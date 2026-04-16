Tvrdík o Chorém: Plivnutí nelze dokázat, po trestu je poptávka. Komisi pustil i video

Nedělní verdikt sudího Marka Radiny označil za dvojí metr ve vztahu k jiným podobným situacím. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vystoupil po slyšení u Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli rozhodnutí o výši trestu Tomáše Chorého za vyloučení kvůli plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha. „Jestli nelze prokázat úmysl, Tomáš na protihráče neplivl,“ zopakoval stanovisko Slavie.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ta už v pondělí podala oficiální protest proti rozhodnutí sudích, kteří původní žlutou kartu po zhlédnutí videozáznamu změnili na červenou.

Chorý se na záznamu předkloní a z úst mu vyletí množství slin, které mělo dokazovat plivnutí. Právě to však Slavia rozporuje. Argumentuje přitom i pondělním vyjádřením Komise rozhodčích FAČR, která počínání sudích posvětila, ale zároveň dodala, že úmysl nelze prokázat.

„Podle našeho názoru je v tom stanovisku vše,“ líčil Tvrdík před sídlem LFA na pražské Palmovce, kam na slyšení dorazil společně se slávistickým ředitelem strategické komunikace Jakubem Splavcem v právnickém doprovodu. Verdikt v té době stále ještě neznali.

Chorý se dozví trest za vyloučení proti Plzni. Slavii může chybět až šest zápasů

„Pokud výše zmíněné platí, pak VAR neměl intervenovat a červená karta neměla vůbec nastat. Myslíme si, že se jedná o velmi nebezpečný precedens. Jestliže něco nelze prokázat a není tam úmysl, tak trestat hráče za podobné situace červenou kartou je nespravedlivé. Disciplinární komise by neměla trestat, ale vykonat spravedlnost, na což jsme apelovali,“ prozradil slávistický šéf.

„Chápeme, že to komise nemá jednoduché. Chápeme, že je tu společenská poptávka po potrestání Tomáše Chorého, ale dle našeho názoru je zásadní, jestli plivl, nebo ne,“ dodal.

„Podobné chování nechceme vidět, nepřejeme si, aby naši hráči podobným způsobem vyjadřovali disrespekt vůči soupeřům. Dlouho jsme ale diskutovali o tom, aby rozhodčí přistupovali ke všem situacím stejně,“ zdůraznil, načež prozradil, že při slyšení pustili sestříhané video s podobnými situacemi z jiných zápasů, kde se však netrestalo.

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

„Mimochodem jedna z nich je u Lukáše Červa z Viktorky v Plzni, kdy se chová úplně identickým způsobem jako Tomáš Chorý k našemu hráči Davidu Zimovi. Byla tam identická sestava rozhodčích jako teď na Slavii. Červ měl tehdy dostat druhou žlutou kartu a trestán nebyl,“ podivil se Tvrdík.

„Říkáme: trestejme podobné situace, dávejme hráčům adekvátní tresty, protože to není chování, které zdobí český fotbal, ale měly by se dávat žluté karty všem. Za druhé, plivnutí se podle nás nestalo a není žádný důkaz, takže by to měla komise zohlednit. Tresty musí být padni komu padni, a ne výběrově,“ uzavřel.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
