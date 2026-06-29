Fanoušci druhé kategorie. Tribuna Sever reaguje na Tvrdíka: Vydíral nás zákazy

„Bylo nám jasné, že po derby není možné neudělat žádné změny,“ navázali v příspěvku adresovaném „fanouškům druhé kategorie“ na hlavní téma celého sporu, květnové nadstavbové derby, v němž slávističtí příznivci předčasně vběhli na trávník a na pozadí oslav napadli sparťanské hráče i fanoušky.
Klub nejdřív uzavřel severní tribunu sám, poté mu disciplinární komise LFA uzavřela stadion na čtyři utkání.
„Měli jsme jednoduchý cíl. Jako Banda Chorea, opticky nejvýraznější skupina z Tribuny Sever, jsme udělali maximum pro to, abychom klubu zajistili takové garance od všech dalších aktivních skupin na TS a respektovaných jednotlivců, aby se situace z konce derby už nemohla opakovat,“ napsali zástupci Tribuny Sever.
Na tu se v příští sezoně neprodávají permanentní vstupenky a klub ji uzavřel od okolních sektorů. Také oznámil, že k ověření identity vstupenek musí fanoušci používat občanské průkazy a že Slavii hrozí zavření hlediště i ve správním řízení a může se stát, že bez diváků odehraje celou sezonu.
Fanoušci druhé kategorie,— Tribuna Sever (@TRIBUNA_SEVER) June 29, 2026
po dnešním oficiálním oznámení o uzavření TS vás chceme informovat o tom, jak celá jednání s klubem probíhala a jak na celou situaci nahlížíme.
Bylo nám jasné, že po derby není možné neudělat žádné změny. Měli jsme jednoduchý cíl. Jako Banda Chorea,… pic.twitter.com/HyYRebjItK
„Byli jsme připraveni přijmout adekvátní bezpečnostní opatření, aby se neopakovalo napadení hráčů a hostujícího sektoru. Stále bylo naším cílem zachovat atmosféru a fandění, které dělaly Eden Edenem. Atmosféru, ze které těžili hráči, fanoušci i klub. Jenže Jaroslav Tvrdík a Pavel Tykač se mezitím vydali svou cestou,“ stojí v prohlášení.
„Cestou mediálních výkřiků, které se měnily častěji než počasí. Arogantní vyjádření o kolektivní vině, nezákonném skenování obličejů, presumpci viny, doživotních zákazech pro stovky fanoušků, zavírání tribun na dobu výrazně delší, než je nutné, a dalších naprosto absurdních opatřeních,“ pokračují zástupci Tribuny Sever.
Nelíbí se jim třeba angažování Jiřího Komorouse, bývalého ředitele Ochranné služby Policie ČR, coby šéfa nového bezpečnostního oddělení.
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Tvrdík napsal dopis fanouškům. Zmínil v něm Tribunu Sever i to, jak v Edenu dál
„Je až komické, že si jako fanoušci pravidelně připomínáme invazi z roku 1968, náš klub přišel právě kvůli komunistickému režimu i o vlastní jméno, a přitom si klub na řešení vztahů s vlastními fanoušky přizve člověka schvalujícího obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy a usilujícího o vstup do StB, což překazila jen změna politického režimu,“ zdůraznili.
Podle Tribuny Sever předseda představenstva Tvrdík svými oznámenými opatřeními dalece přesáhl řešení incidentu v derby a považuje je za přehnaná.
„Ve chvíli, kdy jsme to dali najevo, nám bylo sděleno následující. Pokud doslova nepodepíšeme dohodu s klubem, nejvýraznější tváře, nejen speaker, ale i další nejaktivnější lidé, obdrží od „nového režimu“ zákazy vstupu do Edenu,“ napsali nejaktivnější příznivci.
„Chceme jen upozornit, že se samozřejmě nejedná o osoby, které by se účastnily útoků na hráče nebo hostující sektor. Tuto odpornou nabídku jednoznačně odmítáme, a to i za cenu, že se nejužší jádro už nikdy do Edenu nepodívá. Je vidět, že nové posily z řad policie se zapracovaly rychle a estébácká mentalita ve vedení klubu jede naplno,“ dodali.
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Slavia zahajuje prodej permanentek. Fanoušci z Tribuny Sever si zatím počkají
Ostatní fanoušky, kteří chodili na Tribunu Sever, podle nich klub drží jako rukojmí. „To je pro nás ale naprosto nepřijatelné. Navíc je to i světově unikátní situace, aby klub takhle hazardoval s věrností a přízní vlastních fanoušků,“ tvrdí.
Co bude dál však neví.
„Stále jsme připraveni se domluvit na rozumných podmínkách, které jsou běžné v Česku i po celé Evropě. Zásadně ale odmítáme praktikování totalitních metod ze strany vedení klubu, kterých jsme aktuálně všichni svědky. Naším přáním a cílem je navázat na aktivity, kterým se někteří z nás věnují několik desítek let, a i nadále reprezentovat Slavii v tom nejlepším světle,“ uzavřela Tribuna Sever.