Protest v Edenu: Tvrdíku, ty vidíš peníze! Tribuna Sever mlčela, pak jásala s Chorým

Před výkopem společně s hlasatelem odkřičeli základní sestavu, s červenobílými šálami nad hlavou hrdě odzpívali hymnu, zatleskali nastupujícím hráčům a pak si mlčky sedli. Slávističtí fanoušci na Tribuně Sever v úvodní čtvrthodině domácího zápasu proti Mladé Boleslavi na protest proti klubovému vedení nefandili, jmenovitě se navíc vymezili vůči předsedovi představenstva Jaroslavu Tvrdíkovi.
Slávističtí fanoušci před utkáním s Mladou Boleslaví protestují proti vedení. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

„Tvrdíku, ty vidíš peníze, my červenobílé srdce,“ objevilo se na prvním ze tří transparentů. Na dalších dvou ještě stálo: „Velkohubá prohlášení, laciná gesta, populistické kecy... Chovejte se jako Slavia!“

Protest proti klubovému vedení zástupci Tribuny Sever dopředu avizovali na sociálních sítích. Nelíbí se jim, že Slavia chtěla minulý týden vrátit vstupné těm fanouškům, kteří ji vyrazili podpořit k poslednímu utkání Ligy mistrů na Kypr.

ONLINE: Slavia - Ml. Boleslav 2:0, domácí zvyšují, podruhé se trefuje Chorý

Ze strany vedení mělo jít o vstřícný krok. Omluvu za to, jak se tým v nepovedeném utkání proti Pafosu prezentoval (1:4).

Jenže lidé, kteří tvoří Tribunu Sever, nejvýraznější fanouškovskou organizaci v Česku, nesouhlasili: „Naprosto odmítáme jakékoliv placení vstupenek klubem. Na výjezdy jezdíme s tím, že se může vyhrát, ale i prohrát, bez ohledu na to, jaké jsou k tomu potřeba finanční náklady.“

Co bylo dál?

„Po naší reakci na laciné gesto klubu s proplácením vstupenek ze zápasu na Kypru proběhla komunikace mezi zástupci klubu a Tribunou Sever. Odmítli jsme vrácení peněz za fanoušky, kteří jeli na výjezd s Tribunou Sever, a vzkázali jsme, ať tyto prostředky klub případně věnuje do svého nadačního fondu,“ vysvětlili fanoušci v pátek večer na sociálních sítích.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

„Problém však nastává v přístupu klubu ke zbytku fanoušků, kterým chce peníze nadále vracet s odůvodněním, že to přece slíbil a už to nelze vzít zpět. Vedení klubu náš postoj nebere v potaz a upřednostňuje své unáhlené a populistické rozhodnutí. Tímto postupem jsme bohužel nuceni vyjádřit nesouhlas i veřejně na sobotním utkání.“

Proto ve slávistickém kotli od začátku nevisely žádné vlajky a neozývala se tradičně hlasitá podpora. A tak se při zápase s Mladou Boleslaví v Edenu stalo nemyslitelné: víc slyšet byl maličký kotel soupeře v hostujícím sektoru.

Slávisté na ostatních tribunách se sice občas ozvali. Fandění vzali na sebe a stadion zkusili rozkřičet i bez kolegů na Tribuně Sever. Ta si po patnácti minutách protestu zatleskala, rozjela jeden z oblíbených chorálů, zatímco z dalších míst stadionu se ozýval pískot.

Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“

Očividně ne všichni v Edenu s postojem „kotelníků“ souzněli. Atmosféra byla především v úvodu napjatá a rozpačitá. A to i přesto, že už po devíti minutách právě pod mlčící tribunou otevřel zápas prvním gólem útočník Tomáš Chorý.

S hráčem, kterého právě zarytí fanoušci z Tribuny Sever ještě před půldruhým rokem odmítali, se radoval celý stadion. A jásal znovu, když vytáhlý fotbalista po necelé půl hodině zvýšil z dálky už na 2:0.

