Manželka zpívala hymnu, on dal gól. Na tyhle časy budeme vzpomínat, zářil Masopust

„Jsem na Hanku moc pyšný. Vždycky měla takový sen si něco zazpívat před zápasem, a ten se jí dneska splnil. My jsme dali čtyři krásné góly a dovedli zápas v klidu do konce,“ zářil Masopust po drtivém triumfu 4:0.

Slavii se povedl vstup do utkání. Gólovou šanci jí daroval stoper Vitík, jehož kiksu využil Jurečka. „Určitě nám to pomohlo, ale přeci jen ta branka přišla velmi brzy a celý zápas byl před námi. Sparta měla spoustu času s tím něco udělat. Někdy je lepší dostat gól na začátku než na konci zápasu,“ přemítal.

Hymnu před zápasem zazpívala manželka Lukáše Masopusta.

Během prvního poločasu přidali domácí další tři trefy a připravili Spartě nejvyšší porážku v derby od roku 1948. „Ani jsem nevěděl, že je to rekordní výhra. Jsem za to moc rád, jednou se na tyhle naše časy ve Slavii bude krásně vzpomínat,“ usmíval se Masopust.

A jeho branka byla obzvlášť pohledná. Odražený míč si jednou nohou připravil ve vzduchu a druhou zakončil pod břevno. Daroval domácím ještě více jistoty, kterou zářili po celou dobu.

„Od začátku jsme plnili všechno, co jsme si řekli v kabině. Prezentovali jsme se tak, jak jsme chtěli. Dařily se nám náběhy za obranu, vyhrávali jsme souboje,“ popisoval.

Osobní souboje byly pro domácí klíčové. Nebezpečné situace často pramenily právě z vyhraných duelů. Slavia rivala k ničemu nepustila, za celé utkání hosté nevystřelili na branku.

Na takovou dominanci, zvlášť v kontextu posledních duelů, nebyli domácí zvyklí. „Už jsme to rozebírali v posledních zápasech a potom jsme nad tím příliš přemýšleli a svazovalo nás to. Teď jsme hráli více uvolněně, přirozeně podle našeho naturelu. Aiham i Taras to výborně uskákali a hlavičkovali tam, kde si trenéři přejí,“ chválil Masopust.

„Ale derby je vždy specifické. Tohle utkání bylo daleko více otevřené než ty s jinými týmy. V dalších duelech zas budeme dobývat a soupeř bude zalezlý, bude to jiné,“ dodal.

Slavia vítězstvím odskočila Spartě na rozdíl pěti bodů. Vedoucí Viktoria na ni drží náskok čtyři body i se zápasem k dobru. „Jsme rádi, že Sparta nešla před nás. Plzeň je sice stále před námi, ale když si vzpomenu, že jsme jednou také vedli a nakonec náskok ztratili, tak se vlastně může stát cokoliv,“ řekl Masopust.

Domácí v týdnu čeká cesta do Kosova, kde v rámci skupiny Konferenční ligy vyzvou nepříjemné Ballkani. V tuzemské soutěži pak zavítají do Ďolíčku, kde sehrají malé pražské derby proti Bohemians. „Musíme zůstat dobře naladění a přenést si to nadšení do dalších zápasů,“ uzavřel Masopust.