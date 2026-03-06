Chance Liga 2025/2026

Slavia -Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance


  15:38
Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských „S“, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby sledovat a jak vypadá historická bilance?

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze Sparty. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kdy a kde sledovat 316. derby pražských S:

Derby Slavia vs. Sparta se hraje v neděli 8.3. od 18:30 a v přímém přenosu ho bude vysílat televizní stanice Oneplay Sport 1 (platforma Oneplay). Podrobnou textovou online reportáž najdete na iDNES.cz

Zajímavosti o derby Slavia – Sparta

  • První derby Sparta – Slavia se odehrálo už 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek. Sparta sice vstřelila gól, ale podle tehdejších pravidel ho museli uznat oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku neuznal a rozhodčí ji po zápase odvolal.

Historická bilance

  • Historická bilance derby je příznivější pro Spartu.
  • Sparta vyhrála: 139×
  • remíza: 77×
  • Slavia vyhrála: 99×
  • Nejlepším střelcem derby je slávistická legenda Josef Bican, který nastřílel Spartě 35 branek.
  • Rekordní návštěva derby je 50 105 diváků (1965).
    • Nejvyšší návštěva v samostatné české lize: 23. 4. 2007 vidělo derby na Letné 20 565 diváků.
      • Nejvyšší výhra Slavie: 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
      • Nejvyšší výhra Sparty: 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.

V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?

  • V jarní části ligy si oba týmy vedou výborně. V pěti zápasech mají shodně čtyři vítězství a jednu remízu.
  • V týdnu oba soupeři překvapivě vypadli v semifinále domácího poháru. Slavia po remíze 2:2 podlehla v Jablonci na penalty, Sparta hrála v Boleslavi bez branek a také nezvládla penaltový rozstřel.

Smutná večerní linka do Prahy. Jak Sparta a Slavia otevřely cestu k poháru

Kdo si prosadí svůj styl?

Pryč jsou časy, kdy Slavia vítězila a zároveň bavila fotbalem. Nekompromisní presink a rychlý přechod do útoku dříve doprovázela i technická kvalita. Ta teď červenobílým schází a v jejich hře dominuje spíš atletika, soubojovost a účelnost. I tímto pragmatickým stylem však Slavia vede ligu o sedm bodů. Trenér Jindřich Trpišovský navíc připustil, že herní projev není ideální a tým se na jeho zlepšení chce zaměřit.

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Sparta už v prvním období pod Brianem Priskem vsadila na atraktivní fotbal. Dánský trenér i po návratu ordinuje na Letné ofenzivní a kreativní styl. Letenští soupeřům neradi půjčují míč a často je rozebírají dlouhými kombinacemi.

Výsledky derby pražských S od roku 2023:

DerbyDatumZápasSoutěž
3155. 10. 2025Sparta – Slavia 1:11. liga 2025/26, 11. kolo
31410. 5. 2025Slavia – Sparta 2:11. liga 2024/25, Skupina o titul
3138. 3. 2025Sparta – Slavia 2:01. liga 2024/25, 25. kolo
3126. 10. 2024Slavia – Sparta 2:11. liga 2024/25, 11. kolo
31111. 5. 2024Sparta – Slavia 0:01. liga 2022/23, Skupina o titul
3103. 3. 2024Sparta – Slavia 0:01. liga 2023/24, 23. kolo
30928. 2. 2024Slavia – Sparta 2:3Pohár ČMFS, čtvrtfinále
30824. 9. 2023Slavia – Sparta 1:11. liga 2023/24, 9. kolo
30713. 5. 2023Sparta – Slavia 3:21. liga 2022/23, Skupina o titul
3063. 5. 2023Sparta – Slavia 0:2Pohár ČMFS, finále
30515. 4. 2023Sparta – Slavia 3:31. liga 2022/23, 27. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
