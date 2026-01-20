Novinka na českém fotbalovém stadionu. Slavia nabídne na WC menstruační potřeby

Slavia se tím stala prvním fotbalovým stadionem v Česku, který ve spolupráci se značkou Bella (výhradním distributorem je společnost TZMO Czech Republic) rozšiřuje své služby o menstruační hygienické potřeby pro ženy.
Inovativní krok, který by mohl být inspirací pro další české kluby.
Počet stadionů v Evropě, v nichž nabízejí bezplatné menstruační potřeby, roste. Třeba na Anfield Road, kde hraje Liverpool, jsou vložky a tampony k mání už od roku 2018. Na Stamford Bridge od roku 2022. Ale ani v Anglii nejde o samozřejmost.
Nyní se mezi kluby, které tímto způsobem chtějí zlepšit komfort žen na stadionu, zařadila i Slavia. Menstruační pomůcky nabídne na všech dámských toaletách v Edenu od čtvrtečního zápasu Ligy mistrů, kdy fotbalisté Slavie přivítají Barcelonu.
Stejná novinka se týká i stadionu v Horních Měcholupech, kde mají svůj domov ženské a dívčí týmy Slavie. Fotbalistky tu přivítají 7. února ve čtvrtfinále Poháru FAČR Baník Ostrava, o 14 dní později tu hostí v lize FC Praha.
Na stadionu v Edenu (Fortuna Aréně) je kapacita 19 370 diváků. A ženy tvoří přibližně 15 procent šech návštěvníků. „Jsme velmi rádi, že se nám společně se značkou Bella podařilo realizovat projekt, který je jednoduchý, praktický a zároveň velmi potřebný,“ říká Kateřina Vavrlová, komerční ředitelka a členka představenstva Slavie.
„Fotbalový stadion má být místem, kde se všichni cítí vítáni a komfortně, a to platí jak pro fanoušky na tribunách, tak pro hráčky na hřišti. Tento krok vnímáme jako přirozenou součást moderního přístupu ke službám a zázemí klubu.“
Značka Bella se dlouhodobě věnuje tématům ženského zdraví, dostupnosti hygienických pomůcek. Zároveň se aktivně zaměřuje na vzdělávání dívek ve školách. Její partnerství se Slavií tak propojuje sportovní prostředí s odpovědným a inovativním přístupem k ženským potřebám napříč sportovní komunitou.
„Jsme upřímně hrdí, že výrobky Bella budou k dispozici nejen ve Fortuna Aréně pro všechny fanynky, zaměstnankyně a sportovkyně, ale také přímo v areálu, kde působí dívčí a ženské týmy Slavie. Věříme, že tento projekt může být inspirací i pro další sportovní kluby a areály,“ doplňuje Věra Žáčková, marketingová specialistka společnosti TZMO Czech Republic.
„Spolupráce se Slavií je pro nás krásným příkladem toho, jak mohou značky společně s velkými sportovními institucemi skutečně a smysluplně ovlivňovat každodenní komfort žen.“
V Česku se problematika dostupnosti menstruačních potřeb řeší spíše ve školách. Od letošního roku mají školy povinnost zajistit na dívčích školních toaletách vložky a tampony zdarma. Na stadionech však trend bezplatné hygieny zatím neplatí.