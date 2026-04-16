Chorý se dozví trest za vyloučení proti Plzni. Slavii může chybět až šest zápasů

  13:10
Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Za to slávistickému fotbalistovi Tomáši Chorému hrozí až šestizápasový trest. O výši stopky i případné pokutě rozhodne ve čtvrtek disciplinární komise, která zasedá ve 14 hodin.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...
Rozmíška mezi fotbalisty Slavie a Plzně.
Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...
Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...
Kromě distancu může Chorý dostat finanční trest ve výši až 100 tisíc korun.

Jedenatřicetiletý reprezentační útočník byl vyloučen v závěru nedělního šlágru s Plzní. Poté, co fauloval stopera Dweha, se nad něj sehnul a začal na něj řvát, při čemž mu z pusy vyletěly sliny. Sudí Radina ho na základě kontroly u videa vyloučil.

„V prvé řadě jsem vůbec nevěděl, že se něco takového bude zkoumat. Prostě jsem se nahnul nad hráče, a jak jsem byl nakloněný, tak mi z úst kapaly sliny, ale určitě jsem na něj neplivl. Když jsem to viděl zpětně, tak je patrné, že jsem je spíš vtahoval zpátky,“ hájil se Chorý bezprostředně po utkání.

Slavia dokonce několik hodin po závěrečném hvizdu podala oficiální protest.

„Z žádného z dostupných záběrů nevyplývá, že by plivnutí skutečně došlo. Takové tvrzení hlavního rozhodčího je zcela neprůkazné a není podloženo jednoznačnými důkazy,“ napsal klub.

Jenže komise rozhodčích následně potvrdila správnost verdiktu.

„Přestože není možné prokázat úmysl domácího hráče, z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil z úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí, červená karta byla udělena správně,“ stálo v pondělním komuniké.

Pro Chorého, nejlepšího ligového střelce, to byla už druhá červená v této sezoně.

Tu první obdržel začátkem srpna na Slovácku za úder do rozkroku brankáře Heči. Tehdy mu hrozil flastr až 24 zápasů, nakonec jich vynechal šest. Disciplinární komise to tehdy odůvodnila tím, že není recidivista – červenou předtím v lize nedostal, vyloučen byl pouze na předloňském Euru proti Turecku.

Už dříve však byl u kontroverzních okamžiků, třeba když dvakrát hlavou udeřil sparťanského stopera Sörensena. Tehdy ho ale sudí ani v jednom z případů nevyloučili, a tak nemohl být dodatečně potrestán.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý se dozví trest za vyloučení proti Plzni. Slavii může chybět až šest zápasů

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Za to slávistickému fotbalistovi Tomáši Chorému hrozí až šestizápasový trest. O výši...

16. dubna 2026  13:10

