Potíž s Takácsem a Oscarem. Na úvod jara nemá Slavia náhradu za Součka

Suverénní lídr Fortuna ligy po odchodu Tomáše Součka do West Hamu má však v kádru hráče, kteří post po klíčovém středopolaři zastat mohou.

Jenže Ladislav Takács se během soustředění v Portugalsku zranil, kvůli potížím s achilovkou blížící se start jara nestihne.

„Je to pro nás taková čára přes rozpočet. Laco je jediným hráčem, který je zraněný a v tuhle chvíli netrénuje. Nebude pravděpodobně první dvě kola dispozici,“ poznamenal slávistický kouč pro klubovou televizi.

Oscar Dorley, nováček z Liberce, během podzimu nasbíral osm žlutých karet, takže v úvodních dvou kolech na Bohemians a doma proti Opavě nastoupit nesmí. „Jinak Oscar vypadá skvěle,“ pochvaluje si Trpišovský.

Slavia má dvě možnosti: získat někoho na přestupovém trhu, nebo si pomoci na přechodnou dobu z vlastních zdrojů.

„Říkal jsem, že k pohybu v kádru by mohlo dojít jedině v případě nějakého zranění na postu, kde nemáme hodně hráčů,“ připomněl kouč.

„Rozhlížíme se i v zahraničí s tím, že bychom možná někoho rádi přivedli v létě, ale to je složité. Určitě bychom se nebránili příchodu hráče, který má defenzivní práci v krvi. Naši hráči jsou hodně ofenzivní, v poslední době jsme navíc přišli o Alexe Krále a Tomáše Součka. Tihle hráči nám chybí. Kdyby se objevil takový hráč, který by splňoval požadované parametry, tak by doplnění kádru připadalo v úvahu.“

V úterním přípravném utkání s Valerengou (3:1) na pozici defenzivního záložníka nastoupil dorostenec Lukáš Červ, do druhé půle ho vystřídal David Zima, čerstvá posila z Olomouce, který je však spíš středním obráncem.

„Davidovi jsme dali GPS vestu a chtěli jsme zjistit, jak na tom je. Jednou z variant pro něj je právě pozice defenzivního záložníka. Na první dvě kola jinou šestku nemáme, a proto jsme tam nechali zahrát i Lukáše Červa, který je pro nás v tuhle chvíli jediný klasický štítový hráč. Bude záležet na soupeři, ale pro první dvě utkání hledáme hráče na tenhle post,“ prohlásil Trpišovský.

„Největší oříšek je pro nás výšková kapacita týmu a první rozehrávka, která je hodně citlivá. I proti Valerenze bylo vidět, že nám to někdy drhne. Musíme zvolit vhodné řešení, než se nám uzdraví Takács a Oscarovi vyprší trest.“

Kouč potřebuje hráče, který zastane pozici nejen Součka, ale také i Josefa Hušbauera. Ten odešel do Dynama Drážďan a rovněž se podílel na rozehrávce.

Do středu zálohy má k dispozici i tak výborné hráče: Ševčíka, Stancia, Traorého a nováčka Hellebranda. Z nich nejspíš složí sestavu pro úvodní jarní duel na Bohemians v neděli 16. února.

Na křídlech Masopust a Olayinka, v útoku Tecl, do ofenzivy má Trpišovský ještě Provoda, Musu, Júsufa.

V defenzivní řadě k žádnému oslabení proti závěru podzimu nedošlo: Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil, Zelený, Holeš a Zima.

„Na postech máme víceméně jasno. Je pravda, že někteří hráči nedosahují na svých postech výkonnosti, na které byli loni. A naopak se na ně tlačí další hráči. Ale to si vyřešíme,“ zdůraznil Trpišovský.

Jeho tým do ostrého startu čekají ještě dvě přípravná utkání v Portugalsku. Na pátek ještě není definitivně potvrzen souboj s Bröndby Kodaň, v sobotu tým nastoupí proti švédskému Hammarby, což je generálka na ligu.

Teprve proti Valerenze Oslo slávisté zaznamenali první vítězství v zimní přípravě, předchozí duely se příliš nepovedly.

„Museli jsme si vyříkat všechny tři minulé zápasy. Teď to bylo první utkání, které jsme dobře odpracovali a ve kterém jsme se vrátili k pojetí fotbalu, které chceme praktikovat,“ řekl Trpišovský.

„Byl to odmakaný zápas se spoustou technických nepřesností. Ale běžecká a soubojová práce hráčů byla na mnohem vyšší úrovni, hra byla také mnohem líp organizovaná.“