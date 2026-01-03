Chance Liga 2025/2026

Slávisté cestují na soustředění ještě bez Juráska. Vorlický i Zmrzlý jsou na odchodu

Autor:
Aktualizujeme   13:39
Bez Davida Juráska, jehož příchod se řeší, vyrazili slávističtí fotbalisté na soustředění do Španělska. Ve výpravě jsou už dřív domluvené posily Isife s Kantém a také Bužek, Camara i Teah, kteří hostovali v jiných klubech. Naopak chybí Ogbu, jenž je na Africkém poháru, a také Vorlický se Zmrzlým.

Lukáš Vorlický slaví gól proti Karviné | foto: CTK / Vondrous RomanČTK

Slávisté se ve Španělsku budou připravovat do 17. ledna, o čtyři dny později už nastoupí v Lize mistrů proti Barceloně.

V kádru je zatím osmadvacet hráčů včetně tří brankářů. Vedle Staňka s Markovičem se na kempu jako gólmani číslo tři prostřídají i odchovanci Rezek s Paarem.

Slavia v lednu

program přípravy

3. ledna: odlet na soustředění do Marbelly
6. ledna: Slavia - Basilej
10. ledna: Slavia - Karlsruhe
16. ledna: Slavia - Bergen
17. ledna: přílet ze soustředění
21. ledna: Slavia - Barcelona (21.00, Liga mistrů)
28. ledna: Pafos - Slavia (21.00 v Limassolu, Liga mistrů)

Zcela novými hráči jsou Samuel Isife z pražské Dukly a Hamidou Kanté z druholigového Artisu Brno. Oběma je jedenadvacet, oba hrají na krajích obrany, Nigerijec Isife vpravo a Senegalec Kanté vlevo.

Nováčkem je také o rok starší guinejský stoper Samhkou Camara, který za Slavii nikdy nenastoupil a dosud hostoval v Karviné. Z ní se vrací středopolař Alexander Bužek a z Pardubic ofenzivní liberijský hráč Divine Teah.

Nejprobíranější hráčem je David Jurásek. Levonohý reprezentační obránce ve Slavii už působil, během ročníku 2022/2023 zaujal natolik, že ho za víc než tři sta milionů korun koupila Benfica Lisabon.

Tam na podzim 2023 naskočil do dvanácti zápasů a zamířil na rok a půl dlouhé hostování v Hoffenheimu.

Loni v létě odešel na další hostování do Besiktase Istanbul. Ze začátku hrál pořád, ale v druhé části podzimu byl náhradníkem.

Podle zpráv z tureckých médií se s klubem nepřipravuje, odcestoval a řeší návrat do Slavie. Zatím se však nestihlo vše vyřídit, aby mohl s týmem v sobotu odcestovat do Španělska.

Je pořád členem reprezentačního kádru, byť na podzim nastoupil jen do přípravných duelů proti Saúdské Arábii a San Marinu, kvalifikaci o mistrovství světa nehrál.

David Jurásek po odchodu ze Slavie

Benfica Lisabon (podzim 2023): 12 zápasů (6 liga, 3 Liga mistrů, 3 pohár)

TGS Hoffenheim (leden 2024 až červen 2025): 34 zápasů, 4 asistence (27 bundesliga, 5 Evropská liga, 2 Německý pohár)

Besiktas Istanbul (podzim 2025): 17 zápasů (10 liga, 4 kvalifikace Konferenční ligy, 2 kvalifikace Evropské ligy, 1 Turecký pohár)

V kádru pro soustředění v Marbelle ze stabilních členů kádru chybí Lukáš Vorlický, jenž bude hostovat v druholigovém Brně, a Ondřej Zmrzlý. Ten míří do německého Kielu, který po loňském sestupu hraje druhou bundesligu.

Třiadvacetiletý záložník Vorlický naskočil na podzim do osmi ligových zápasů, pokaždé jako střídající hráč. Dal dva góly Karviné, oblíbili si ho fanoušci pro jeho šikovnost, technické dovednosti a neobvyklá řešení.

Naposled však hrál v říjnu, poté ještě v listopadu nastoupil na druholigovou rezervu. Zřejmě to byl od trenérů signál, že po vážném zranění kolene, které léčil takřka celý minulý ročník, ještě není zcela na Slavii připraven.

Ani Zmrzlého kouč Trpišovský nezařadil na soupisku pro Ligu mistrů. Šestadvacetiletý levý krajní obránce nastoupil do jedenácti zápasů nejvyšší domácí soutěže a do dvou v českém poháru. Naposled však hrál 1. listopadu.

Mimochodem, Zmrzlý by mohl být v Kielu náhradou za slovenského obránce Dominika Javorčeka, který tam hostoval a loni v létě ze Žiliny přestoupil do Slavie. Ale v přípravě si vážně poranil koleno. „Zatím se připravuje individuálně, ale jeho návrat do tréninkového procesu se blíží,“ uvedla Slavia.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

