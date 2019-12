Slávistické plány na zimu: nákupy jen v případě odchodů. Připojí se Oscar

Červenobílá veřejnost především věří, že mistrovská. Po podzimu k tomu má tým z Edenu parádně našlápnuto. V lize nasbíral čtyřiapadesát bodů, mezi ním a druhou Plzní je šestnáctibodová propast.

„A to jsme přitom od léta přišli o šest klíčových hráčů. Zmrhal, Stoch, Ngadeu, Deli a Král odešli, Hovorka se zranil. Nás to ale sportovně nezasáhlo, ukázala se síla týmu a práce všech tady. Od kabiny až po sportovní úsek. Mít tolik bodů po dvaceti zápasech je unikátní a skvělý,“ řekl Trpišovský.

Slavia v neděli vítězstvím nad Českými Budějovicemi (4:1) uzavřela skvostný fotbalový rok. Postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy, poprvé od války získala domácí double a na podzim se prokousala až do základní skupiny Ligy mistrů. O její hráče je zájem, některým z nich se šplhá cena do závratných výšek.

Zejména Tomáš Souček, Ondřej Kolář a Peter Olayinka jsou v kurzu. Nebojíte se, že o ně přijdete, trenére?

Obavy máme, protože další kvalifikace Ligy mistrů, doufejme, není tak daleko. A my chceme být znovu úspěšní. Všichni tihle hráči jsou přitom na vrcholu sil, výkonnosti a jak já říkám, jsou to atypy, za které se strašně těžko hledá náhrada.

Zvlášť o odchodu záložníka Součka se mluví hodně dlouho.

Už by si ho zasloužil, ale teď je to otázka hlavně pro něj. Ani jsme se o tom s ním a sportovním vedením nebavili, protože jsme nejdřív chtěli dohrát podzimní sezonu. Bude to o tom, jakou cestu si který hráč zvolí, jestli se ještě výrazněji zapíše do historie Slavie, nebo si vybere zahraničí. Pokud se sejde zajímavá nabídka a hráči budou chtít odejít, tak k přestupu dojde. Jako to bylo v případě Alexe Krále do Ruska. Ale řekl bych, že i kvůli blížícímu se Euru se jim nebude odcházet snadno. I ty letní přestupy a rozdílné osudy těch hráčů naznačují, že změna nemusí být úplně jednoduchá.

Plánujete v zimě také posilovat?

Přímé posílení bude souviset s odchody. Zatím víme, že se k nám stoprocentně připojí Oscar z Liberce plus možná ještě někteří další hráči. V tuhle chvíli má kádr dvaadvacet jmen bez brankářů, navíc chceme přibrat dva, možná tři kluky z B týmu.

Jak to celé poskládáte dohromady?

Potřebujeme přímou úměru mezi silným kádrem a tím, aby hráči byli vytížení. Když například Honza Sýkora v Jablonci nebo Petar Musa v Liberci pravidelně nastupují, prospívá jim to mnohem víc než tady, kde by měli minutáž malou. Naopak tady máme některé hráče, kteří vytížení nejsou a bude pro ně na jaře lepší, když na tři měsíce změní prostředí, naberou herní praxi a připojí se k nám zase v létě.

Objevují se zprávy o tom, že máte zájem o mladoboleslavského střelce Nikolaje Komličenka.

Sledujeme ho jako všechny ostatní. Ale znovu opakuji, že aby někdo přišel, musel by nejprve někdo z kádru vypadnout. Chceme získat i další hráče kolem osmnácti devatenácti dvaceti let, kteří jsou zajímaví. Sondujeme český trh i ten zahraniční. Kádr ale není nafukovací a my jsme spokojení s týmem, který teď máme.