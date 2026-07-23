Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Devět posil.
Nejmladší kádr v lize.
Líbivější a modernější herní styl.
To by mělo být poznávací znamení Slavie v novém ročníku.
„Jsem rád za hráče, které jsme získali. Ve sportovním úseku jsme se na nich shodli. Taky přišli rychle, měli jsme je na začátku přípravy. A přišli typy, které jsme potřebovali. Je v tom i investice do budoucna,“ pochvaloval si kouč Trpišovský.
Brankář Domčak, obránci N’Guessan a Glossoa, záložník Diakité, rychlý křídelník Šturm, polští mladíci Nowak a Kubiak, ofenzivní dravci Kačor s Ayoasim z Karviné. K nim bombarďák Ouanda, jenž hostoval ve Slovácku.
„Dosud se nám nestalo, že jsme se nejen na všech shodli, ale ze seznamu priorit jsme přivedli sedm z deseti. To nepamatuju. Moc se na náš fotbal těším a chtěl bych, aby z něj měli radost i fanoušci,“ prohlásil předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.
„Přišly typy hráčů, kteří by nám mohli pomoct. Náběhovější, přímočařejší. Hráči, kteří budou nabíhat z mrtvého úhlu, probíhat obranou. Chceme být nebezpeční nejen ze standardek,“ prohlásil kouč.
Trenérský tým plánuje, že dá šanci i vlastním odchovancům, jako jsou Konečný, Labík, Kolísek či Piták, které si zatím v kádru ponechal.
Naopak na odchodu jsou nedávné opory středopolař Oscar Dorley, gólman Jindřich Staněk a krajní hráč David Douděra.
„Odchod Oscara bych si dřív neuměl představit, to bych byl ve smrti. Dneska jsme v situaci, že mu přestup přeju, máme na něj tři nabídky,“ poznamenal Tvrdík.
„Pokud odejde Jindra Staněk, tak si myslím, že dvojice Markovič - Domčak bude skvělá, absolutní špička v lize. Počítáme i s odchody dalších hráčů,“ podotkl Tvrdík.
Po odchodu Jana Bořila má Slavia nového kapitána Tomáše Holeše, který nosil pásku, když Bořil nehrál. Zástupcem je Lukáš Provod, na tom se nic nezměnilo.
Zůstává útočník Tomáš Chorý, jehož v závěru sezony po dalším z mnoha excesů šéf Tvrdík vyřadil z kádru. „Ale obdržel jsem závazný akcionářský příkaz vrátit ho do A-týmu,“ podotkl Tvrdík. Jinými slovy, že Chorý bude za Slavii střílet góly dál, rozhodl sám majitel Pavel Tykač.
Má dopomoci ke třetímu titulu za sebou. Slavia už zlatý hattrick prožila v letech 2019 až 2021. Pak tři roky nic, po nich vyhrála ligu dvakrát v řadě.
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Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází
„Když jste úřadující mistr a do kádru investujete, tak by bylo pokrytecky nevhodné mít jiný cíl než titul,“ řekl Tvrdík.
„Jsme si vědomi, že to bude složité, protože liga se mění, posilují všichni a chtějí ukončit naši hegemonii. Věříme, že jsme připraveni, do sezony vstupujeme s pokorou. Už se těším na neděli, bude hrát spousta mladých hráčů.“
V neděli proti Slovácku v hledišti nebudou fanoušci, Slavii dobíhá trest z minulé sezony za výtržnosti v derby se Spartou. Prázdné tribuny se budou týkat i třetího kola proti Pardubicím.
Změny v kádru
Příchody
Návraty z hostování
Odchody
Na odchodu
„Slavia je na vrcholu nejen sportovním, ale i v péči o fanoušky, v divácké atmosféře. To, co se stalo, není DNA klubu, šlo o jednorázovou záležitost. Věřím, že ty dva zbývající zápasy bez diváků budou i ty poslední,“ doufá Tvrdík.
Klub nastavil nové bezpečnostní standardy, ale slibuje, že se fanoušků nijak nedotknou. „Až se na stadion vrátí, uvidí, že se nic zásadního nezměnilo,“ podotkl Tvrdík.
Klub nebude tolerovat pyrotechniku, ničení majetku, násilí i zahalené fanoušky. „Tohle všechno porušuje zákony České republiky,“ podotkl klubový šéf.
Za násilí v souvislosti s utkáním Slavie udělí doživotní zákazy vstupu na stadion, v ostatních případech budou sankce mírnější.
Na podzim Slavia otevře v centru Prahy na rohu Perlové a Národní třídy fanshop. V angličtině tam bude nápis „Nejstarší fotbalový klub v Česku“ a letopočet 1892.
V neděli 4. pořádá běh Slavia Run, dvou a půl kilometrový okruh povede skrz sportovní areály v Edenu včetně fotbalového stadionu a poběží se dvakrát. Mezi běžci bude i majitel Tykač.