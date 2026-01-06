Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia hraje první přípravné utkání, proti Basileji debutuje Kante

14:55
Slávističtí fotbalisté hrají první utkání v rámci zimní přípravy. Na soustředění ve španělské Marbelle se střetnou s Basilejí, utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Slavie společně slaví gól proti Jablonci. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávisté do Španělska odcestovali v sobotu a celkem je čekají tři přípravné zápasy.

Do toho prvního proti Basileji nastoupí v následující sestavě: Staněk – Holeš, Vlček, Mbodji – Hašioka, Moses, Cham, Kante – Schranz, Prekop, Kušej.

ONLINE: Slavia Praha – Basilej

Přípravné utkání sledujeme minutu po minutě

Premiéra ve slávistickém dresu tak čeká levého obránce Hamidoua Kanteho, jenž přišel začátkem prosince z Artisu Brno. Na lavičce je pak připravená další posila Samuel Isife, jenž přestoupil z Dukly, či Sahmkou Camara, který dosud hostoval v Karviné.

Basilej je čtvrtým týmem švýcarské ligy a Slavia se s ní dosud v soutěžním zápase nikdy neutkala.

Slávisté cestují na soustředění ještě bez Juráska. Vorlický i Zmrzlý jsou na odchodu

Po Basileji slávisté vyzvou ještě německé Karlsruhe (10. ledna) a norský Brann Bergen (16. ledna). Pak je čekají zbylé dva zápasy základní fáze Ligy mistrů – nejprve doma s Barcelonou a pak na Pafosu.

Přípravný zápas
6. 1. 2026 15:00
zápas probíhá
SK Slavia Praha SK Slavia Praha : FC Basilej FC Basilej 2:1 (2:1)
Góly:
39. Cham
43. Schranz
Góly:
8. Ajeti
Sestavy:
1. poločas: Staněk – Holeš, Vlček, Mbodji, Hašioka, Moses, Cham, Kanté, Schranz, Prekop, Kušej
Sestavy:
Hitz – Adjetey, Agbonifo, Ajeti, Akahomen, Bacanin, Koindredi, Metinho, Ruegg, Traore, Vouilloz
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

111 dní pauza. Ústí navrhuje: Ať se 2. liga rozšíří, majitelé platí za nic

Ústecký kouč Svatopluk Habanec.

Nejsou to dva roky prázdnin, ale i zimní přestávka dlouhá 111 dní připadá aktérům druhé ligy jako věčnost. Ústecký Viagem, štika českého fotbalu, agituje ústy majitele Přemysla Kubáně i trenéra...

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Za půl roku ve Slavii. Přijď jako buldok a vůdce, slyšel Halinský od Trpišovského

Denis Halinský na zahajovacím tréninku Teplic.

Vysněný scénář fotbalového stopera Denise Halinského: na jaře pomůže Teplicím udržet pozici ve střední ligové skupině, v létě se přesune do Slavie, kde zabojuje o místo v základní sestavě. „Cítím, že...

Chelsea má nového trenéra. Dle očekávání přichází Rosenior ze Štrasburku

Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Příliš dlouho bez trenéra nebyli. Fotbalisty Chelsea nově povede jedenačtyřicetiletý anglický kouč Liam Rosenior, jenž přichází ze Štrasburku. V Londýně podepsal smlouvu do roku 2032 a premiéru si...

Dostane tři roky, slibovali. Tak ne, Amorim končí. A United už zase tápou. Proč?

Rúben Amorim, trenér fotbalistů Manchesteru United, sleduje výkon svých...

Všimli jste si, že jsou na tom úplně stejně? Osm výher. Sedm remíz. Pět porážek. Jedenatřicet bodů. A taky vyhazov pro trenéra během posledního týdne. Chelsea se s Enzem Mareskou rozloučila v první...

Dokonale zapadá, pochvalují si v Liberci nového obránce. Chci být lídr, říká Drakpe

Augustin Drakpe pózuje na libereckém stadionu.

Už bez bývalé opory Michala Hlavatého, zato s nováčky Vojtěchem Sychrou a Augustinem Drakpem se v pondělí po dovolené sešli fotbalisté Liberce. Doma se příliš neohřejí, už ve středu odlétají do...

Fotbalové přestupy ONLINE: Durosinmi už dorazil do Itálie, Chelsea oznámila trenéra

Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Kim? Musí na vojnu, říká Skuhravý. Kouč řeší spíš systém než Lewandowského

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Nový asistent trenéra Václav Stráník, navrátilec z vlašimského hostování Štěpán Beran a uzdravený ofenzivní univerzál Pavel Juroška. To jsou zatím jediné „posily“ fotbalistů Slovácka pro jarní řež o...

Egypt zvládl osmifinále Afrického poháru národů v prodloužení, výhru pečetil Salah

Mohamed Salah poté, co dal gól v prodloužení osmifinále Afrického poháru národů.

Fotbalisté Egypta postoupili na africkém šampionátu v Maroku do čtvrtfinále po výhře nad Beninem 3:1 po prodloužení. Držitelé rekordních sedmi triumfů z Afrického poháru národů se v dalším duelu...

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

Sadílek po třech a půl letech opouští Spartu, odchází do polského Zabrze

Záložník Lukáš Sadílek posílil Górnik Zabrze.

Potká se s početnou českou kolonií, vždyť v polském Górniku Zabrze na něj čekají další tři krajané. Čtvrtým členem je nově devětadvacetiletý záložník Lukáš Sadílek, který po třech a půl letech...

