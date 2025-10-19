Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia

A jeho odpověď?
„Řeknu to takhle. Všechno dělám proto, aby Slavia byla co nejúspěšnější a získávala trofeje. Na to se musíme soustředit a neumím si představit, že bych na jaře dokázal dělat dvě věci najednou. Bude se hrát o titul a skloubit takové dvě věci by bylo těžké,“ vysvětloval Trpišovský.
Český národní tým je od středy bez trenéra poté, co skončil Ivan Hašek. A předseda asociace David Trunda posléze v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že pokud reprezentace nenajde vysněného zahraničního trenéra, mohla by před baráží oslovit právě Trpišovského jako dočasnou variantu.
|
Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili
„Člověk musí mít jednu prioritu a tou je pro mě absolutně Slavia. Tohle si nechci dostávat do hlavy a upřímně si vůbec neumím představit, že bych takhle tříštil myšlenky. Vypadá to možná jednoduše, ale je okolo toho hodně starostí. Věřím, že máme v Česku hodně dobrých trenérů a někdo dostane šanci,“ odmítal Trpišovský.
V médiích se objevilo, že jste se Slavií dohodli na prodloužení smlouvy, oficiálně ale klub zatím nic nekomunikoval. Tak jak to je?
To nechám na klubu. Probíhá to a ať to bude tak, nebo tak, klub to potom zveřejní. Nerad bych řekl něco, co bych neměl.
Lukáš Provod po utkání se Zlínem
O výkonu: „Vysvětlení pro to nemám. Asi jsme do toho zápasu šli špatně nastavení, protože takhle špatně hrát si nás tady nepamatuju snad nikdy. Musíme si to rozebrat, aby se to už nikdy neopakovalo, protože takhle za Slavii hrát nemůžeme. Se vším respektem, nemůžeme doma remizovat se Zlínem, zvlášť po takovém výkonu.“
O fanoušcích: „Mají právo být zklamaní. Takový výkon je neakceptovatelný, nejenom pro nás, ale i pro fanoušky. Přišel plný dům, všichni nám fandili a když potom odevzdáme takový výkon, nemůžeme čekat, že budou spokojení. Chtěl bych se jim omluvit za to, jak jsme k tomu přistoupili, a pokusit se slíbit, že už se to nebude opakovat.“
Pojďme tedy k zápasu se Zlínem. Jak bezbrankovou remízu hodnotíte?
Hlavně v první půli jsme skoro neexistovali, výkon od nás byl špatný a nebyli jsme nebezpeční pro soupeře. To jsme si o půli řekli, udělali jsme změny a vedlo to k tlaku na začátku poločasu, ale bohužel ty situace jsme neproměnili. Zápas jsme mohli rozběhnout, ale nepovedlo se. Co jsem viděl statistiky, tak jsou nejhorší za poslední roky, což ukazuje na to, jak mizerný ten výkon byl.
Čím si to vysvětlujete?
Nevím, teď se na to podíváme. Přitom včera na tréninku jsme vypadali dobře, ale v zápase nic nebylo vidět. Nebyli jsme v prostorech, kde jsme chtěli být, chyběla nám dynamika a rychlost. Nepamatuju si za první půli složitou situaci, kterou by soupeřovi stopeři museli řešit. Bylo tam málo energie, malý zápal pro hru a zejména v prvním poločase bylo všechno špatně. Takhle nechceme hrát.
Poprvé po 65 zápasech jste doma v lize nedali gól. Byl to nezvyk neslyšet v domácím zápase gólovou radost fanoušků?
Jsme zvyklí doma vyhrávat. A konkrétně tohle je pro mě nejhorší věc na fotbale, když nedáme gól, zvlášť doma. Proto jsem takhle negativní. I když máme horší zápas, tak se nám aspoň povede vystřelit na bránu, ale tentokrát jsme to v první půli nezvládli. I soupeři jsme toho dovolili víc, než je zvykem.
Pořád nemáte k dispozici všechny hráče, zejména v obraně, mohlo to hrát roli?
Určitě nás to limituje a za normálních okolností by na hřišti byli jiní hráči. Ale to není výmluva. Všichni hráči jsou tu od toho, aby za tu příležitost vzali a opory nahradili. Ale pokud někoho můžu pochválit, tak je to Štěpán Chaloupek, který měl přes noc horečky, ale nastoupil. A i když byl ke konci vyčerpaný, podal obdivuhodný výkon.
|
Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál
Je šance, že by se někteří uzdravili třeba do zápasu Ligy mistrů?
Mění se to každý den a každého viróza chytne jinak. Ale svalové problémy, které někteří hráči mají, budou na delší dobu. Zjednodušeně nevidím nikoho, kdo by proti Zlínu chyběl a mohl by stihnout zápas v týdnu. Samozřejmě se k nám připojí Vlček, který měl červenou.
Už to vypadalo, že se vaše výkony konečně začínají zvedat. Netrápí vás, že teď se zase vracíte k tomu, co bylo na začátku sezony?
Když budu upřímný, tak takhle špatný výkon tady ještě nebyl. Ale trápí mě to, ty výkyvy u hráčů jsou velké. Přišlo mi, že po Boleslavi naše výkony rostly a blížily se těm z minulé sezony. Pak se nám to ale rozpadlo pod rukama a posledních 14 dní bylo složitých. Se Zlínem jsme spadli někam, kde nechceme být. Je to ostuda pro nás. Jedna věc je výsledek a druhá výkon.
Už byla řeč o Lize mistrů, ve středu vás čeká utkání s Atalantou. Jaký to bude soupeř?
Čekám kvalitního soupeře, který dokáže potrápit i ty nejlepší týmy, třeba Inter Milán, se kterým jsme nedávno prohráli. Dobře brání, mají silné hráče a možná ty nejrychlejší hráče, co jsem za poslední dobu viděl. Je na nich hodně znát rukopis trenéra Gasperiniho, který tam působil devět let. Vynikají ve věcech, které loni hodně zdobily i nás. Budou hodně nepříjemní.