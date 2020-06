Kolář, Souček, Bořil či Stanciu. Slávistické opory, bez nichž by to nešlo

Slavia v průběhu sezony nasadila devětadvacet hráčů do pole a tři brankáře.

O zlato se zasloužili i Alexandru Baluta, Mohamed Tijani, Jaroslav Zelený, Jaromír Zmrhal, Alex Král či Oscar Dorley. Někteří už v klubu nejsou, odešli na na začátku loňského podzimu, po něm či před jarní částí.

Jejich podíl na titulu není tak zásadní jako v případě opor. Které to jsou?

Ondřej Kolář, brankář, 25 let. Třicet zápasů, dvaadvacet čistých kont. Nejen úchvatnými zákroky pomohl mužstvu k mnoha vítězstvím. Je moderním typem brankáře.

Gólmanem neuerovského typu, který víc času stráví mimo pokutové území než v něm. Pomáhá zadákům, když je přeletí nákop za obranu, při kolmicích, které projdou mezi stopery.

Někdy má víc dotyků s míčem než někteří hráči v poli, zakládá útoky, od něj začíná rozehrávka.

„Hráči jako Ondra jsou pro mě nejlepší. Vynikají ve všech směrech. Máme v podstatě gólmana, jehož výkon můžeme rozdělovat na defenzivní a ofenzivní část, což mužstvu dodává sebevědomí,“ říká o něm trenér Jindřich Trpišovský.

Ondřej Kúdela, střední obránce, 33 let. Po loňských odchodech dominantních stoperů Ngadea a Deliho převzal roli šéfa defenzivy. I jeho zásluhou je, jak roste devatenáctiletý David Zima.

Elegantní typ středního obránce, který čistě odebírá míče, správně čte hru, málo fauluje - jen tři žluté karty v devětadvaceti zápasech.

Během ročníku ve stoperské dvojici vystřídal několik parťáků. David Hovorka měl reprezentační formu, než si vážně poranil koleno. Ladislav Takács dohrával vedle Kúdely podzim a začal jaro. Mihli se Michael Frydrych a Mohamed Tijani, po koronavirové přestávce tam napevno zakotvil právě Zima. Kúdela si tak vychovává svého nástupce.

Tomáš Souček, střední záložník, 25 let. Odehrál jen sedmnáct zápasů, ale dal osm branek, další tři připravil, rozdal přes tisíc přihrávek a v lednu zamířil na hostování do Premier League.

Bez Tomáše Součka by si Slavia rozhodně v průběhu podzimu nevybudovala šestnáctibodový náskok.

Fotbalista roku 2019. Je třeba něco dodávat? Nechme mluvit trenéra Trpišovského.

„Když odešel do Anglie, přišli jsme o kapitána, nejlepšího hráče ligy, pro mě nejlepšího českého hráče. O tahouna týmu, střelce, skvělého člověka. Ale co naděláte? Přerostl hranice ligy. Měli jsme speciální vztah. Tomáš pro mě byl víc než hráč, byl to partner.“

Hlavičkář skvělý při standardkách v obou vápnech. Exekutor pokutových kopů. Hráč, přes kterého šla první rozehrávka. Mentalita, schopnost strhnout tým...

Jan Bořil, levý obránce, 29 let. Po odchodu Součka, Škody i Hušbauera byl zvolen novým kapitánem. „Bránil jsme se tomu. Ale nemohl jsem nic dělat, když mi to trenéři řekli. Nezbývalo mi než Slavii dovést k titulu.“ Splněno.

Pravák, který hraje vlevo přes nohu jako David Limberský v Plzni.

Ač má jen kolem 170 centimetrů, nikoho se nelekne. Je zlým mužem týmu, v pětadvaceti zápasech nasbíral osm žlutých karet.

Na podzim v Lize mistrů dal gól Barceloně a ještě naložil od cesty Messimu.

Svůj jediný ligový gól si schoval na důležitý víkendový duel v Ostravě.

V předchozím zápase proti Zlínu pomohl svým důrazným počínáním k jediné slávistické trefě. Důležitý moment v cestě za titulem.

Má stabilně velmi dobrou formu.

Nicolae Stanciu, střední záložník, 27 let. Nejdražší hráč, který kdy do české ligy přišel. Nejdřív za něj takřka sto milionů dala Sparta, z které po roce utekl. A za půl roku se vrátil do Slavie, kterou stál ještě o pár milionů víc.

Ač si na první pohled mnohdy jeho činů na hřišti nevšimnete, rumunského záložníka si trenér Trpišovský nemůže vynachválit.

Dal čtyři góly a má devět asistencí. O té poslední v sobotu v Ostravě slávističtí fanoušci básní doteď.

„Kdyby kluci proměňovali šance, které jim Nico připravuje, jsme na tom v položce gólů ještě líp,“ tvrdí kouč Trpišovský. Do zápasu proti Plzni vymyslel 58 přihrávek do gólových šancí, což je nejvíc ze všech hráčů v lize.

Loňské začátky měl těžké. V kabině byl potichu vedle lídrů Škody, Hušbauera či Součka. Ani na hřišti si se spoluhráči příliš nerozuměl.

To se změnilo s příchodem jara. „Dneska je Nico úplně jiný hráč,“ říká kouč.

Petr Ševčík, záložník, 26 let. Střelec titulového gólu nemůže chybět. Ve Slavii je rok a půl a má druhé zlato.

„Ten druhý titul si užívám víc. Poprvé jsem tady byl jen polovinu sezony, teď jsem odehrál celou,“ líčil nadšeně. „A k tomu rozhodnout takový zápas, to je nejkrásnější fotbalový zážitek.“

Naskočil do dvaadvaceti zápasů v sezoně a dal celkově pět branek. Když nepočítáme Musu, který ale sedm gólů nasázel během podzimního hostování v Liberci, tak byl lepším slávistickým střelcem pouze Souček...