Matouš Trmal po třech sezonách v Portugalsku do Boleslavi.