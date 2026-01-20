Chance Liga 2025/2026

Novinka na českém fotbalovém stadionu. Slavia nabídne na WC menstruační potřeby

Lucie Macháčová
  9:02
Fotbalová Slavia nabídne od jarní části sezony na dámských záchodech menstruační hygienické potřeby. A to jak na stadionu v pražském Edenu, tak v Horních Měcholupech, kde hrají a trénují fotbalistky.
Na stadionech Slavie v Edenu a Horních Měcholupech, kde hrají fotbalistky, budou na dámských záchodech k dispozici hygienické potřeby pro ženy.

Martina Šurnovská po gólu do sítě Slovácka
Gólová radost slávistky Denisy Veselé v derby proti Spartě.
Slavia se tím stala prvním fotbalovým stadionem v Česku, který ve spolupráci se značkou Bella (výhradním distributorem je společnost TZMO Czech Republic) rozšiřuje své služby o menstruační hygienické potřeby pro ženy.

Inovativní krok, který by mohl být inspirací pro další české kluby.

Počet stadionů v Evropě, v nichž nabízejí bezplatné menstruační potřeby, roste. Třeba na Anfield Road, kde hraje Liverpool, jsou vložky a tampony k mání už od roku 2018. Na Stamford Bridge od roku 2022. Ale ani v Anglii nejde o samozřejmost.

Nyní se mezi kluby, které tímto způsobem chtějí zlepšit komfort žen na stadionu, zařadila i Slavia. Menstruační pomůcky nabídne na všech dámských toaletách v Edenu od čtvrtečního zápasu Ligy mistrů, kdy fotbalisté Slavie přivítají Barcelonu.

Stejná novinka se týká i stadionu v Horních Měcholupech, kde mají svůj domov ženské a dívčí týmy Slavie. Fotbalistky tu přivítají 7. února ve čtvrtfinále Poháru FAČR Baník Ostrava, o 14 dní později tu hostí v lize FC Praha.

Na stadionu v Edenu (Fortuna Aréně) je kapacita 19 370 diváků. A ženy tvoří přibližně 15 procent šech návštěvníků. „Jsme velmi rádi, že se nám společně se značkou Bella podařilo realizovat projekt, který je jednoduchý, praktický a zároveň velmi potřebný,“ říká Kateřina Vavrlová, komerční ředitelka a členka představenstva Slavie.

„Fotbalový stadion má být místem, kde se všichni cítí vítáni a komfortně, a to platí jak pro fanoušky na tribunách, tak pro hráčky na hřišti. Tento krok vnímáme jako přirozenou součást moderního přístupu ke službám a zázemí klubu.“

Značka Bella se dlouhodobě věnuje tématům ženského zdraví, dostupnosti hygienických pomůcek. Zároveň se aktivně zaměřuje na vzdělávání dívek ve školách. Její partnerství se Slavií tak propojuje sportovní prostředí s odpovědným a inovativním přístupem k ženským potřebám napříč sportovní komunitou.

„Jsme upřímně hrdí, že výrobky Bella budou k dispozici nejen ve Fortuna Aréně pro všechny fanynky, zaměstnankyně a sportovkyně, ale také přímo v areálu, kde působí dívčí a ženské týmy Slavie. Věříme, že tento projekt může být inspirací i pro další sportovní kluby a areály,“ doplňuje Věra Žáčková, marketingová specialistka společnosti TZMO Czech Republic.

Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul

„Spolupráce se Slavií je pro nás krásným příkladem toho, jak mohou značky společně s velkými sportovními institucemi skutečně a smysluplně ovlivňovat každodenní komfort žen.“

V Česku se problematika dostupnosti menstruačních potřeb řeší spíše ve školách. Od letošního roku mají školy povinnost zajistit na dívčích školních toaletách vložky a tampony zdarma. Na stadionech však trend bezplatné hygieny zatím neplatí.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Lamine Yamal v akci proti Realu Sociedad.

Barcelona ve 20. kole španělské fotbalové ligy podlehla Realu Sociedad 1:2, prohrála poprvé po 11 soutěžních a devíti ligových výhrách. Real Madrid tak díky sobotní výhře 2:0 nad Levante snížil...

18. ledna 2026  23:37

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.

Fotbalisté Senegalu vyhráli podruhé mistrovství Afriky, i když v bláznivém závěru normální hrací doby finále odešli na protest ze hřiště. Domácí Maroko nakonec porazili 1:0 po prodloužení, gól...

18. ledna 2026  23:25

