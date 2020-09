Slavia jde v lize na Teplice, očekává se nejvyšší návštěva od začátku března

Bude to největší návštěva na ligovém fotbalovém zápase v Česku od začátku pandemie.

Byť jsou čísla nakažených v zemi v posledních dnech rekordní a dál strmě rostou, pro kluby platí nařízení z druhé poloviny srpna: jestliže oddělíte hlediště do deseti sektorů, v nichž bude maximálně tisíc osob, můžete zaplnit až polovinu kapacity.



Podle Jaroslava Tvrdíka, klubového šéfa, může do Edenu na ligové utkání přijít až 9 685 fanoušků, neplatí to ovšem pro evropské poháry, na které se vztahují jiná – přísnější – pravidla, jež určuje UEFA.

Proto při úterním utkání Slavie proti Midtjyllandu v předkole Ligy mistrů zůstanou tribuny pro fanoušky zavřené. Ale nepředbíhejme.

„Nejdřív nás čekají Teplice a my se chceme vrátit ke stavu před reprezentační pauzou. Víme, že se nám zápas s Pardubicemi nepovedl. Ztratili jsme body, ani výkon nebyl ideální. Udělali jsme během týdne maximum, abychom se vrátili k tomu, co naši hru zdobí,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia doma v lize neprohrála už 34 zápasů a sedmkrát po sobě tam neinkasovala. S Teplicemi v nejvyšší soutěži bodovala v posledních 11 duelech, před sedmi lety ale Severočechům v Edenu podlehla rekordně 0:7. To je nejvyšší porážka Slavie v samostatné ligové historii.



„Teplice začaly ligu velmi dobře výhrou 3:1 venku, ale dva zápasy jim teď nevyšly. Je to tým, který se významně opírá o útočné duo Mareš, Řezníček. Poprvé v sezoně si zahrajeme pravděpodobně proti dvěma útočníkům. Na druhou stranu také hrají na pět obránců. Očekávám proti nim stejný zápas jako minule doma, bude to o dobývání a prvním gólu,“ řekl Trpišovský.

Teplice v posledních dvou kolech prohrály a nenavázaly na úvodní vítězství 3:1 z Příbrami. U Litavky dosáhly na jedinou výhru z posledních 11 venkovních ligových zápasů.

„Jedeme na Slavii s tím, že nemáme co ztratit. Se Spartou je to náš nejlepší klub. Pokud se nebudeme bát, bude to dobré. Slávisti jsou taky jen lidi. Pardubice nám ukázaly návod, presovaly, bojovaly. I Slavia má nějaké slabiny. Budeme se je snažit využít,“ řekl teplický záložník Vukadin Vukadinovič, který Severočechy posílil v týdnu a ve Slavii v minulosti působil.