Chance Liga 2025/2026

Sláva jen před zraky nejbližších. Jak slávisté převzali trofej v prázdném Edenu

17:21
Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze zaměstnanci a nejbližší hráčů. A také pracovníci, kteří v pozadí připravovali fanouškovský festival, stavěli stoly, stany a naráželi sudy piva.
U předávání mistrovské trofeje byl i majitel Slavie Pavel Tykač (v modré košili). | foto: Michal Růžička, MAFRA

Byl to bizarní pohled.

Důsledek skandálního derby, po kterém disciplinární komise zavřela Slavii stadion. Bez diváků tady lídři ligy hráli už minule proti Jablonci, kdy dali na svůj třiadvacátý titul definitivní razítko.

V neděli se rozloučili vítězstvím 3:0 nad Plzní a v komorních kulisách převzali pohár. Kdo se díval v televizi a neznal okolnosti, změnu možná ani nepostřehl.

Všichni důležití pánové se sešli u mistrovského pódia. Medaile předávali šéf ligy Tomáš Bárta s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou. Hlasatel vyvolával hráče i členy realizačního týmu jednoho po druhém.

Jen tribuny, na nichž klub vytvořil velké číslo 23 na znamení třiadvacátého titulu, zůstaly liduprázdné. Zatím.

„Fotbal se hraje pro lidi, takže jsem rád, že aspoň nějaká oslava s fanoušky bude,“ říkal obránce David Jurásek těsně před tím, než klub zahájil tak zvanou Zahradní slavnost, oficiální oslavu titulu.

„Je to dobrá akce. Hlavně pro lidi, kteří se na stadion dostanou. Drtivá většina z nich nás celou sezonu podporovala, tohle bude pro všechny odměna,“ přidal kouč Jindřich Trpišovský.

Slávistický realizační tým zvedá nad hlavu mistrovskou trofej.

Tou dobou už se mu na krku houpala medaile, pro níž si všichni slávisté kráčeli po vyzdobeném modrém koberci. Většina z nich s lahví sektu v ruce, útočník Chorý v druhé ruce i s pivem. Očima hledali své nejbližší, rodinu i přátele, které klub vpustil na stadion dřív než ostatní fanoušky.

„Bylo to komorní, trochu smutné, ale počítali jsme s tím,“ kývl Trpišovský.

Fanoušci všechno sledovali na velkoplošné obrazovce před stadionem. Právě trenérovi aplaudovali ze všech nejvíc. A když na pódium dorazili také kapitán Bořil, šéf Tvrdík i majitel Tykač, mohl konečně výkonný ředitel ligy předat šampionům pohár.

Vzduchem létaly zlaté konfety, z reproduktorů duněly tóny skupiny Queen, které snadno přehlušil decentní aplaus několika desítek, maximálně stovek přihlížejících.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
