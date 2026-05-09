Chance Liga 2025/2026

Oslavy? Ne, skandál! Tvrdík odsoudil fanoušky: Největší ostuda za jedenáct let

Jiří Čihák
Aktualizujeme   21:46aktualizováno  22:24
Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo k domácímu vítězství 3:2. Nyní ho vedení ligy pravděpodobně kontumuje ve prospěch Sparty.
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanští fotbalisté opouští Eden poté, co fanoušci Slavie vtrhli na hřiště.
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.
Fotbalisté Sparty odjíždějí ze stadionu Slavie po vniknutí fanoušků na hřiště.
Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.
„Dá se to očekávat,“ přiznal i Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

Boj o titul se zamotává.

Co hrozí Slavii?

„Klub, který jako organizátor utkání nezajistí, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na hrací plochu nebo do prostor vyhrazených družstvům nebo delegovaným osobám; bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 Kč, odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu; vedle peněžité pokuty může být klub v případě, kdy je utkání ukončeno před uplynutím doby hry nebo jej není možné vůbec zahájit, potrestán též kontumací utkání.“

Zdroj: Disciplinární řád FAČR

Pokud Spartě od stolu přistanou tři body do tabulky, rozdíl mezi prvním a druhým místem bude tři kola před koncem nadstavby pětibodový. Sparta hraje v úterý doma s Plzní, Slavia o den později hostí Jablonec.

„Je mi hrozně líto, že vám to musím říct. Těšili jsme se na oslavy mistrovského titulu. Ale vzhledem k tomu, že jste předčasně vběhli na hřiště a byli napadeni dva hráči Sparty, soupeř už opustil stadion,“ řekl Tvrdík, když asi dvacet minut po šílených scénách nakráčel na hřiště společně s nehrajícím kapitánem Bořilem a náhradním brankářem Kolářem.

Vzal do ruky mikrofon a fanouškům promlouval do duše: „Pojďme, prosím, nepokračovat v prohlubování problémů a opusťte stadion. Nic s tím neuděláme. Je to naše vina.“

Česká liga udělala v posledních letech spoustu kroků vpřed, ale tohle derby ji vrací zase na začátek. Nedůstojné a totálně ujeté. Jakuba Surovčíka, brankáře Sparty, jeden ze slávistických fanoušků napadl a chrstl mu do obličeje pivo. Domácí chuligáni atakovali i útočníka Matyáše Vojtu, obránce Jakuba Martince a jednoho ze sparťanských lékařů.

Na trávník vyběhli fanoušci z Tribuny Sever asi dvě a půl minuty před koncem devítiminutového nastavení, když se slávistický brankář Jakub Markovič chystal k odkopu od brány. Už předtím ale přelézali bariéry a blížili se k postranní čáře. Pořadatelé, kteří začali chvíli předtím pod tribunami natahovat červený provázek, neměli šanci je zastavit.

Ti slávisté, kteří zůstali na svých místech, dokola křičeli: „Hovada! Hovada!“

A Tvrdík pak na tiskové konferenci novinářům řekl: „Tohle je největší ostuda za jedenáct let v klubu, omlouvám se normálním fanouškům, divákům u obrazovek.“

„Nepřáli jsme si, aby se náš klub takhle proslavil,“ pokračoval. „Respektuju rozhodnutí Sparty nepokračovat. Soupeř nahlásil, že má dva napadené hráče. My bychom se na Spartě zachovali stejně. Respektujeme rozhodnutí orgánů zápas ukončit a vyčkáme na závěr řízení.“

Když slávističtí fanoušci před patnácti lety vtrhli na trávník během semifinále tehdejšího Ondrášovka Cupu s Olomoucí, zápas byl kontumován v jejich neprospěch.

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Tehdy chuligáni protestovali proti vedení.

Teď se těšili na oslavy mistrovského titulu, které však sobě a hlavně hráčům sami pokazili.

Slavia v derby dvakrát prohrávala, ale na druhý gól dokázala po přestávce rychle zareagovat. Chaloupek vyrovnal, Zima dal na 3:2 a vedení pak červenobílí drželi i po další červené kartě pro útočníka Chorého. Závěr se však zvrtnul.

Zvláštní bylo, když pořadatelé asi deset minut před koncem začali rozebírat reklamní led panely pod protilehlou tribunou. Cesta na hřiště byla pro fanoušky rázem volná, i když hlasatel na stadionu opakoval: „Zůstaňte na svých místech.“

Nezůstali. A nastal chaos.

Někteří po trávníku běhali se světlicemi nad hlavou. Ty pak házeli směrem ke sparťanskému sektoru, který pak několik minut strážili policejní těžkooděnci. Jakmile se situace naoko uklidnila, slávističtí fotbalisté se vrátili na trávník, ale sparťané už v té chvíli mířili do autobusu.

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
