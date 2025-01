Slavia dá v přípravě šanci Botosovi, Bužek s Tomičem míří do Karviné

Slavia opět využívá užší spolupráce s prvoligovou Karvinou, kde má „svého“ trenéra Martina Hyského.

Už před koncem loňského roku odsud koupila nigerijského středopolaře Davida Mosese. A do přípravy si pozvala Botose, jehož tam loni v létě poslala na hostování.

Zápasy v lednu Příprava ve Španělsku: Slavia – Čenstochová (15. ledna), Slavia – Philadelphia Union (19. ledna) Evropská liga: PAOK Soluň – Slavia (23. ledna), Slavia – Malmö (30. ledna)

Opačným směrem míří Alexandr Bužek, jenž po loňském přestupu ze Zlína takřka nedostal šanci a nastupoval za druholigovou rezervu. A do Karviné na hostování míří i Michal Tomič, jehož Slavia na podzimní část půjčila do Bodö/Glimt a obratem ho nyní posílá do severovýchodního cípu země.

Hledat uplatnění bude nejspíš pro Davida Pecha, jehož vrátila Dukla. A možná pro Matěje Juráska, jenž není spokojený se svou pozicí v týmu.

Naopak se očekává příchod reprezentanta Vasila Kušeje z Mladé Boleslavi, podle zákulisních informací je jeho příchod domluvený.

„Ještě nějaké změny budou. Jsme tu teď s hráči, které chceme vidět například po návratech z hostování. Na soustředění je dána kapacita hráčů, takže uděláme nominaci. Máme určitý počet hráčů, které můžeme vzít. Kádr bude hodně podobný tomu, který pak bude absolvovat jarní část,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.

Do Španělska už neodcestuje podzimní brankářská jednička. Jedenadvacetiletý reprezentant Kinský přestoupil do Tottenhamu, do klubu v nejsledovanější ligové soutěži planety.

„Je to skvělý příběh. Když hráč odchází přímo z české ligy do Premier League, je to velká událost, ještě k tomu do takového klubu. Beru to jako velké vyznamenání pro českou ligu a také velkou výzvu pro další kluky, že i taková možnost tady je. Zní to až neuvěřitelně, jak rychle to Tonda všechno zvládl. Je to velké momentum,“ řekl Trpišovský klubové televizi.

Kinského by měl v jarní části nahradit uzdravený reprezentant Jindřich Staněk, který se zdárně zotavuje ze zranění ramena. To si pochroumal loni v červnu na mistrovství Evropy.

Změny ve Slavii Příchody: Moses (Karviná), Teah (Hammarby) Návraty z hostování: Botos (Karviná), David Pech (Dukla) Uvažované posily: Kušej (Ml. Boleslav) Odchody: Kinský (Tottenham), Bužek (hostování Karviná), Tomič (hostování Karviná)

„Jindra by měl zhruba 9. ledna začít naplno trénovat s týmem. Jsou samozřejmě nějaké věci, které musí v oblasti jeho zranění naposilovat. Musí to mít nějaký průběh, ale měl by jít do prvního tréninku s týmem komplet. Má ještě nějaké osobní věci k řešení, takže se k nám připojí na soustředění později. Věříme tomu, že na konci ledna bude připraven, aby mohl absolvovat soutěžní utkání,“ řekl Trpišovský.

Slávisté se budou připravovat ve španělské Marbelle. Do jarní části vstoupí 23. ledna zápasem Evropské ligy v Soluni proti PAOK, do dějiště utkání se netradičně přesunou rovnou ze soustředění.

„Náplň soustředění bude trochu jiná. I přípravné zápasy jsou tam dříve, než bývaly. Je to pro nás nová zkušenost, zažíváme to poprvé. Hodně jsme toho museli upravovat, i samotný přelet přímo ze soustředění do Soluni. Uvidíme, co všechno tento nový model přinese,“ přemítal Trpišovský.