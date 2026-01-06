ONLINE: Slavia hraje první přípravné utkání, proti Basileji debutuje Kante

Slávisté do Španělska odcestovali v sobotu a celkem je čekají tři přípravné zápasy.
Do toho prvního proti Basileji nastoupí v následující sestavě: Staněk – Holeš, Vlček, Mbodji – Hašioka, Moses, Cham, Kante – Schranz, Prekop, Kušej.
ONLINE: Slavia Praha – Basilej
Přípravné utkání sledujeme minutu po minutě
Premiéra ve slávistickém dresu tak čeká levého obránce Hamidoua Kanteho, jenž přišel začátkem prosince z Artisu Brno. Na lavičce je pak připravená další posila Samuel Isife, jenž přestoupil z Dukly, či Sahmkou Camara, který dosud hostoval v Karviné.
Basilej je čtvrtým týmem švýcarské ligy a Slavia se s ní dosud v soutěžním zápase nikdy neutkala.
Slávisté cestují na soustředění ještě bez Juráska. Vorlický i Zmrzlý jsou na odchodu
Po Basileji slávisté vyzvou ještě německé Karlsruhe (10. ledna) a norský Brann Bergen (16. ledna). Pak je čekají zbylé dva zápasy základní fáze Ligy mistrů – nejprve doma s Barcelonou a pak na Pafosu.
39. Cham
43. Schranz
8. Ajeti
1. poločas: Staněk – Holeš, Vlček, Mbodji, Hašioka, Moses, Cham, Kanté, Schranz, Prekop, Kušej
Hitz – Adjetey, Agbonifo, Ajeti, Akahomen, Bacanin, Koindredi, Metinho, Ruegg, Traore, Vouilloz