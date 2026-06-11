Slavia hostila v Edenu turnaj partnerů, vyhrála Fortuna. V akci byl i „Kalkulátor“

Zahrát si přímo na trávníku, kde Slavia získala titul? I taková odměna čekala poslední květnový pátek partnery fotbalové Slavie Praha. Druhý ročník fotbalového turnaje Slavia Business Clubu přilákal 15 týmů z řad firem, které se podílejí na fungování a rozvoji klubu.
Hrálo se systémem 5 + 1, každý zápas trval patnáct minut. „Turnaje se vždy rád účastním. Vyzdvihl bych organizaci – jednoznačně zde platí, že když někdo něco dělá s láskou a srdcem, je to vidět,“ řekl o akci bývalý hráč Slavie a jeden z hostů David Kalivoda, který působí jako fotbalový expert stanice Oneplay.
Vítězem turnaje se stal tým Fortuna, který ve finálových bojích porazil všechny soupeře. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Max Daems z Business Teamu White, nejlepším hráčem Horst Siegl ml. nastupující za Seznam.cz a ocenění pro nejlepší střelce si nakonec mezi sebe rozdělili Ladislav Nevřala (OMV) a Theodor Matějíček (Business Team White).
Gól dal i „Kalkulátor“
Turnaje se zúčastnil také Jakub Kvášovský alias „Kalkulátor“ z pořadu Na lovu. Nastoupil v dresu Hisense. „Před pár lety by mě ani ve snu nenapadlo, že si někdy zahraji fotbal v Edenu. A přeci! Myslím, že jsem do svého týmu zapadl jak věkově, tak herně. Mladým puškám z jiných týmů jsme sice nestačili, ale zahráli jsme si parádně. Dokonce jsem dal gól, takže velká spokojenost. Pokud dostanu pozvánku, rád přijedu zas,“ řekl Kvášovský.
Soutěžilo se nejen o prestiž, ale také o atraktivní věcné ceny. Ti nejlepší mohli počítat s víkendovým zapůjčením vozu MG a slávistickým merchem – ve hře byl podepsaný dres Slavie i rukavice brankáře Jindřicha Staňka s podpisem.
Fotbal, zábava i charita
Součástí programu byla také charitativní aktivita. Během střelby na Hisense branku se partnerům podařilo vybrat 35 000 korun. Výtěžek poputuje na nákup nového kočárku pro malého Vilémka, který trpí vzácným genetickým Aicardi-Goutiéres syndromem a jehož důsledkem je spastická kvadruparéza.
„Je krásné vidět, že z této akce vzniká tradice a zároveň něco víc než jen sportovní turnaj,“ řekla členka představenstva a komerční ředitelka Slavie Kateřina Vavrlová.
„Slavia Business Club vnímáme jako prostor, kde se propojuje sport, byznys, společné zážitky a dlouhodobé vztahy. Právě tady vznikají nová partnerství, posilují se spolupráce a naši partneři mají možnost zažít Slavii i jinak než během zápasového dne. Velmi mě těší, že jim můžeme otevřít Fortuna Arenu tímto jedinečným způsobem a dopřát jim zážitek zahrát si přímo na mistrovské trávě,“ dodala Vavrlová.