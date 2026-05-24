ONLINE: Slavia - Plzeň 2:0, gólový nástup mistra, po Chaloupkovi zvyšuje Suleiman

Když se oba kluby střetly před pár dny, souboj před vyprodaným Edenem skončil bezbrankovou remízou a po zápase se nejvíc mluvilo o vyloučení domácího útočníka Tomáše Chorého.
Teď u toho fanoušci ani Chorý nebudou. Slavia má kvůli událostem z nedávného derby zavřené hlediště a nejlepší střelec ligy po dalším vyloučení trest.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Vlček, Ogbu, Chaloupek – Piták, Bužek, Oscar, Jurásek – Kolísek, Chytil, Suleiman.
Plzeň obsadí třetí příčku, ale Slavii bude chtít aspoň oplatit porážku z podzimu, kdy doma dostala pět branek.