Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

V neděli hraje mistr a lídr tabulky v jednom v Pardubicích. „A mně se hlavou honí, jak to vymyslet,“ pokračoval slávistický kouč s odkazem na problémy v defenzivě.
Z čistokrevných středních obránců zůstal Slavii vlastně jen David Zima. A ti ostatní?
Tomáš Holeš minulý týden nedohrál domácí utkání s Barcelonou. Po prvním poločase šel dolů a Trpišovský vysvětloval: „Ozvala se mu věc, která ho trápila na soustředění.“ Na Kypr s týmem ani necestoval a chybět by měl v řádu týdnů.
Tomáš Vlček, podobný příběh. Mladý obránce nastoupil proti Barceloně pro změnu do druhého poločasu, ale na Pafosu už s týmem nebyl. Také on má nespecifikovaný zdravotní problém a Trpišovský zmínil, že i jeho absence se může počítat na týdny.
Mimo nejspíš bude Štěpán Chaloupek, jediný slávistický střelec z utkání na Pafosu. Odehrál pouze první poločas: „Během zápasu se mi zhoršilo lýtko, se kterým mám problémy od soustředění. Tak jsem se chtěl vyvarovat tomu, aby tam něco prdlo.“
Igoh Ogbu, který nastoupil poprvé po návratu u afrického šampionátu, zase ve středu nedohrál kvůli potížím se zadním stehenním svalem.
Už od minulého týdne je ve stavu zraněných také univerzál David Moses a v bolestech končil utkání na Pafosu ještě Michal Sadílek, defenzivní střední záložník.
„Začali jsme ve trojce vzadu, končili ve dvojce s Hašiokou na stoperu,“ zmínil Trpišovský po Pafosu japonského krajního beka. „Je to věc, kterou budeme řešit, ale nejdřív musí všichni kluci na vyšetření, abychom věděli, jak dlouho budou mimo,“ doplnil.
Slavia hraje v Pardubicích v neděli od 18:30.
„A určitě si vyhodnotíme, jestli si třeba někoho nestáhneme z hostování, i když první zápas musíme odehrát s tím, co máme,“ naznačil Trpišovský.
|
Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden
Zrovna v Pardubicích ze Slavie hostuje Mikuláš Konečný, v Teplicích zase Denis Halinský. V Karviné jsou Samkhou Camara i mladý Šimon Slončík, který hrál na podzim druhou ligu v béčku.
Všichni by se do Edenu měli vrátit nejdřív po sezoně, i proto by si Slavia měla nenadálý problém vyřešit sama.
V jednom z přípravných utkání ve španělské Esteponě hrála poločas proti Karlsruhe se stoperskou trojicí Hašioka - Zima - Mbodji. Právě senegalského krajního beka hodlají na levého stopera časem přeučit.
„Myslím, že do jeho budoucí kariéry pro něj bude post levého stopera ve trojce ideální. Má dobrou levou nohu, dynamiku, zvládá souboje. Když je v klidu, umí situace zakládat,“ všiml si Trpišovský.
Ten bude mít při utkání v Pardubicích k dispozici také kapitána Jana Bořila či novou posilu Davida Juráska, jenž může zastat místo na levém kraji. Vpravo je jedničkou David Douděra, takže lidské zdroje se v početném kádru přece jen najdou.
Přesto je logické, že Pardubice před vzájemným zápasem na startu jara možná ucítí o něco větší šanci. Jak moc zranění v zadních řadách zkraje Slavii ovlivní?