Vítání prvňáčků i podpora sportování dětí. Slavia zavítala do Mostu

Obecně prospěšná organizace Women for Women, jejíž ředitelkou a spoluzakladatelkou je Ivana Tykač, se před pár týdny stala partnerem ženského týmu Slavie. Ovšem nejde jen o podporu slávistických fotbalistek, ale také aktivity v pomoci potřebným a důraz na sportovní rozvoj dětí.

První společný den proběhl na Mostecku, kde Women for Women několik let působí. Čtveřice zástupců z kabiny Slavie přivítala prvňáčky na 10. ZŠ v Mostě.

„Jsem nadšená, že za námi Slavia přijela. Pro děti je to nejen zážitek, ale také velká motivace,“ popsala ředitelka školy Barbora Štempáková. „Sport hraje v životech dětí klíčovou roli, protože kombinuje fyzickou aktivitu s učením důležitých dovedností jako fair play a týmová spolupráce. Na naší škole má důležité místo a snažíme se žákům nabídnout celou řadu aktivit.“

Proběhlo také předání charitativních šeků v hodnotě 40 000 korun dvěma žákům školy, které byly uděleny díky společné finanční podpoře Nadačního fondu Slavie a Women for Women. Za peníze se nakoupí vybavení, které žákům usnadní učení i odpočinek. Jde třeba o nastavitelný pracovní stolek či pomůcky pro rozvoj motoriky.

Slávistická návštěva poté vyrazila na umělku stále ještě vonící novotou. První školní den se totiž uskutečnilo slavnostní pokřtění nového hřiště v mládežnickém areálu FK Baník Most-Souš.

„Klub se i díky naší podpoře soustředí především na výchovu mládeže a aktivní začleňování dětí do kolektivu. Každé nové sportoviště je signálem, že to s podporou sportování nejmladších myslíme vážně. Když pak na takovou událost přijede Slavie včetně Štěpána Chaloupka, rodáka z Meziboří u Mostu, tak je to jen potvrzení toho, že to celé má smysl,“ řekl primátor města Most Marek Hrvol.

Součástí pondělního dne byla i autogramiáda či sezení s řediteli mosteckých škol a vedením města na radnici. Téma diskuse? Možnosti spolupráce při rozvoji sportovních i volnočasových aktivit dětí na Mostecku.

Slávistky Barbora Votíková, Tereza Krejčiříková a stoper Slavie Štěpán Chaloupek během autogramiády

„Představili jsme projekt „Slavia rozvíjí a vzdělává“ a nabídli naše zapojení v regionu,“ vysvětlila Michaela Schejbalová, CSR ředitelka SK Slavia Praha a předsedkyně Komise udržitelnosti a sociální odpovědnosti Fotbalové asociace České republiky.

„Naším cílem je ve spolupráci se školami rozvíjet nejmladší nejen v Praze, kde máme domov, ale také po celé republice. Kromě představení našich již zaběhnutých aktivit jsme poprvé mluvili i o novém projektu zaměřeném na rozvoj pohybových dovedností dětí, který vzniká ve spolupráci s Women for Women. I díky jejich dlouhodobé působnosti na Mostecku chceme společně začít právě tady.

Slávisté rovněž navštívili Dětský domov v Mostě, kde se setkali s dětmi, odpovídali na jejich otázky, předali jim dres Slavie a pozvánku do Edenu.

Poté se všichni přesunuli do místní pobočky Women for Women. „Naším hlavním projektem jsou „Obědy pro děti“, které již jedenáct let dětem ze sociálně znevýhodněných rodin hradí školní obědy. Tím jim umožňujeme se stravovat ve škole s ostatními spolužáky,“ popsala koordinátorka pobočky Michaela Hostašová

„Máme celorepublikovou působnost a jen ve školním roce 2023/2024 jsme přispěli téměř 70 miliony korun. Jen v Mostě máme zapojených hned dvanáct škol a téměř šest stovek dětí.“

Fotbalisty a fotbalistky Slavie teď čeká opět šichta na hřišti. Zatímco mužský tým má ligový zápas až po reprezentační pauze 14. září na půdě Baníku Ostrava, ženský tým hraje už v neděli (8. září) proti nováčkovi soutěže FC Praha.