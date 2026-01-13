Jak se chystá Slavia: srandičky i jiskření. A nejezděte mi tady na těch kolech, pánové!

Už druhý týden se ligový lídr chystá na jarní část sezony ve španělské Marbelle. Sluníčko, teplo, ale taky dřina a při tréninku emoce.
Pořád se o něco hraje.
Pořád někdo někoho hecuje.
Zatímco vítězná skupinka se fotí v bráně, poražení si mezi sebou vyříkávají předchozí situace. „Hlavně, že se nikdo nezranil,“ prohodí trenér Jindřich Trpišovský s úsměvem a hned popíchne asistenta Zdeňka Houšteckého: „Když píská Houšťa, je to vždycky vyhrocené.“
Pod špičatým vrcholkem hory La Concha mají slávisté během celého kempu přidělené vlastní hřiště a přilehlou plochu, kterou využívají hlavně na rozcvičky a brankářské tréninky. V úterý večer si ve stejném areálu po příletu zatrénovala i konkurenční Sparta, která má jinak ve Španělsku zázemí v nedalekém Banús Football Center.
Marbella a přilehlé okolí je totiž každou zimu centrem fotbalové Evropy.
Z Česka sem letos kromě obou pražských „S“ a Liberce dorazí ještě Olomouc a Pardubice. V Benidormu, asi šest set kilometrů po pobřeží, už tradičně rozbila stan pro změnu Plzeň.
Jen v zimě na jih Španělska pravidelně míří kolem padesáti týmů z celého světa, poskládají se na devětadvaceti hřištích rozesetých po okolí a do městské pokladny v přepočtu přispějí až čtvrt miliardy korun.
Dvoutýdenní kemp v teple může elitní klub v přepočtu vyjít na vyšší jednotky milionů korun. Platí si za špičkový servis, zázemí i perfektně připravené hrací plochy, o které se od rána do večera stará celá armáda trávníkářů.
Když jeden z nich vidí, jak někteří fotbalisté Slavie před tréninkem na horských kolech z hotelu přisviští rovnou ke hřišti, s hráběmi nad hlavou je na dálku okřiknou. Hned nato svižným krokem vyrazí za trenéry: „Ať mi tady ti vaši kluci nejezdí!“
Z hotelu pojmenovaném po golfovém resortu La Quinta, kde jsou slávisté ubytovaní společně s fotbalisty Kodaně, to mají z kopce dolů do tréninkového areálu zhruba kilometr, takže připravený autobus využívá jen zlomek z nich. Třeba kouč Trpišovský vyráží s předstihem pěšky a hráče pak na hřišti jednoho po druhém vítá.
V úterý to byla jízda, o den dřív spíš pohodička a srandičky.
Nejdřív skoro čtyřicetiminutové bago, rozdělené do dvou skupin – na cizince, mezi kterými z Čechů kmital jen mladík Bužek, a skupinu mazáků, v níž byl slyšet asistent Houštecký v pruhovaném argentinském dresu boha Maradony s našitou kapitánskou páskou.
Trenér Trpišovský, který při oblíbeném přihrávkovém cvičení v minulosti už párkrát přišel k újmě, se držel stranou. A zpovzdálí sledoval i zbytek tréninku, který řídil hlavně další asistent Kerbr.
„Přijďte zítra, to se kluci zapotí víc,“ prohodil kouč, než po hodině a půl na trávníku zaleze do posilovny. Přes prosklenou stěnu nablýskaného gymu sledoval i část tréninku norského Brannu Bergen, soupeře pro páteční generálku, a pak opět ocenil místní podmínky: „V Česku takové nenajdete.“
Ve středu s týmem poprvé trénoval i nováček Jurásek, posila za tři miliony eur, naopak jiný bek Douděra zůstal s teplotou na hotelu.
Slavia z Česka tradičně zmizela hned začátkem roku, ještě než zemi zasypal sníh a ochromil led. Ve středu večer dorazí na inspekci i šéf Jaroslav Tvrdík, celý tým se pak domů vrací v sobotu dopoledne a už příští středu vyzve doma v Edenu v sedmém duelu Ligy mistrů slavnou Barcelonu.
Osmý a poslední duel v pohárech odehrají slávisté o týden později proti kyperskému Pafosu a hned nato už je čeká restart ligy v Pardubicích.
Odrazí se z Marbelly k obhajobě titulu?