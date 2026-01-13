Chance Liga 2025/2026

Jak se chystá Slavia: srandičky i jiskření. A nejezděte mi tady na těch kolech, pánové!

Jiří Čihák
  16:16
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Voda z bublající fontány u vstupu zlehka vytéká do ulice a za vedlejším plotem kokrhá kohout, i když je už skoro poledne. Ve vzduchu ucítíte nepříjemný pach hnojiva a jakmile se ze hřiště v nejvzdálenějším rohu velkého areálu, který připomíná fotbalovou laboratoř, ozve vzrušená debata o (ne)odpískaný faul při malé hře na dvě brány, jeden ze slávistických trenérů v žertu prohodí: „Nějak se nám tady přiostřuje. Asi jsme tady už moc dlouho.“

Slávističtí fotbalisté se na jarní část sezony znovu chystají ve španělské Marbelle. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Už druhý týden se ligový lídr chystá na jarní část sezony ve španělské Marbelle. Sluníčko, teplo, ale taky dřina a při tréninku emoce.

Pořád se o něco hraje.

Pořád někdo někoho hecuje.

Zatímco vítězná skupinka se fotí v bráně, poražení si mezi sebou vyříkávají předchozí situace. „Hlavně, že se nikdo nezranil,“ prohodí trenér Jindřich Trpišovský s úsměvem a hned popíchne asistenta Zdeňka Houšteckého: „Když píská Houšťa, je to vždycky vyhrocené.“

Zlepšovák podle JT: Střídačka naproti? Měl jsem tam klid. Slavia však zatím nevítězí

Pod špičatým vrcholkem hory La Concha mají slávisté během celého kempu přidělené vlastní hřiště a přilehlou plochu, kterou využívají hlavně na rozcvičky a brankářské tréninky. V úterý večer si ve stejném areálu po příletu zatrénovala i konkurenční Sparta, která má jinak ve Španělsku zázemí v nedalekém Banús Football Center.

Marbella a přilehlé okolí je totiž každou zimu centrem fotbalové Evropy.

Z Česka sem letos kromě obou pražských „S“ a Liberce dorazí ještě Olomouc a Pardubice. V Benidormu, asi šest set kilometrů po pobřeží, už tradičně rozbila stan pro změnu Plzeň.

Jen v zimě na jih Španělska pravidelně míří kolem padesáti týmů z celého světa, poskládají se na devětadvaceti hřištích rozesetých po okolí a do městské pokladny v přepočtu přispějí až čtvrt miliardy korun.

V zimě? Tady v Marbelle! Jak vyrostlo hlavní město fotbalové Evropy

Dvoutýdenní kemp v teple může elitní klub v přepočtu vyjít na vyšší jednotky milionů korun. Platí si za špičkový servis, zázemí i perfektně připravené hrací plochy, o které se od rána do večera stará celá armáda trávníkářů.

Když jeden z nich vidí, jak někteří fotbalisté Slavie před tréninkem na horských kolech z hotelu přisviští rovnou ke hřišti, s hráběmi nad hlavou je na dálku okřiknou. Hned nato svižným krokem vyrazí za trenéry: „Ať mi tady ti vaši kluci nejezdí!“

Z hotelu pojmenovaném po golfovém resortu La Quinta, kde jsou slávisté ubytovaní společně s fotbalisty Kodaně, to mají z kopce dolů do tréninkového areálu zhruba kilometr, takže připravený autobus využívá jen zlomek z nich. Třeba kouč Trpišovský vyráží s předstihem pěšky a hráče pak na hřišti jednoho po druhém vítá.

V úterý to byla jízda, o den dřív spíš pohodička a srandičky.

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Nejdřív skoro čtyřicetiminutové bago, rozdělené do dvou skupin – na cizince, mezi kterými z Čechů kmital jen mladík Bužek, a skupinu mazáků, v níž byl slyšet asistent Houštecký v pruhovaném argentinském dresu boha Maradony s našitou kapitánskou páskou.

Trenér Trpišovský, který při oblíbeném přihrávkovém cvičení v minulosti už párkrát přišel k újmě, se držel stranou. A zpovzdálí sledoval i zbytek tréninku, který řídil hlavně další asistent Kerbr.

„Přijďte zítra, to se kluci zapotí víc,“ prohodil kouč, než po hodině a půl na trávníku zaleze do posilovny. Přes prosklenou stěnu nablýskaného gymu sledoval i část tréninku norského Brannu Bergen, soupeře pro páteční generálku, a pak opět ocenil místní podmínky: „V Česku takové nenajdete.“

Ve středu s týmem poprvé trénoval i nováček Jurásek, posila za tři miliony eur, naopak jiný bek Douděra zůstal s teplotou na hotelu.

Slavia z Česka tradičně zmizela hned začátkem roku, ještě než zemi zasypal sníh a ochromil led. Ve středu večer dorazí na inspekci i šéf Jaroslav Tvrdík, celý tým se pak domů vrací v sobotu dopoledne a už příští středu vyzve doma v Edenu v sedmém duelu Ligy mistrů slavnou Barcelonu.

Osmý a poslední duel v pohárech odehrají slávisté o týden později proti kyperskému Pafosu a hned nato už je čeká restart ligy v Pardubicích.

Odrazí se z Marbelly k obhajobě titulu?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit






















Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul










