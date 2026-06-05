Sledovanost fotbalové ligy roste. Meziročně stoupla o více než 23 procent

„Takto výrazný meziroční nárůst sledovanosti vnímáme jako mimořádně silný výsledek a potvrzení dlouhodobého trendu, který kolem Chance Ligy v posledních sezonách vidíme. Zájem o český ligový fotbal roste na stadionech, v médiích i u televizních obrazovek. Ukazuje se, že liga dokáže oslovovat nejen pevné fanouškovské základny jednotlivých klubů, ale i širokou veřejnost napříč generacemi, pro kterou se z ní stává atraktivní sportovní i společenská událost,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.
Dosavadní rekord ve sledovanosti drželo rovněž derby pražských „S“ z října 2024. V minulém ročníku ho překonaly tři zápasy a další se mu přiblížily. „Rekordní čísla jsou nejlepším důkazem, jak silný zásah dokáže Chance Liga v současnosti mít. Zároveň věříme, že potenciál českého ligového fotbalu ještě zdaleka není vyčerpaný. I díky skvělé spolupráci s Oneplay Sport, která pomáhá neustále posouvat kvalitu i atraktivitu samotných přenosů, chceme v dalších sezonách dál růst. Naší ambicí je, aby se nejsledovanější ligová utkání v budoucnu dokázala přiblížit hranici jednoho milionu diváků,“ uvedl Hajný.
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V ročníku 2024/25 stoupla sledovanost o devět procent. V součtu posledních dvou sezon si tak fotbalové přenosy nejvyšší soutěže na stanici Oneplay Sport polepšily o téměř třetinu. Televize má práva na první ligu do ročníku 2028/29.