Chance Liga 2025/2026

Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

Autor:
  9:00
Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je tady. „Vstupovali jsme do sezony se šesti stopery, teď máme jednoho,“ kroutil hlavou trenér Jindřich Trpišovský.

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie. | foto: AP

V neděli hraje mistr a lídr tabulky v jednom v Pardubicích. „A mně se hlavou honí, jak to vymyslet,“ pokračoval slávistický kouč s odkazem na problémy v defenzivě.

Z čistokrevných středních obránců zůstal Slavii vlastně jen David Zima. A ti ostatní?

Tomáš Holeš minulý týden nedohrál domácí utkání s Barcelonou. Po prvním poločase šel dolů a Trpišovský vysvětloval: „Ozvala se mu věc, která ho trápila na soustředění.“ Na Kypr s týmem ani necestoval a chybět by měl v řádu týdnů.

Tomáš Holeš ze Slavie na míči, brání ho Gigli Ndefe ze Slovácka.
Vyloučený slávistický obránce Tomáš Vlček odchází do šaten v derby proti Spartě.

Tomáš Vlček, podobný příběh. Mladý obránce nastoupil proti Barceloně pro změnu do druhého poločasu, ale na Pafosu už s týmem nebyl. Také on má nespecifikovaný zdravotní problém a Trpišovský zmínil, že i jeho absence se může počítat na týdny.

Mimo nejspíš bude Štěpán Chaloupek, jediný slávistický střelec z utkání na Pafosu. Odehrál pouze první poločas: „Během zápasu se mi zhoršilo lýtko, se kterým mám problémy od soustředění. Tak jsem se chtěl vyvarovat tomu, aby tam něco prdlo.“

Štěpán Chaloupek ze Slavie se raduje z gólu v duelu s Pafosem.

Igoh Ogbu, který nastoupil poprvé po návratu u afrického šampionátu, zase ve středu nedohrál kvůli potížím se zadním stehenním svalem.

Už od minulého týdne je ve stavu zraněných také univerzál David Moses a v bolestech končil utkání na Pafosu ještě Michal Sadílek, defenzivní střední záložník.

„Začali jsme ve trojce vzadu, končili ve dvojce s Hašiokou na stoperu,“ zmínil Trpišovský po Pafosu japonského krajního beka. „Je to věc, kterou budeme řešit, ale nejdřív musí všichni kluci na vyšetření, abychom věděli, jak dlouho budou mimo,“ doplnil.

Slavia hraje v Pardubicích v neděli od 18:30.

„A určitě si vyhodnotíme, jestli si třeba někoho nestáhneme z hostování, i když první zápas musíme odehrát s tím, co máme,“ naznačil Trpišovský.

Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden

Zrovna v Pardubicích ze Slavie hostuje Mikuláš Konečný, v Teplicích zase Denis Halinský. V Karviné jsou Samkhou Camara i mladý Šimon Slončík, který hrál na podzim druhou ligu v béčku.

Všichni by se do Edenu měli vrátit nejdřív po sezoně, i proto by si Slavia měla nenadálý problém vyřešit sama.

V jednom z přípravných utkání ve španělské Esteponě hrála poločas proti Karlsruhe se stoperskou trojicí Hašioka - Zima - Mbodji. Právě senegalského krajního beka hodlají na levého stopera časem přeučit.

„Myslím, že do jeho budoucí kariéry pro něj bude post levého stopera ve trojce ideální. Má dobrou levou nohu, dynamiku, zvládá souboje. Když je v klidu, umí situace zakládat,“ všiml si Trpišovský.

Youssoupha Mbodji po zápase Ligy mistrů s Bödo/Glimt

Ten bude mít při utkání v Pardubicích k dispozici také kapitána Jana Bořila či novou posilu Davida Juráska, jenž může zastat místo na levém kraji. Vpravo je jedničkou David Douděra, takže lidské zdroje se v početném kádru přece jen najdou.

Přesto je logické, že Pardubice před vzájemným zápasem na startu jara možná ucítí o něco větší šanci. Jak moc zranění v zadních řadách zkraje Slavii ovlivní?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav

7. 2. • 18:00 • EDEN ARÉNA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Slavii chybí stopeři, jak absence vyřeší? Mbodjiho nový post i připravený Jurásek

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Pohoda umocněná sympatickým výkonem s Barcelonou je fuč. Vysoká porážka na Pafosu (1:4). Omluva fanouškům i jejich kontraprohlášení. K tomu kalamita zraněných v obraně. Přitom start ligového jara je...

30. ledna 2026

Kubíčková je moderátorkou Ústí. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL

Z padoucha hrdinou. Adam Karabec sice zahodil penaltu, ale pak proti PAOKu...

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...

29. ledna 2026  23:35

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta přivedla druhou posilu z anglické ligy

Sledujeme online
Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

29. ledna 2026  18:25

Sparta potvrdila posilu z Premier League. Sonne přichází na půlroční hostování

Oliver Sonne pózuje ve sparťanském dresu.

Fotbalová Sparta potvrdila příchod pravého obránce Olivera Sonne Christensena z anglického Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. Pětadvacetiletý fotbalista přichází...

29. ledna 2026  18:16

Slavia si i přes horší výkon vydělala v Lize mistrů více než Sparta. Na kolik si přijde?

Anderson Silva z Pafosu bojuje o míč s Igohem Ogbuem ze Slavie.

Dva zápasy v lednu, dvě porážky, osm inkasovaných branek, pokles o jednu příčku v tabulce na 34. pozici. A tím pádem o sedm milionů korun nižší bonus za umístění, než kolik by dostala po šesti...

29. ledna 2026  16:01

Vstupenky na baráž se začnou prodávat ve středu, za ceny jako před 20 lety

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Fotbalová asociace ČR spustí ve středu 4. února prodej vstupenek na březnová barážová utkání národního týmu o postup na letní mistrovství světa. Výběr trenéra Miroslava Koubka se v semifinále 26....

29. ledna 2026  15:16

Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“

Slávističtí fanoušci během posledního utkání sezony

Za mizerný výkon a porážku 1:4 s Pafosem omluva a zdánlivě vstřícné gesto Slavie: „Všem, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.“ Jenže fandové z Tribuny Sever, nejvýraznější...

29. ledna 2026  15:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia v Lize mistrů: od Mbodjiho jízdy po debakl. Připomeňte si cestu základní fází

Slávističtí fotbalisté před zápasem Ligy mistrů proti Barceloně.

Spokojení nejsou. Slávističtí fotbalisté zakončili základní fázi Ligy mistrů porážkou 1:4 s kyperským Pafosem, díky čemuž končí třetí od konce se ziskem pouhých tří bodů. Připomeňte si jejich...

29. ledna 2026  14:30

Sníh v Praze komplikoval Slavii návrat, z Kypru odstartovala o tři hodiny později

Hráči Slavie se radují z gólu Štěpána Chaloupka v duelu s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Po večerní vysoké porážce 1:4 je to další nepříjemnost. Slávističtí fotbalisté z kyperského Pafosu ve čtvrtek odletěli s tříhodinovým zpožděním. Na vině bylo nepříznivé počasí v cílové destinaci,...

29. ledna 2026  11:26,  aktualizováno  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.