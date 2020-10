Rok po památném duelu s Barcelonou je Slavia bez šťávy. Proč červenobílí tápou?

Tak, jako si svět zvyká na pohromu jménem koronavirus, také Slavia se sžívá se změnami, které ji potkaly. Když ve čtvrtek večer prohrála s izraelskou Beer Ševou 1:3, v porovnání s loňskem byla k nepoznání. „Velké zklamání. Výkon v defenzivě byl ve druhé půli strašný,“ uznal kouč Jindřich Trpišovský.

Abychom byli féroví, kdyby Slavia hrála stejný zápas desetkrát, zřejmě by devětkrát vyhrála. Soupeře přestřílela, skoro celý první poločas odehrála na jeho polovině, i ve druhém ho přimáčkla. Balon držela téměř 70 procent času, podle oficiálních statistik rozjela za zápas 88 nebezpečných útoků, zatímco Beer Ševa jen čtrnáct.

A vidíte, i málo domácím stačilo. Současné Slavii totiž chybí drajv, který ji ještě před rokem zdobil a charakterizoval. Nápadů ubylo, výpadů po lajně zrovna tak, ve čtvrtek scházelo i víc centrů do vápna, větší přímočarost. Opticky sice slávisté skutečně soupeře výrazně tlačili, ale ve většině případů jen po hranici šestnáctky – tam jako by se zasekávali. Když už se do dvou tří šancí dostali, nevěděli si rady.

Ovšem hlavně vzadu byli nedůslední, bohorovní a vyráběli kiksy, na které fanoušci nebývali zvyklí. Je celkem jedno, jestli Slavii zasáhla doba covidová, nenasytná transferová politika, obyčejně řečeno horší forma, případně všechno dohromady.

To mužstvo prostě nemá šťávu. Když si vypomůžete anatomií, můžete říct že Slavia má plíce, trup i všechny končetiny. Problém už je s mozkem, což se potvrdilo třeba tím, že v poslední době nevýrazného Stancia nechal kouč Trpišovský v prvním poločase na lavičce.

A největší svízel je se srdcem.

Jako by pumpovalo jen někdy. Souček pryč, Coufal pryč, Král pryč, Hušbauer a Škoda to samé. Kdo z těch, kteří tým dokázali strhnout, vlastně zůstal? Už jen kapitán Bořil, který z kraje obrany těžko všechno utáhne. A stoper Hovorka, který ovšem po dlouhém zranění ještě nabírá praxi i sebevědomí a zápas v Izraeli mu vůbec nesedl.

Tím spíš bylo dokonale vidět, jak Slavii chybí víc hecířů, kteří ostatní vyblázní, klidně i zpucují.

Chybí také alternativa na pravý kraj obrany, kde po odchodu Coufala zeje díra. Při absenci Holeše se muselo narychlo měnit rozestavení na variantu 3-5-2, což je pro Slavii nezvyk. Nedivte se potom, že kouče Trpišovského rozladilo, když mu vedení nepřivedlo vytipovaného rychlíka Baha z dánského SönderjyskE – dva miliony eur se šéfovi Tvrdíkovi zdálo moc.

Pokud nechcete koukat vyloženě přísným okem, najdete i polehčující okolnosti. Dá se věřit tomu, že zrovna pro Slavii je velkou ranou herní pauza i striktní vládní opatření. Trpišovský před zápasy v Evropě sází na pečlivý nácvik modelových situací, ve kterých náhradníci simulují hru soupeřů, což se v šesti lidech na jednom hřišti dělá těžko.

I tak se od Slavie čekal příspěvek do koeficientu, aby se povedlo jakž takž zamezit sešupu, kvůli kterému může Česko mít už brzy v Evropě výrazně menší zastoupení.

Protože Sparta v deseti doma nestačila na francouzské Lille, zachraňoval českou čest Liberec, který díky parádním zákrokům gólmana Nguyena udržel těsné vítězství 1:0 nad belgickým Gentem.

Slavia potřebuje zabrat příště, doma proti Leverkusenu. Aby dokázala, že si třeba proti Beer Ševě jen vybrala zápas blbec.