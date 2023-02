Rozhodčí připravili Teplice hrubou chybou proti Slavii o penaltu

Teplický záložník Jakub Urbanec pronikl po levé straně do vápna a chtěl přihrát, Ogbu ale ve skluzu zastavil míč rukou. Domácí se okamžitě dožadovali penalty, ale Klíma po konzultaci s VAR nechal pokračovat ve hře. Severočeši v tu chvíli vedli 1:0.

„Ruka hostujícího hráče byla zasažena v nepřirozené poloze vzhledem k pohybu těla a nejednalo se o situaci, kdy hráč hraje jinou částí těla proti sobě. VAR měl v tomto případě intervenovat. Jednalo se o hrubou chybu rozhodčích,“ řekl předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Ke spornému momentu se po utkání vyjádřil i Klíma. „Penaltu jsem nenařídil, přestože jsem viděl, že ke kontaktu míče s rukou došlo. Nevyhodnotil jsem ten zákrok jako přestupek, protože si skluzující hráč levou nohou míč do té ruky zahraje. Je tam nějaký odraz,“ řekl Klíma stanici O2 TV. „Situaci samozřejmě automaticky přezkoumává i videorozhodčí a potvrdil mi ten odraz. Dokonce odraz je snad dvojí, od pravé nohy do levé a následně do ruky,“ dodal.

Naopak dvě penalty pro Slavii ve druhém poločase odpískal Klíma správně. Hosté z druhého nařízeného pokutového kopu vyrovnali na konečných 1:1.

Klíma chyboval i v říjnovém utkání Slavie na hřišti Bohemians 1905. Tehdy ve prospěch slávistů chybně nařídil penaltu, přestože chvíli předtím neodpískal pokutový kop pro domácí. Komise rozhodčích tehdy označila jeho výkon za „nekonzistentní“.

V duelu Liberce s Olomoucí rozhodčí Michal Křepský v 19. minutě správně nařídil pokutový kop ve prospěch hostů. V nastavení úvodního dějství zase správně zasáhl VAR. Olomoucký stoper Lukáš Vraštil po odehrání míče ostře fauloval domácího Ahmada Ghaliho a sudí Křepský ho nejprve rovnou vyloučil. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu ale svůj verdikt přehodnotil a olomouckému stoperovi udělil jen žlutou kartu.

„Rozhodčí sdělil VARu, že udělil červenou kartu za kopnutí podrážkou do nohy soupeře a takto komunikoval s videorozhodčím. VAR z dostupných záběrů zjistil, že ve skutečnosti došlo k podražení holení. Z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečností a tím, co rozhodčí VARu sdělil, VAR správně intervenoval a doporučil rozhodčímu přezkum celé situace,“ prohlásil Příhoda.