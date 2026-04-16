Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Chorému hrozila maximální stopka ve výši šesti zápasů, nakonec vynechá jediný.
Nebude k dispozici v neděli v Hradci Králové, což bylo jisté dopředu. A chyběl by i nebýt červené karty, jelikož nasbíral čtyři žluté.
„Disciplinární komise dlouhodobě zastává princip, že nepřezkoumává ani nemění rozhodnutí rozhodčích učiněná v průběhu utkání, a na tomto principu setrvává i v případě vyloučení Tomáše Chorého v utkání proti Plzni,“ uvedl předseda Jiří Matzner s odkazem na komuniké komise rozhodčích.
„S ohledem na tyto skutečnosti nemůže komise incident, za který byla na hřišti udělena přímá červená karta, ponechat bez disciplinárního postihu. Dostupné záběry však nenasvědčují tomu, že by v daném případě došlo k úmyslnému plivnutí na protihráče Samsona Dweha, ale spíše o důsledek konkrétní situace a emotivního projevu, byť šlo o projev zjevně nevhodný,“ doplnil Matzner.
Chorý se tak Slavii vrátí na poslední utkání základní části doma proti Olomouci a nebude chybět ani v nadstavbě.
Pražany ve čtvrtek sídle Ligové fotbalové asociace v Praze na Palmovce zastupovali šéf Jaroslav Tvrdík a ředitel komunikace Jakub Splavec v doprovodu právníka. Chorý na řízení nedorazil.
„Chápeme, že to (disciplinární komise) nemá jednoduché. Chápeme, že je tu společenská poptávka po potrestání Tomáše Chorého, ale dle našeho názoru – ať to byl Provod, Červ nebo kdokoliv, nebo Chorý – tak prostě zásadní je, jestli plivl, nebo neplivl,“ apeloval na disciplinární komisi krátce po čtvrté hodině Tvrdík.
Jedenatřicetiletý reprezentační útočník byl vyloučen v závěru nedělního šlágru s Plzní. Poté, co fauloval stopera Dweha, se nad něj sehnul a začal na něj řvát, při čemž mu z pusy vyletěly sliny. Sudí Radina ho na základě kontroly u videa vyloučil.
„V prvé řadě jsem vůbec nevěděl, že se něco takového bude zkoumat. Prostě jsem se nahnul nad hráče, a jak jsem byl nakloněný, tak mi z úst kapaly sliny, ale určitě jsem na něj neplivl. Když jsem to viděl zpětně, tak je patrné, že jsem je spíš vtahoval zpátky,“ hájil se Chorý bezprostředně po utkání.
Slavia dokonce několik hodin po závěrečném hvizdu podala proti vyloučení oficiální protest. „Z žádného z dostupných záběrů nevyplývá, že by plivnutí skutečně došlo. Takové tvrzení hlavního rozhodčího je zcela neprůkazné a není podloženo jednoznačnými důkazy,“ napsal klub.
Jenže komise rozhodčích následně potvrdila správnost verdiktu.
„Přestože není možné prokázat úmysl domácího hráče, z dostupných záběrů je vidět, že při nepřiměřeném verbálním útoku směrem k soupeři vypustil z úst větší množství slin. Tento skutek naplňuje povahu přestupku plivnutí, červená karta byla udělena správně,“ stálo v pondělním komuniké.
S tímto postojem se shoduje také disciplinární komise, a proto nezvolila vyšší trest.
„Disciplinární komise zdůrazňuje, že hráč nese odpovědnost za své jednání a jeho následek i v takové situaci, současně ovšem konstatuje, že úmysl, který by odůvodňoval přísnější disciplinární postih, nebyl prokázán,“ pronesl Matzner.
„Po zhodnocení všeho uvedeného, míry prokazatelnosti jednotlivých aspektů jednání a při respektování rozhodnutí rozhodčího přistoupila disciplinární komise k uložení trestu na samé spodní hranici, tedy k zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání,“ doplnil.
Pro Chorého, nejlepšího ligového střelce, to byla druhá červená v této sezoně.
Tu první obdržel začátkem srpna na Slovácku za úder do rozkroku brankáře Heči. Tehdy mu hrozil flastr až 24 zápasů, nakonec jich vynechal šest. Disciplinární komise to tehdy odůvodnila tím, že není recidivista – červenou předtím v lize nedostal, vyloučen byl pouze na předloňském Euru proti Turecku.
Už dříve však byl u kontroverzních okamžiků, třeba když dvakrát hlavou udeřil sparťanského stopera Sörensena. Tehdy ho ale sudí ani v jednom z případů nevyloučili, a tak nemohl být dodatečně potrestán.
Teď bude Slavii chybět znovu, ale pouze v jednom utkání.