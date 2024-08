Trpišovského vliv na přestupy oslabil. Tvrdík o nové radě i nabídce na Staňka

„Nově funguje také sportovní rada, v jejímž čele jsem já a funguje jako poradní orgán představenstvu,“ uvedl.

Zjednodušeně se na rozhodovacím procesu uvnitř sportovního úseku nově podílí vícero členů a každý přestup má být výsledkem souhlasu jak trenérského štábu, tak právě vznikajícího orgánu.

„Snaha je, abychom A tým očistili od jiných starostí než od toho, jak pracují hráči. Aby trenéři, zejména Jindra a asistent Zdeněk Houštecký měli sto procent svého času na to se soustředit na samotnou hru. Změnilo se hodně věcí a dobře si uvědomujeme, že ve fotbale musíte pro úspěch udělat sto procent správně, tedy dobře složit všechny střípky mozaiky,“ doplnil Tvrdík v rozhovoru.

„Doposud měl trenér hlavní a konečné slovo, zatímco sportovní úsek byl spíše servisem a podporou,“ přidal slávistický předseda představenstva.

V podobném duchu Slavia omezuje také styky hráčů s vnějšími vlivy. „Chceme udělat vše pro jejich koncentraci a všechno pro úspěch, takže jsme řešili například zákaz vstupu do kabiny. Ta už není místem pro marketing, CSR, návštěvy hostů, ale platí tam zákaz vstupu. A kromě mě, generálního ředitele Martina Říhy a sportovního ředitele Jiřího Bílka tam nikdo nesmí,“ vysvětlil Tvrdík.

Ten se kromě novinek ohlédl také za zimním přestupovým obdobím, v němž klub přivedl stopera Davida Zimu z Turína za sto milionů korun a brankáře Jindřicha Staňka z Plzně za rekordní ligovou sumu padesát milionů korun.

Jaroslav Tvrdík na tiskové konferenci před začátkem nové sezony.

Zatímco druhému jmenovanému se na jaře ještě dařilo, obránce Zima se i kvůli řadě chyb postupně ocitl mimo základní sestavu. Na nedávném Euru v Německu si pak vůbec nezahrál.

„Přišel poté, co dlouho nenastupoval a nebyl v takové formě, v jaké fanoušci očekávali. Nese se s ním ta nešťastná gólová situace v domácím utkání s Olomoucí, ale je to vysoce kvalitní hráč a bude patřit k pilířům,“ bránil ho Tvrdík, který celý nákup obhajoval.

Slávistický stoper David Zima (vlevo) stínuje Michala Hlavatého z Pardubic.

„Co se týče vysoké přestupové částky, v létě jsme zaznamenali zájem jednoho belgického celku, který měl zájem ho odkoupit za šest milionů euro (150 milionů korun), takže to není tak, že by ten hráč ztrácel hodnotu, vydělali jsme jednou a věřím, že na něm vyděláme i podruhé.“

Obdobné diskuze se točily i kolem brankáře Staňka, který měl ještě v Plzni ambice přestoupit rovnou do zahraničí, ale vhodná nabídka nepřicházela. Nakonec si vybral i k údivu tamního trenéra Miroslava Koubka konkurenční Slavii a hned na začátku angažmá si poranil sval.

Během jara se ale rychle vyléčil a velmi brzy naskočil. Na zmíněném Euru pak vyčníval, než si při zákroku v posledním utkání s Tureckem (1:2) pochroumal rameno a mimo bude několik dalších měsíců.

„Je mi ho hrozně líto, protože tu skutečně byla velká mezinárodní nabídka – jak jsme zase byli kritizovaní, že kupujeme hráče za dva miliony euro – tak přišla ve výši osm milionů euro (202 milionů korun) a Jindra tady zůstal a vůbec nepřemýšlel o tom, že by přestoupil. Ale takové situace jako zranění bohužel fotbal přináší,“ řekl Tvrdík.

Chorý? Kabina za ním stojí, věřím mu

Možná nejvíc rozporuplných reakcí pak přinesl letní přestup útočníka Tomáše Chorého z Plzně, proti kterému fanoušci brojí nejen kvůli tomu, jak se ke Slavii stavěl v minulosti. Vadí jim i jeho nepříjemný styl, který ho na hřišti odlišuje. I proto se klub snažil při jeho příchodu ukázat útočníka v lepším světle, ale na dosavadní reakce z tribun to mělo pramalý vliv.

„Že k němu naši fanoušci mají rezervovaný vztah, bylo od začátku jasné,“ kývl Tvrdík. „Na druhou stranu jsme balancovali mezi tím, jestli získat titul, nebo ho nezískat. A já vím, že jsou mezi námi fanoušci, kteří budou raději hrát o sestup než fandit Slavii s Tomášem Chorým,“ pokrčil rameny.

„Z druhé strany je naší aspirací a povinností doručit titul, klíčoví lidé v klubu napsali Chorého jako posilu číslo jedna a bylo to zejména sportovní rozhodnutí. Posuzovali jsme i okolí, ptali jsme se hráčů, jak ho přijme kabina. Nakonec padlo rozhodnutí, že nám pomůže a já jsem o tom přesvědčený. Hráči to mají stejně a stojí za ním, přáli si, aby dal gól a aby ze sebe sňal veškeré pochybnosti. Kabina ho má ráda a on jí to vrátí,“ dodal.