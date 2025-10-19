Chance Liga 2025/2026

Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia

Autor:
  7:00
Když v průběhu tiskové konference po překvapivé remíze se Zlínem (0:0) dostal otázku ohledně možnosti v blízké době trénovat národní tým, nejprve si v žertu ulevil: „Tohle je hodně těžký den, ale zasloužíme si to za to, co jsme předvedli,“ smál se kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský | foto: ČTK

Slávistický kapitán Jan Bořil se drží za hlavu během utkání proti Zlínu.
Zlínský útočník Stanley Kanu hraje s míčem před Štěpánem Chaloupkem ze Slavie.
Slávista Lukáš Vorlický se snaží udržet míč v utkání proti Zlínu.
Zlínský brankář Stanislav Dostál vyráží míč před Erikem Prekopem ze Slavie.
7 fotografií

A jeho odpověď?

„Řeknu to takhle. Všechno dělám proto, aby Slavia byla co nejúspěšnější a získávala trofeje. Na to se musíme soustředit a neumím si představit, že bych na jaře dokázal dělat dvě věci najednou. Bude se hrát o titul a skloubit takové dvě věci by bylo těžké,“ vysvětloval Trpišovský.

Český národní tým je od středy bez trenéra poté, co skončil Ivan Hašek. A předseda asociace David Trunda posléze v rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, že pokud reprezentace nenajde vysněného zahraničního trenéra, mohla by před baráží oslovit právě Trpišovského jako dočasnou variantu.

Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili

„Člověk musí mít jednu prioritu a tou je pro mě absolutně Slavia. Tohle si nechci dostávat do hlavy a upřímně si vůbec neumím představit, že bych takhle tříštil myšlenky. Vypadá to možná jednoduše, ale je okolo toho hodně starostí. Věřím, že máme v Česku hodně dobrých trenérů a někdo dostane šanci,“ odmítal Trpišovský.

V médiích se objevilo, že jste se Slavií dohodli na prodloužení smlouvy, oficiálně ale klub zatím nic nekomunikoval. Tak jak to je?
To nechám na klubu. Probíhá to a ať to bude tak, nebo tak, klub to potom zveřejní. Nerad bych řekl něco, co bych neměl.

Lukáš Provod po utkání se Zlínem

O výkonu: „Vysvětlení pro to nemám. Asi jsme do toho zápasu šli špatně nastavení, protože takhle špatně hrát si nás tady nepamatuju snad nikdy. Musíme si to rozebrat, aby se to už nikdy neopakovalo, protože takhle za Slavii hrát nemůžeme. Se vším respektem, nemůžeme doma remizovat se Zlínem, zvlášť po takovém výkonu.“

O fanoušcích: „Mají právo být zklamaní. Takový výkon je neakceptovatelný, nejenom pro nás, ale i pro fanoušky. Přišel plný dům, všichni nám fandili a když potom odevzdáme takový výkon, nemůžeme čekat, že budou spokojení. Chtěl bych se jim omluvit za to, jak jsme k tomu přistoupili, a pokusit se slíbit, že už se to nebude opakovat.“

Pojďme tedy k zápasu se Zlínem. Jak bezbrankovou remízu hodnotíte?
Hlavně v první půli jsme skoro neexistovali, výkon od nás byl špatný a nebyli jsme nebezpeční pro soupeře. To jsme si o půli řekli, udělali jsme změny a vedlo to k tlaku na začátku poločasu, ale bohužel ty situace jsme neproměnili. Zápas jsme mohli rozběhnout, ale nepovedlo se. Co jsem viděl statistiky, tak jsou nejhorší za poslední roky, což ukazuje na to, jak mizerný ten výkon byl.

Čím si to vysvětlujete?
Nevím, teď se na to podíváme. Přitom včera na tréninku jsme vypadali dobře, ale v zápase nic nebylo vidět. Nebyli jsme v prostorech, kde jsme chtěli být, chyběla nám dynamika a rychlost. Nepamatuju si za první půli složitou situaci, kterou by soupeřovi stopeři museli řešit. Bylo tam málo energie, malý zápal pro hru a zejména v prvním poločase bylo všechno špatně. Takhle nechceme hrát.

Poprvé po 65 zápasech jste doma v lize nedali gól. Byl to nezvyk neslyšet v domácím zápase gólovou radost fanoušků?
Jsme zvyklí doma vyhrávat. A konkrétně tohle je pro mě nejhorší věc na fotbale, když nedáme gól, zvlášť doma. Proto jsem takhle negativní. I když máme horší zápas, tak se nám aspoň povede vystřelit na bránu, ale tentokrát jsme to v první půli nezvládli. I soupeři jsme toho dovolili víc, než je zvykem.

Pořád nemáte k dispozici všechny hráče, zejména v obraně, mohlo to hrát roli?
Určitě nás to limituje a za normálních okolností by na hřišti byli jiní hráči. Ale to není výmluva. Všichni hráči jsou tu od toho, aby za tu příležitost vzali a opory nahradili. Ale pokud někoho můžu pochválit, tak je to Štěpán Chaloupek, který měl přes noc horečky, ale nastoupil. A i když byl ke konci vyčerpaný, podal obdivuhodný výkon.

