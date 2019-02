Na Slavii bez slávistů. Zatlačí nás, ale nesmíme se bát, burcuje Ljevakovič

„Trenéři během každého přípravného zápasu zkoušeli možnosti, jak hrát bez nich. Ukázat se můžou ostatní,“ tvrdí záložník Jakub Hora.

Trubač se po nástupu kouče Stanislava Hejkala vypracoval v oporu, Kuchta je zimní posila, přišel na rok a půl dlouhé hostování. Už na startu zimní přípravy Hejkal smířlivě tvrdil: „Mám názor, že by ti kluci hrát měli, aby se rozvíjeli pro své mateřské kluby. Ale je to rozhodnutí Slavie Praha a plně ho respektuji. Když jsem pracoval ve Spartě, taky zákazy dávala.“

Zatímco v záloze má poměrně široký výběr, v útoku je hůř. Když se zranil Martin Jindráček, zbyl pro jarní entrée jen jediný čistokrevný útočník Jan Vošahlík. A ten je navíc po dlouhodobé absenci.

„Máme užší výběr, což je riziko, s kterým pracujeme od ledna. S tím jsme do toho šli a hned v první přípravě se Jindráček zranil. Už se dává dohromady, trénuje. Ale my jsme tady od toho, abychom si s tím poradili,“ neskuhrá Hejkal. „Pro Slavii jsme připravili jednu až dvě varianty na útočný post, máme i varianty rozestavění. Myslím si, že na to jsme přichystaní.“

Teplice by nepohrdly posilou do útoku, ale ne za každou cenu. „Musela by nás uspokojit. Ne naděje do budoucna, ale už hráč, který má něco odehráno a ještě je hladový směrem ke svému rozvoji. Kdyby bylo něco ze Sparty, tak dejme tomu ano. Nikdy neříkej nikdy,“ pousmál se trenér Hejkal.

Slavia - Teplice Sledujte od 17.00 online.

Proti Teplicím dnes od 17 hodin může vyběhnout stoper Alex Král, zimní prodejní hit. Skláři za něj z Edenu dostali údajně 26 milionů korun. „On byl možná náš klíčový hráč. Držel to vzadu, ale byl i odvážný, dostával se do útoku. Bylo vidět jeho sebevědomí. Je to oslabení, ale věřím, že další kvalitní kluci ho nahradí,“ uvedl v klubové televizi teplický kapitán Admir Ljevakovič. „Přeju mu, aby nastoupil v základu Slavie.“ V generálce střídal.

Ljevakovič tuší peklo v Edenu. „Slavia je někde jinde. Musíme být připravení, že nás zatlačí, ale nesmíme se toho bát. Musíme využít každou lehkou ztrátu Slavie, abychom šli do brejku. A vyřešit to co nejlíp. Dozadu ji bude těžké uhlídat, mají strašně kvalitní mančaft, v Evropě dělají dobré výsledky. Bude to pro nás dobrá zkouška.“