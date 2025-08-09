Stupidní zákrok, nechápu ho, řekl Provod o faulu Večerky. Ten se v kabině omlouval

Chance Liga 2025/2026

Měl štěstí, že ho teplický stoper Dalibor Večerka napnutou nohou netrefil napřímo. I proto následně začali fanoušci diskutovat, zda vůbec měla být udělena červená karta. „Trochu jsem si podvrtnul kotník, ale necítil jsem extrémní bolest, takže mi v tu chvíli nezatrnulo. Ale když jsem to pak viděl na videu, tak úplně nechápu myšlenku za tím zákrokem,“ hodnotil faulovaný Lukáš Provod.
Lukáš Provod slaví svůj gól do sítě Teplic.

Lukáš Provod slaví svůj gól do sítě Teplic. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Slavie slaví gól do sítě Teplic.
„Lekl jsem se, i když jsem zprvu ani neviděl, že leží právě Lukáš. Řešili jsme střídání a ten zákrok jsem viděl až na opakovačce. Podobné skluzy jsou nepříjemné, obzvlášť na tomhle rychlém hřišti,“ popsal situaci slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Běžela 66. minuta, Slavia vedla 3:0 a Provod přebíral na polovině hřiště, navíc zády k soupeřově brance, balon, když do něj Večerka zajel. Sudí Dominik Starý neváhal a vytáhl červenou kartu.

„Za takového stavu a na půlce, kdy věděl, že budu hrát balon dozadu, mi to přijde zbytečný a hloupý. Myslím, že se nikdo nechceme zranit, protože se živíme nohama, a tyhle zákroky mi přijdou stupidní. Neměl by to dělat,“ přidal slávistický záložník.

Pro svého svěřence neměl pochopení ani teplický kouč Zdenko Frťala.

„Byl to zákrok, který nic neřešil. Véča se omluvil v kabině. Důležité pro Slavii i celý český fotbal je, že je Lukáš Provod v pořádku a nestalo se nic vážného,“ mračil se na pozápasové tiskové konferenci.

S vážným zraněním má Provod zkušenosti. V květnu 2021, kdy měl za sebou průlomovou sezonu ve Slavii, si při vítězství s Olomoucí (1:0) vážně poranil koleno a skoro rok s ním pak laboroval.

„Naštěstí ho trefil druhou nohou, ale ten skok a intenzita byly obrovské. Z takových věcí mohou být nejhorší zranění. Nepamatuju si, že by naši hráči někdy takový faul udělali. Snad to byl jen momentální zkrat,“ přidal Trpišovský.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podporuje své svěřence v zápase proti Teplicím.

Jelikož zákrok neměl vážnější důsledky, mohl si naplno vychutnat první domácí vítězství v aktuálním ročníku. Právě Provod k němu zavelel, když po půlhodině potrestal lehkovážnou Trmalovu rozehrávku, po níž Zafeiris přihrál Kušejovi a ten nabídl balon slávistické sedmnáctce před prázdnou bránu.

„Cítil jsem tam bránícího Takácse, takže jsem si balon pustil a pak se jen soustředil, abych to trefil. Věděl jsem, že další obránci jsou daleko, ale i tak jsem si to mohl sklepnout o něco lépe,“ usmíval se Provod.

Po pauze přidali po gólu Zafeiris s Bořilem a zbytek zápasu už si Slavia pohlídala. V poslední čtvrtině ho měla o to jednodušší, že hosté hráli bez vyloučeného Večerky. Pro obhájce titulu je takhle přesvědčivá výhra nesmírně důležitá, jelikož v předchozích utkáních mu to občas drhlo.

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

„Strávili jsme hodně času u videa a rozebírali jsme si, proč nám to v předchozích utkáních nešlo. Jak jsem ale říkal už v kabině, velké týmy se poznají podle toho, že zvládnou i zápasy, kdy jim to úplně nejde. V tomhle si myslím, že jsme charakterově výborně nastavení. Ale potřebovali jsme takovýhle zápas, abychom se zklidnili,“ prohlásil Provod. „Proti Teplicím měla naše hra parametry, kam se chceme posunout, i když to pořád nebylo ideální.“

Vliv na výkon měla určitě i změna formace, slávisté nastoupili se čtyřmi obránci, na krajích navíc hráli ofenzivní Bořil s Douděrou. „Je velká výhoda, že systémy můžeme měnit. Každý má svoje výhody i nevýhody, takže je ideální, když ho můžeme přizpůsobit zápasu,“ zhodnotil Provod.

Další duel čeká slávisty až za týden v Jablonci. Účast v hlavní fázi Ligy mistrů mají totiž díky zisku titulu jistou, takže na rozdíl od konkurentů nemusí v létě řešit účast v předkolech.

„Je to něco jiného, nového, když se sezona rozjíždí takhle pomaleji. Zápasů je méně, což nám může pomoct v listopadu a prosinci, protože loni to byl extrém a sezonu jsme dojeli na morál. Teď se můžeme stoprocentně připravovat, trávit víc času v posilovně a trénovat ve vyšším tempu,“ uzavřel Provod.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
3. AC Sparta PrahaSparta 3 2 1 0 7:4 7
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 2 1 0 3:1 7
6. MFK KarvináKarviná 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
8. FK JablonecJablonec 3 1 2 0 4:2 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 0 2 1:5 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
13. FC Baník OstravaOstrava 2 0 1 1 1:2 1
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 0 1 2 3:6 1
16. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 3:10 0
Zobrazit více
Sbalit

