Cesta k titulu. Jak zahozená penalta Mešanoviče zažehla rozhodující náskok

Dlouho ji měla těsně za sebou, víc než třetinu všech zápasů v základní části se Slavia musela po každém víkendu ohlížet za sebe, jak na ni Plzeň dotírá.

Utrhla se v druhé polovině podzimu. Během devíti zápasů náskok narostl ze tří na ohromujících a rozhodujících šestnáct bodů.

Začalo to právě pokutovým kopem Mešanoviče, který slávistickou bránu vysoko překopl. Nezkazit vyloženou příležitost, Slavia by před Plzní měla jednobodový náskok a kdo ví, jak by se podzim dál vyvíjel.

PENALTU NEDAL! Mladoboleslavský Muris Mešanovič v poslední minutě zápasu bránu Slavie přestřelil. Obránce Slavie David Hovorka ve skluzu před Mešanovičem z Mladé Boleslavi.

Plzeň totiž hned nato prohrává právě v Mladé Boleslavi, Slavia vítězí v Jablonci a jde do šestibodového trháku. A když vzápětí slávisté ovládli i vzájemný duel v Plzni, po čtrnácti kolech byl rozdíl devítibodový.



Ve zbývajících šesti kolech podzimu Slavia nevyhraje jen v Olomouci, Plzeň však nezvládá hned čtyři utkání ve Zlíně, v Karviné, na Slovácku a s Teplicemi.



Na dovolenou během vánočních svátků vyrážejí slávisté s šestnáctibodovým polštářem. Sáhnou do kádru, pouští opory Škodu s Hušbauerem, které sportovní vedení už nepovažuje za perspektivní. Odchází i Van Buren. Nakonec klíčový muž Souček neodolá lákadlu z Premier League a klub tučnému odstupnému.

Šestnáct bodů, co by se asi tak mohlo stát? Ne, nepředpokládá se, že by Slavia mohla mít na jaře v cestě za titulem potíže.

Plzeň mění trenéra, Vrbu střídá Guľa a rozhodně nepřichází s tím, že se na jaře bude prát o první místo.

Ani v Plzni nedoufali, že se liga přece jen ještě zamotá. „Nová“ Slavia totiž klopýtá, nevyhraje tři ze čtyř úvodních jarních zápasů. Aspoň bod v derby zachraňuje až v nastavení.

Do konce sezony zbývá i s nadstavbou jedenáct zápasů a rozdíl mezi prvním a druhým je už jen osmibodový.

Do souboje o titul však zasáhne „vyšší moc“. Státní nařízení v souvislosti se šířením koronaviru zastavují i sportovní akce, fotbalová liga si dá nucenou jedenáctitýdenní přestávku.

Je zřejmé, že v tu chvíli přijde vhod víc Slavii než Plzni. Po obnovení sezony lídr vyhrává první tři zápasy a do vzájemného souboje jde s osmibodovým náskokem.

Z bezbrankové remízy slávisté nejsou nadšení, ale ani mrzutí. Ke gólu měli blíž, předvedli se v lepší formě i pohodě a soupeř na ně nic nenahrál. To se povedlo až o tři dny později, kdy slávisté v Ostravě nejdřív v nastavení dali gól na 2:1, ale ještě dokázali nevyhrát - přivezli si jen bod.

Šest bodů si udrželi do dalšího vzájemného souboje s Plzní, v němž už prvenství definitivně stvrdili.