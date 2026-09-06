Utržená umyvadla, ukopnuté prkénko. Fandové Brna na Slavii poškodili zázemí

Zaplnili takřka celý sektor, který má kapacitu lehce přes tisíc míst. A přestože jejich tým na hřišti utrpěl debakl 0:4, fanoušci fotbalistů Zbrojovky hráčům po zápase děkovali. A oni jim podporu opětovali.
Děkovačka se po závěrečném hvizdu protáhla na několik minut.
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Svědík po Slavii: Kvůli penaltě jsem cítil bezmoc. Na druhé straně by se nepískala
„Byli úžasní, skvělí. Moc jim děkuju,“ řekl pak trenér Martin Svědík na tiskové konferenci. „Mužstvu dávají velkou energii.“
Tu přebytečnou si však hostující fandové vybili na sociálním zařízení a zázemí v Edenu.
Vedle utržených umyvadel, rozbitý držáků na ručníky a poškozeného záchodu zapálili balík ručníků, který musela uhasit bezpečnostní agentura.
Také někdo z diváků zmáčkl tlačítko od požární signalizace.