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Je šance, že by se někteří uzdravili třeba do zápasu Ligy mistrů?
Mění se to každý den a každého viróza chytne jinak. Ale svalové problémy, které někteří hráči mají, budou na delší dobu. Zjednodušeně nevidím nikoho, kdo by proti Zlínu chyběl a mohl by stihnout zápas v týdnu. Samozřejmě se k nám připojí Vlček, který měl červenou.

Už to vypadalo, že se vaše výkony konečně začínají zvedat. Netrápí vás, že teď se zase vracíte k tomu, co bylo na začátku sezony?
Když budu upřímný, tak takhle špatný výkon tady ještě nebyl. Ale trápí mě to, ty výkyvy u hráčů jsou velké. Přišlo mi, že po Boleslavi naše výkony rostly a blížily se těm z minulé sezony. Pak se nám to ale rozpadlo pod rukama a posledních 14 dní bylo složitých. Se Zlínem jsme spadli někam, kde nechceme být. Je to ostuda pro nás. Jedna věc je výsledek a druhá výkon.

Už byla řeč o Lize mistrů, ve středu vás čeká utkání s Atalantou. Jaký to bude soupeř?
Čekám kvalitního soupeře, který dokáže potrápit i ty nejlepší týmy, třeba Inter Milán, se kterým jsme nedávno prohráli. Dobře brání, mají silné hráče a možná ty nejrychlejší hráče, co jsem za poslední dobu viděl. Je na nich hodně znát rukopis trenéra Gasperiniho, který tam působil devět let. Vynikají ve věcech, které loni hodně zdobily i nás. Budou hodně nepříjemní.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

12. kolo

6. kolo

13. kolo

Kompletní los

11. kolo

12. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
2. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
16. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia

Když v průběhu tiskové konference po překvapivé remíze se Zlínem (0:0) dostal otázku ohledně možnosti v blízké době trénovat národní tým, nejprve si v žertu ulevil: „Tohle je hodně těžký den, ale...

19. října 2025

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:20

Byl to fičák, masakr. Trenér Jarolím popsal přesun do Karviné i prvoligovou premiéru

Bodem skončila premiéra Marka Jarolíma v pozici hlavního trenéra v nejvyšší domácí soutěži. Fotbalisté MFK Karviná, které v týdnu převzal po Martinu Hyském, jenž zamířil do Plzně, remizovali se...

18. října 2025  21:48

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

18. října 2025  17:15,  aktualizováno  21:46

Krejčí vlastním gólem uzavřel porážku. City pomohl Haaland, Arsenal zůstává v čele

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy zvítězil také Arsenal na Fulhamu (1:0),...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  20:58

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

Bayern porazil Dortmund a vévodí v čele, Leverkusen i bez Schicka zvládl přestřelku

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v sedmém kole bundesligy svého nejbližšího pronásledovatele Borussii Dortmund 2:1 a udrželi si stoprocentní bodový zisk. Před Lipskem, které na domácí půdě zdolalo...

18. října 2025  19:48

České duo v Lyonu zase řádilo: Šulc dal dva góly, Karabec centroval. Prohře nezabránili

Na přední tyči jeho centr prodloužil Tagliafico a naservíroval ho přímo přibíhajícímu Pavlu Šulcovi, který hlavou dorážel do brány. Rozehrávající Adam Karabec si sice asistenci nepřipsal, ale na...

18. října 2025  19:29

Jemelka přiznal, že mohl být vyloučený. A kouč Veselý se zlobil: Kde je konzistence?

Dokonce i plzeňský stoper Václav Jemelka po nebezpečném faulu na koleno domácího Aleše Čermáka připustil: „Bál jsem se, že mě vyloučí. Byla to blbá situace. Snažil jsem se nohu stáhnout, ale na...

18. října 2025  19:05

Zbrojovka si snadno poradila s rezervou Ostravy, druhou ligu vede o tři body

Fotbalisté brněnské Zbrojovky porazili doma ve 13. kole druhé ligy ostravský B-tým 4:1. Svěřenci trenéra Martina Svědíka zvítězili v soutěži pošesté za sebou a tabulku vedou o tři body před...

18. října 2025  18:46

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Teplice - Liberec 1:1, domácí sahali po výhře, chvíli před koncem ale srovnal Soliu

Už sahali po druhé ligové výhře v řadě. A daleko skutečně nebyli. Jenže tepličtí fotbalisté nakonec ve dvanáctém kole inkasovali minutu před koncem, když srovnával liberecký Soliu. Skóre otevřel až...

18. října 2025  16:58,  aktualizováno  17:49

Pardubice - Ml. Boleslav 2:1. Sychra vystřelil první Trousilovu výhru

Vítěznou premiéru u fotbalistů Pardubic zaznamenal Jan Trousil, jenž si odbyl debut jako hlavní trenér v nejvyšší soutěži. V zápase 12. kola jeho svěřenci udolali Mladou Boleslav 2:1, hosté hráli od...

18. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:39

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.