Slavia zvítězila v anketě Responsiball. Ta oceňuje zodpovědnost klubů

V hlavní kategorii, která reflektuje body získané ve vedlejších kategoriích Životní prostředí, Sociální závazky a Řízení a správa, Slavia vyhrála se ziskem 91,45 procentních bodů.
Druhé místo získal nizozemský Ajax Amsterdam (90,17 %), třetí byl italský Juventus (87,58 %).
Loni při své premiéře v anketě Slavia skončila v hlavní kategorii na desáté příčce se ziskem 78,85 %, zvítězil dánský Aarhus GF, který letos skončil šestý.
„Před třemi lety jsme řekli, že chceme být vzorem a vytvořit udržitelný fotbalový ekosystém, že chceme inspirovat a být lídrem společensky odpovědného přístupu nejen mezi fotbalovými kluby, ale i pro širokou veřejnost. Dnes vidím, že se to podařilo,“ uvedl Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha.
„Navíc to není jen o mně nebo o vedení klubu. Tuhle vizi si za svou vzali zaměstnanci, hráči i fanoušci. Každý z nich dělá něco navíc a stalo se to součástí naší klubové DNA. Když jsme s touto strategií v letošním žebříčku organizace Responsiball mezi více než 300 kluby z celého světa zvítězili a skončili před takovými jmény v této oblasti jako Ajax nebo Juventus, je to pro mě potvrzení, že fotbal opravdu může sloužit dobré věci,“ pokračuje Tvrdík.
Responsiball je nezisková asociace, která zveřejňuje žebříček enviromentální, sociální a správní (ESG) výkonnosti klubů každoročně od roku 2011 a v každé zemi má své nezávislé auditory.
Jejich prostřednictvím následně shromažďuje příkladné projekty od klubů a asociací související s udržitelností životního prostředí, dopadem na komunitu a řádnou správou.
K vlastnímu hodnocení využívá 54 kritérií, které jsou vytvořené v souladu s uznávanými mezinárodními ESG standardy. A následně zveřejňuje jejich ranking.