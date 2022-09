Rozdíl dělají zápasy venku. Proč Slavia prožívá nejslabší start pod Trpišovským

Naopak letos prožívají nejhorší start pod Trpišovským. Nedělní debakl 0:3 v Plzni byl jejich už třetí ztrátou od začátku sezony.

„Ztratili jsme třikrát venku, což dělá rozdíl,“ poznamenal slávistický kouč.

Na Plzeň jeho tým má tříbodové manko, lídr tabulky má však odložený domácí duel s Brnem k dobru. Dohrávat se bude až v listopadu.

Úvodních devět kol nového ročníku Slavie v éře kouče Trpišovského 2018/2019

8 výher, 0, remíz, 1 prohra, skóre 22:4, 24 bodů (5. kolo prohra s Jabloncem 0:2) 2019/2020

7 výher, 2 remízy, 0 proher, skóre 19:2, 23 bodů (remízy v Karviné a v Opavě) 2020/2021

7 výher, 2 remízy, 0 proher, skóre 27:3, 23 bodů (remízy na hřišti Pardubic a doma s Brnem) 2021/2022

8 výher, 1 remíza, 0 proher, skóre 25:7, 25 bodů (remíza 3:3 v Karviné) 2022/2023

6 výher, 1 remíza, 2 prohry, skóre 31:9, 19 bodů (prohry na hřišti Hradce, v Plzni a remíza na Slovácku)

„Pokud to naroste na šest bodů, bude to dost. Musíme to venku zvládat lépe. Komplexnost rozhoduje o postavení v tabulce. Potřebujeme vyrovnané výkony, ne vyhrát jednou venku a pak ztratit. Dostáváme zbytečné góly, na tom chceme pracovat. Teď v reprezentační pauze na to budeme mít prostor. Musíme být pevnější, rozhodnější.“

Slavia hned v úvodním dějství podlehla na hřišti Hradce Králové 0:1, před dvěma týdny remizovala 1:1 na Slovácku. Na hřištích soupeřů má už jen dvě výhry v Jablonci a v Brně. V tabulce venkovních zápasů jí patří až osmé místo se sedmi body. Plzeň jich nasbírala třináct.

Přitom starty do nových ročníků se Trpišovskému mužstvu v předchozích letech dařily.

Na podzim 2019 a 2020 měla Slavia shodně sedm vítězství a dvě remízy. O body ji obraly Karviná s Opavou, další rok Pardubice a Brno.

Osmi výhrami a porážkou odstartovala do podzimní části 2018, tenkrát ji doma nachytal Jablonec (0:2), s ostatními protivníky si poradila.

Nejlepší to bylo loni, Slavia zaváhala v úvodních devíti kolech jen v Karviné (3:3).

Pokaždé vedla tabulku. A s výjimkou minulého ročníku také vždy získala titul. Loni druhou ztrátu měla v 10. kole, v němž prohrála derby na Spartě a přeskočila ji Plzeň.

Nyní si na další zápas počká do 2. října, po reprezentační přestávce hostí Liberec.

Trpišovský slávistické mužstvo převzal v prosinci 2017, své angažmá tak začínal jarní sezonou 2018. V úvodních devíti kolech Slavia ztratila dokonce víc bodů než letos.

Ale to bylo především proto, že Trpišovský u týmu teprve začínal, mužstvo stavěl, učil hráče herní principy a chvíli trvalo, než oni byli schopní plnit jeho představy.

Tenkrát při Trpišovského premiéře Slavia podlehla v Jihlavě, šokem byla domácí porážka se Zlínem.

Naopak na Spartě v závěru zázračně povstala ze stavu 0:3 a vybojovala remízu. V Liberci hrála bez branek, jinak měla pět výher. Získala sedmnáct bodů, o dva body méně než letos v úvodních devíti kolech nové sezony.