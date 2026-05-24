Sláva jen před zraky nejbližších. Jak slávisté převzali trofej v prázdném Edenu

Byl to bizarní pohled.
Důsledek skandálního derby, po kterém disciplinární komise zavřela Slavii stadion. Bez diváků tady lídři ligy hráli už minule proti Jablonci, kdy dali na svůj třiadvacátý titul definitivní razítko.
V neděli se rozloučili vítězstvím 3:0 nad Plzní a v komorních kulisách převzali pohár. Kdo se díval v televizi a neznal okolnosti, změnu možná ani nepostřehl.
Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou
Všichni důležití pánové se sešli u mistrovského pódia. Medaile předávali šéf ligy Tomáš Bárta s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou. Hlasatel vyvolával hráče i členy realizačního týmu jednoho po druhém.
Jen tribuny, na nichž klub vytvořil velké číslo 23 na znamení třiadvacátého titulu, zůstaly liduprázdné. Zatím.
„Fotbal se hraje pro lidi, takže jsem rád, že aspoň nějaká oslava s fanoušky bude,“ říkal obránce David Jurásek těsně před tím, než klub zahájil tak zvanou Zahradní slavnost, oficiální oslavu titulu.
„Je to dobrá akce. Hlavně pro lidi, kteří se na stadion dostanou. Drtivá většina z nich nás celou sezonu podporovala, tohle bude pro všechny odměna,“ přidal kouč Jindřich Trpišovský.
Tou dobou už se mu na krku houpala medaile, pro níž si všichni slávisté kráčeli po vyzdobeném modrém koberci. Většina z nich s lahví sektu v ruce, útočník Chorý v druhé ruce i s pivem. Očima hledali své nejbližší, rodinu i přátele, které klub vpustil na stadion dřív než ostatní fanoušky.
„Bylo to komorní, trochu smutné, ale počítali jsme s tím,“ kývl Trpišovský.
Fanoušci všechno sledovali na velkoplošné obrazovce před stadionem. Právě trenérovi aplaudovali ze všech nejvíc. A když na pódium dorazili také kapitán Bořil, šéf Tvrdík i majitel Tykač, mohl konečně výkonný ředitel ligy předat šampionům pohár.
Vzduchem létaly zlaté konfety, z reproduktorů duněly tóny skupiny Queen, které snadno přehlušil decentní aplaus několika desítek, maximálně stovek přihlížejících.