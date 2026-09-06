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Chance Liga 2026/2027

Utržená umyvadla, ukopnuté prkénko. Fandové Brna na Slavii poškodili zázemí

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  11:33
Utržené umyvadlo na záchodech na stadionu v Eden pro hostující fanoušky pp...

Utržené umyvadlo na záchodech na stadionu v Eden pro hostující fanoušky pp zápase Slavie se Zbrojovkou Brno. | foto: www.slavia.cz

Poškozené sanitární zařízení na záchodech na stadionu v Eden pro hostující...
Poškozené sanitární zařízení na záchodech na stadionu v Eden pro hostující...
Fanoušci brněnské Zbrojovky na výjezdu v Edenu
Trenér Martin Svědík z brněnské Zbrojovky
20 fotografií
Dvě utržená umyvadla, rozbité držáky papírových ručníků, ukopnuté prkénko od záchodu. Fanoušci fotbalistů Zbrojovky Brno nezanechali při návštěvě na Slavii jen pozitivní dojem. Po jejich odjezdu sčítá pořádající klub škody na sociálním zařízení na tribuně pro hostující diváky.

Zaplnili takřka celý sektor, který má kapacitu lehce přes tisíc míst. A přestože jejich tým na hřišti utrpěl debakl 0:4, fanoušci fotbalistů Zbrojovky hráčům po zápase děkovali. A oni jim podporu opětovali.

Děkovačka se po závěrečném hvizdu protáhla na několik minut.

Svědík po Slavii: Kvůli penaltě jsem cítil bezmoc. Na druhé straně by se nepískala

„Byli úžasní, skvělí. Moc jim děkuju,“ řekl pak trenér Martin Svědík na tiskové konferenci. „Mužstvu dávají velkou energii.“

Tu přebytečnou si však hostující fandové vybili na sociálním zařízení a zázemí v Edenu.

Poškozené sanitární zařízení na záchodech na stadionu v Eden pro hostující fanoušky po zápase Slavie se Zbrojovkou Brno.

Vedle utržených umyvadel, rozbitý držáků na ručníky a poškozeného záchodu zapálili balík ručníků, který musela uhasit bezpečnostní agentura.

Také někdo z diváků zmáčkl tlačítko od požární signalizace.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
3. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
6. FK JablonecJablonec 5 3 1 1 6:4 10
7. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
9. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
10. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 1 2 4:5 7
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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