Slavia znejistěla, ale dát na dva dva by pro ni bylo kruté, uznal Vrba

Na druhou stranu si ze zaplněného Edenu mohl úplně klidně odvézt bod. Poté, co v závěru snížil tečovanou hlavičkou Černína, dostal se do jinak jednostranného zápasu.

„Je pravda, že když jsme dali ten šťastný gól, tak Slavia znejistěla,“ líčil Vrba.

Ucítili jste ve finiši utkání šanci na remízu?

Slavia najednou nebyla tak sebevědomá jako zbylých 85 minut, kdy jasně dominovala. Měli jsme tam dvě situace, kdybychom v nich byli přesnější, mohli jsme si třeba odvézt ten bod. Ale průběh utkání byl, jaký byl. Dát na dva dva by pro Slavii byl krutý výsledek.

Je výsledek 1:2 z vašeho pohledu lepší, než předvedená hra?

Ano.

Takže nejste spokojený s tím, co jste od vašeho týmu viděl?

V minulých dvou zápasech jsme potkali soupeře, kteří budou hrát o titul. Myslím, že Slavia odehrála velice dobré utkání. Dobře se pohybovala, dobře kombinovala, kvalita byla na její straně. Potvrzovala, proč hraje poslední roky nahoře.

V prvním poločase jste přežili několik šancí, dvě tyče a břevno. Zažil jste někdy podobný?

Slavia je jinde než Zlín, to je prostě realita. Dlouhodobě je vedená a stavěná jiným stylem, proto hraje, jak hraje.

Slávistický záložník Ondřej Lingr s míčem před Tomem Slončíkem ze Zlína

Co se s týmem stalo na začátku druhého poločasu? Záhy po jeho startu jste inkasovali.

Nechytili jsme start a rozhodlo to o výsledku. Nebyli jsme dostatečně koncentrovaní, jako bychom si neuvědomili, že Slavia má takovou sílu a kvalitu. Zaspání na začátku druhé půle nás možná stálo bod...

Jak do závěru zápasu promluvili střídající hráči?

Nahrávalo jim, že Slavia si po druhém gólu možná pomyslela, že je po zápase. Byla nervózní, fotbal z naší strany byl výrazně lepší než ve zbytku duelu. Škoda, že jsme to nepotrestali, ale Slavia vyhrála zaslouženě.

Chválil jste brankáře Dostála. Bude jeho výkon mít pozitivní vliv na tým do příštích zápasů?

Pozitivní by to mělo být hlavně pro něj, po takových zápasech mu může narůst sebevědomí. U některých hráčů jsem měl bohužel pocit, že ho nechali v šatně... U Dostála by bylo dobré, aby si to přenesl, budeme hrát spoustu těžkých a důležitých zápasů, budeme muset porazit soupeře, co jsou kolem nás. Pokud zopakuje výkon, který tady předvedl, budeme samozřejmě hodně spokojení.

Většinou jste trénoval týmy, které hrály o horní příčky. Jak se vám vede Zlín, kde je cílem záchrana?

Je to velká změna. Klub funguje jinak, než Sparta či Plzeň, na druhou stranu Zlín je rodinný klub, je to trošku jinak postavené. Naším úkolem je záchrana a kdyby se Zlín chtěl posouvat, musely by následovat další kroky. Po minulé sezoně skončilo tuším jedenáct hráčů, doplnilo se to dvěma hráči z jiných klubů a osmi odchovanci. Budeme bojovat, abychom to uhráli, možná to některým mladým ukáže, co je to liga. Ale možná budeme muset posílit, buď ještě teď v létě, nebo pak v zimě. Výsledky a výkony dobré nejsou.