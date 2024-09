Boj o první příčku, Chorý proti svým. Fotbalová liga zve na šlágr Slavie s Plzní

Boj o první příčku.

Tomáš Chorý proti dlouholetým spoluhráčům.

Duel Slavie s Plzní má o napětí postaráno.

„Těšíme se. Potkáme top klub se skvělým trenérem, který zase zvládl evropské kvalifikace. Nedostávají góly a vepředu mají Šulce v parádní formě,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

ONLINE: Slavia – Viktoria Plzeň výkop: sobota 19.00 rozhodčí: Černý – Paták, Hájek.

Slávisté mají na protivníka pifku. V předchozích dvou ročnících s Plzní prohráli tři ze čtyř zápasů v základní části, což při těsném souboji o titul se Spartou byl jeden z rozhodujících momentů.

Když se v minulé sezoně po třináctém kole poprvé dostali v tabulce před Spartu na první příčku, vzápětí zase klesli kvůli porážce s Viktorií.

Stejný scénář se opakoval i na jaře v 27. kole. Sparta znovu neporazila Mladou Boleslav, slávisté šli před ní, ale v následujícím dějství podlehli v Plzni a Sparta se do čela znovu vrátila. Pak už první příčku udržela až do konce.

V nadstavbové části sice Slavia zápasy s Plzní zvládala vítězně, ale v obou ročnících to pro ni bylo už pozdě.

Letos se poprvé před Spartu vyhoupla díky úterní dohrávce v Mladé Boleslavi (2:0), kde si počínala celkem suverénně. Spartu přeskočila díky o dva góly lepšímu rozdílu skóre. Plzeň na pražská S ztrácí dva body.

Pokud Slavia v sobotu neoblíbeného protivníka porazí, na prvním místě se udrží minimálně do neděle, kdy Sparta hraje v Českých Budějovicích.

„Každý zápas je úplně stejně důležitý, soustředíme se na všechny ohledu na zvuk soupeře. Budeme se snažit, aby na nás byli fanoušci hrdí. Jako vždycky na hřišti necháme srdce. To vám můžu slíbit,“ nechal se slyšet slávistický stoper Igoh Ogbu.

Nejspíš je rád, že ve vzájemném duelu nebude hrát na Tomáše Chorého. Pro obránce krajně nepříjemný útočník v létě přestoupil do Slavie za 75 milionů korun, s dalšími výdaji kolem přestup vyšel na víc než sto milionů.

Ze strany Chorého šlo o kontroverzní krok, opory mezi velkými rivaly v boji o titul obvykle nepřestupují.

Vedení Plzně ho zrovna vřele na štaci do Prahy nevyprovázelo. Sám Chorý se v nedávných rozhovorech zmínil o vztahu s plzeňským šéfem Adolfem Šádkem. „Můj odchod nevzal.“ Nebo: „Nezvedl mi telefon.“

„Tuším, že to pro něj bude hodně náročné. Pamatuju si, jaké to bylo pro Krmenčíka, když za nás hrál proti Plzni poprvé,“ vzpomínal Trpišovský. „Ale každopádně je pro nás velkou výhodou, že ho máme na své straně. Zná obránce, brankáře. On je navíc typ fotbalisty, kterého v takových zápasech nechcete mít za soupeře.“

Ve Slavii se Chorý rychle stal útočníkem číslo jedna, v týdnu v Mladé Boleslavi poprvé nastoupil vedle Mojmíra Chytila, útočné jedničky z minulé sezony. A po akci, v níž byl zapojen i Chorý, dal v dohrávce důležitý první gól.

„Už jsme spolu hráli v reprezentaci. Když jsme na hřišti spolu, tak dávám góly,“ poznamenal Chytil. „Na hřišti si vyhovíme, takže jsem moc spokojený, spolupráce s ním je super.“