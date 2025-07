min Miloslav Novák Autor:

10:10

Martin Vitík, který v neděli přestoupil do Boloně, je jedním ze zástupu sparťanských odchovanců, kteří se prosmýkli neúprosným sítem akademie, prosadili se do prvního mužstva a pak přestoupili do jedné z elitních západoevropských soutěží. Nejslavnějším z nich je současný sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.