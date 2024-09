Nejlepší ligový střelec míří do Turecka. Slávista Jurečka má blízko do Rizesporu

O možném přestupu jako první informoval server Seznam Zprávy, podle nějž podepíše třicetiletý útočník dvouletou smlouvu s opcí.

Způsob, jakým nejlepší slávistický střelec nakonec odchází, ale úplně nepřipomíná šťastné loučení důležitých hráčů. Vždyť na začátku nové sezony vůbec nehrál, čtyřikrát v řadě zápasu přihlížel jen z lavičky.

„Kouše se to těžce, ale rozumím tomu. Musím počkat, poctivě makat a uvidím, jestli mě trenéři využijí, nebo ne,“ krčil rameny Jurečka, když v srpnu konečně naskočil do zápasu.

V týmu byl rázem útočníkem číslo čtyři. Za Tomášem Chorým, za nějž klub vysázel téměř sto milionů, Mojmírem Chytilem a Danielem Filou, jehož aktuálně brzdí zranění.

To je pro hráče, který v 81 zápasech za Slavii nasázel 49 gólů a přidal 12 asistencí, pořádný sešup. Když se na začátku září ocitl mimo soupisku pro Evropskou ligu a nefiguroval ani v nominacích, bylo jasné, že už se s ním nepočítá.

Přednost v nové slávistické éře pod majitelem Pavlem Tykačem už zkrátka mají jiní. „Nemusíme prodávat, ale typově u Venci Jurečky, jemuž příští rok končí smlouva, si při vhodné nabídce umíme představit, že bychom ho uvolnili,“ naznačil před sezonou slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

Kdykoli se ale na adresu třicetiletého útočníka vyjadřoval kouč Jindřich Trpišovský, na loučení to nevypadalo. „Když dá někdo čtyřicet gólů za dvě sezony, ukazuje to na velkou kvalitu. O hráče, který nám zařídil takové množství gólů, bychom samozřejmě neradi přišli,“ vykládal trenér poté, co útočník podruhé v řadě získal cenu nejlepšího ligového střelce.

Jurečka, mimochodem vystudovaný stavební inženýr, pak novou sezonu načal až ve čtvrtém kole proti Olomouci a rovnou se trefil z penalty. V odvetě třetího předkola Ligy mistrů pojistil vítězství na Saint-Gilloise. Dostal 74 minut s Teplicemi a od té doby se na trávníku zase neobjevil.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský udílí pokyny Václavu Jurečkovi

Jeho přestup do zahraničí se ale diskutoval už dřív. „Dlouho jsme s Vencou seděli, probírali jsme to a je v tom víc věcí dohromady. Něco bylo otevřené, ale to nechci úplně vytahovat,“ mlžil Trpišovský na začátku srpna.

Jurečka měl zájem vyzkoušet si štaci v jiné zemi dlouhodobě. Přání si splní na poslední chvíli, kdy už prakticky neměl jinou možnost.

Tureckému Rizesporu patří dvanácté místo v tamní nejvyšší soutěži a v týmu se nejlepší český ligový střelec setká s Martinem Minčevem a Casperem Höjerem, kteří dříve oblékali sparťanský dres.

Jurečka strávil ve Slavii dvě sezony, předtím tři roky působil ve Slovácku, kde válel hlavně těsně před přestupem, když nastřílel sedmnáct gólů. I proto si ho všimla Slavia, kde tento počin v obou ročnících překonal.

Ještě před deseti lety přitom kvůli studiu hrál na chvostu druhé ligy v Kolíně. V Opavě se pak ani jednou ze šesti sezon nedostal nad deset branek. Průlomová sezona ve Slovácku ho katapultovala do reprezentace. Už tehdy pokukoval po zahraničí, ale ozvala se Slavia.

Vysněné angažmá v cizině si odškrtne o dva roky později.