Fotbalisté Slavie zahájili zimní přípravu i s posilami, chyběl nemocný Ševčík

Pražané o tom informovali na svém webu.

Na konci podzimní části vedle Masopusta kvůli zranění scházeli i Matěj Jurásek a dlouhodobý marod David Pech. „Tým je kompletní kromě nějakých drobností. Petr Ševčík je nemocný, Lukáš Masopust bude mít individuální úlevy ohledně svalového zranění z konce podzimu. Všichni jsou připravení, nažhavení, vypadají velice dobře,“ uvedl trenér Trpišovský.

Do přípravy se zapojil i nizozemský záložník Mohamed Ihattaren, který v Edenu na začátku prosince podepsal smlouvu jako volný hráč. S týmem však v tréninku ještě není. „Zhruba před měsícem, kdy tu byl poprvé, začínal od nuly. Posunul se o pár procent dál, má individuální plán a bude v něm pokračovat i v lednu. Shodil několik kilo, přibral podle testů i hodně na svalové hmotě. Je to běh na dlouhou trať, ale s tím jsme do toho šli. Chtěli bychom, aby na konci zimní přípravy byl schopen alespoň něco absolvovat s A-týmem,“ řekl Trpišovský.

Slavia má na startu zimní přípravy velmi široký kádr - čtyři brankáře a 31 hráčů do pole. Mužstvo doplnili také tři mladíci Jan Lacko, Daniel Toula a Matěj Žitný. Ve čtvrtek druhý tým prvoligové tabulky odletí na soustředění do Portugalska.

Trpišovský si pochvaloval, že hráči po dovolené dorazili dobře připraveni. „Kluci měli (během volna) silové i běžecké individuální plány. Podle testování, které jsme měli, to zatím vypadá velice dobře. Kluci splnili všechno, co jsme potřebovali. Po testování nás čeká trénink každý den až do čtvrtečního odletu (na soustředění) do Portugalska,“ podotkl Trpišovský.