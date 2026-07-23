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Chance Liga 2026/2027

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Autor:
  16:27
Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Tomáš Holeš na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Lukáš Provod na předsezonní tiskové konferenci Slavie.
Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.
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Brány na obou stranách hřiště jsou ještě opřeny o nízkou betonovou bariéru, která na stadionu v Edenu odděluje tribuny od hřiště. Není pochyb, že za tři dny budou bílé tyče ukotveny na svých místech. „Čeká nás obhajoba titulu, obhajoba nejvyššího počtu gólů i toho, že jsme jich nejmíň dostali. Jsme znovu v Lize mistrů. Věřím, že od prvního kola ukážeme, že jsme na největší výzvy připraveni,“ prohlásil trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský těsně před startem nového ligového ročníku.

Devět posil.

Nejmladší kádr v lize.

Líbivější a modernější herní styl.

To by mělo být poznávací znamení Slavie v novém ročníku.

„Jsem rád za hráče, které jsme získali. Ve sportovním úseku jsme se na nich shodli. Taky přišli rychle, měli jsme je na začátku přípravy. A přišli typy, které jsme potřebovali. Je v tom i investice do budoucna,“ pochvaloval si kouč Trpišovský.

Brankář Domčak, obránci N’Guessan a Glossoa, záložník Diakité, rychlý křídelník Šturm, polští mladíci Nowak a Kubiak, ofenzivní dravci Kačor s Ayoasim z Karviné. K nim bombarďák Ouanda, jenž hostoval ve Slovácku.

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci pražské Slavie.

„Dosud se nám nestalo, že jsme se nejen na všech shodli, ale ze seznamu priorit jsme přivedli sedm z deseti. To nepamatuju. Moc se na náš fotbal těším a chtěl bych, aby z něj měli radost i fanoušci,“ prohlásil předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.

„Přišly typy hráčů, kteří by nám mohli pomoct. Náběhovější, přímočařejší. Hráči, kteří budou nabíhat z mrtvého úhlu, probíhat obranou. Chceme být nebezpeční nejen ze standardek,“ prohlásil kouč.

Trenérský tým plánuje, že dá šanci i vlastním odchovancům, jako jsou Konečný, Labík, Kolísek či Piták, které si zatím v kádru ponechal.

Naopak na odchodu jsou nedávné opory středopolař Oscar Dorley, gólman Jindřich Staněk a krajní hráč David Douděra.

„Odchod Oscara bych si dřív neuměl představit, to bych byl ve smrti. Dneska jsme v situaci, že mu přestup přeju, máme na něj tři nabídky,“ poznamenal Tvrdík.

Slávistický záložník Oscar Dorley slaví gól v derby proti Spartě.

„Pokud odejde Jindra Staněk, tak si myslím, že dvojice Markovič - Domčak bude skvělá, absolutní špička v lize. Počítáme i s odchody dalších hráčů,“ podotkl Tvrdík.

Po odchodu Jana Bořila má Slavia nového kapitána Tomáše Holeše, který nosil pásku, když Bořil nehrál. Zástupcem je Lukáš Provod, na tom se nic nezměnilo.

Zůstává útočník Tomáš Chorý, jehož v závěru sezony po dalším z mnoha excesů šéf Tvrdík vyřadil z kádru. „Ale obdržel jsem závazný akcionářský příkaz vrátit ho do A-týmu,“ podotkl Tvrdík. Jinými slovy, že Chorý bude za Slavii střílet góly dál, rozhodl sám majitel Pavel Tykač.

Má dopomoci ke třetímu titulu za sebou. Slavia už zlatý hattrick prožila v letech 2019 až 2021. Pak tři roky nic, po nich vyhrála ligu dvakrát v řadě.

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

„Když jste úřadující mistr a do kádru investujete, tak by bylo pokrytecky nevhodné mít jiný cíl než titul,“ řekl Tvrdík.

„Jsme si vědomi, že to bude složité, protože liga se mění, posilují všichni a chtějí ukončit naši hegemonii. Věříme, že jsme připraveni, do sezony vstupujeme s pokorou. Už se těším na neděli, bude hrát spousta mladých hráčů.“

V neděli proti Slovácku v hledišti nebudou fanoušci, Slavii dobíhá trest z minulé sezony za výtržnosti v derby se Spartou. Prázdné tribuny se budou týkat i třetího kola proti Pardubicím.

Změny v kádru

Příchody
Nazar Domčak (Lvov)
Ange N’Guessan (Liberec)
Toumani Diakité (Liberec)
Neil Glossoa (FC Paříž)
Danijel Šturm (Olomouc)
Pavel Kačor (Karviná)
Emmanuel Ayaosi (Karviná)
Oskar Kubiak (Arka Gdyně)
Wiktor Nowak (Gornik Zabrze)

Návraty z hostování
Mikuláš Konečný (Pardubice)
Albert Labík (Karviná)
Sahmkou Camara (Karviná)
Denis Halinský (Teplice)
Adonija Ouanda (Slovácko)

Odchody
Jan Bořil (Liberec)
Vasil Kušej (Liberec)
Alexandr Bužek (Liberec)

Na odchodu
Oscar Dorley
Jindřich Staněk
David Douděra (Anderlecht?)

„Slavia je na vrcholu nejen sportovním, ale i v péči o fanoušky, v divácké atmosféře. To, co se stalo, není DNA klubu, šlo o jednorázovou záležitost. Věřím, že ty dva zbývající zápasy bez diváků budou i ty poslední,“ doufá Tvrdík.

Klub nastavil nové bezpečnostní standardy, ale slibuje, že se fanoušků nijak nedotknou. „Až se na stadion vrátí, uvidí, že se nic zásadního nezměnilo,“ podotkl Tvrdík.

Klub nebude tolerovat pyrotechniku, ničení majetku, násilí i zahalené fanoušky. „Tohle všechno porušuje zákony České republiky,“ podotkl klubový šéf.

Za násilí v souvislosti s utkáním Slavie udělí doživotní zákazy vstupu na stadion, v ostatních případech budou sankce mírnější.

Na podzim Slavia otevře v centru Prahy na rohu Perlové a Národní třídy fanshop. V angličtině tam bude nápis „Nejstarší fotbalový klub v Česku“ a letopočet 1892.

V neděli 4. pořádá běh Slavia Run, dvou a půl kilometrový okruh povede skrz sportovní areály v Edenu včetně fotbalového stadionu a poběží se dvakrát. Mezi běžci bude i majitel Tykač.

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8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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