Sparta k**va je! Slavii se nelíbí choreo, rival odsoudil dělbuchy svých fandů

„Takové chování jednotlivců v našem sektoru je neakceptovatelné. Kotel dostal zpětnou vazbu od našich zkušených hráčů ihned po skončení utkání. S fanoušky se o tom za klub budeme samozřejmě bavit. V tomto případě jednoznačně očekáváme trest od disciplinární komise,“ řekl pro iDNES.cz Ondřej Kasík, ředitel komunikace Sparty.

Hostující příznivci poslali ze své tribuny v rohu stadionu skrz síť na sousedící místa několik nebezpečných kousků pyrotechniky během vyhroceného finiše zápasu. Šokovaní slávisté opouštěli své sedačky, zatímco ke kotli přiběhl Lukáš Haraslín a snažil se fandům domluvit. Hned po utkání dali najevo stejnou nespokojenost také kapitán Ladislav Krejčí a Filip Panák.

Reakce disciplinárky přijde po jejím úterním zasedání a kromě jiných nepřístojností se na něm bude rozebírat také chování fanoušků Slavie.

Ti zhruba ve dvacáté minutě utkání roztáhli přes půl stadionu velké choreo. Kartony na severní tribuně za bránou vyobrazily přeškrtnutý nápis Sparta, zatímco na té protilehlé sdělení doplňovala slova „k**va je!“

Velkoformátové choreo fanoušků Slavie Praha v derby se Spartou. Dohromady nápis tvořil sdělení „Sparta k**va je!“

Pro přípravu velkých a často i působivých choreografií je nezbytné, aby klub zástupcům fanoušků umožnil vstup na stadion dopředu. Slavia však v reakci na dotaz redakce iDNES.cz přesvědčuje: „O podobě choreografie jsme nevěděli a neztotožňujeme se s ní.“

Totéž prý platí i o stejném vzkazu na tričkách, která speciálně před 308. derby připravila, na sociálních sítích dopředu propagovala a ve svém krámku přímo ve slávistickém stadionu Eden prodávala fanouškovská skupina Tribuna Sever.

„Trička nepodléhají schválení klubem. Jejich podobu považujeme za naprosto nevhodnou a budeme celou prezentaci v rámci zápasu řešit právě s Tribunou Sever,“ píše klub v zaslaném prohlášení.

Redakce iDNES.cz oslovila Slavii po derby i v souvislosti s její veřejně dlouhodobě deklarovanou snahou o kultivaci českého fotbalového prostředí. Před derby ji na sociálních sítích znovu vzýval i šéf klubu Jaroslav Tvrdík, který napsal například: „Derby je tentokrát absolutní vrchol letošního roku. Je součástí příběhu, který píšeme ve snaze povznést český fotbal společně s týmy v LFA.“

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Mam tu cest stat v cele Slavie vice nez 7 let. Takovy zajem o fotbal jsem vsak nezazil. A to ani ve slavistickych zapasech v Lize mistru. DERBY je tentokrat absolutni vrchol letosniho roku. Je to soucasti pribehu, ktere piseme ve snaze povznest cesky fotbal spolecne s tymy v… https://t.co/gO3DWoXe6u oblíbit odpovědět

Realita však byla úplně jiná.

Na hřišti nechutný boj místo fotbalu, na tribunách nadávky, zloba, negativní emoce.

Z vrcholu ligového podzimu se v neděli stala fraška, kterou i samotní aktéři bez skrupulí označili za nedůstojnou či nechutnou.

„Fotbal v této podobě nemá smysl pro všechny jeho účastníky a neodpovídá filozofii, kterou chceme jako klub rozvíjet,“ uznala Slavia. „Uvědomujeme si celospolečenský dosah zápasu, svůj díl odpovědnosti za jeho průběh a budeme hledat řešení, jak fotbalem fanoušky hlavně bavit a šířit pozitivní emoce.“

Není to poprvé, co se jeden z vrcholných zápasů české ligy podobně zvrhnul. Co se dělo v neděli v Edenu, bylo ovšem daleko za hranou etického kodexu, který Slavia letos v březnu zveřejnila a zavázala se k jeho dodržování.

„Kodex se týká zaměstnanců klubu. Pro fanoušky je to spíše návod, jak chceme fungovat. Není to zákon nebo povinná pravidla, která by klub mohl vymáhat,“ reaguje Slavia.

Konkrétně pak ani jeden z klubů nechtěl vzhledem k blížícímu se disciplinárnímu řízení komentovat ani případné postihy pro hráče či členy realizačního týmu, kteří se účastnili potyček a vyvíjeli tlak na rozhodčí.

„První podrobný komentář týkající se emocí hráčů a realizačních týmů z průběhu nedělního zápasu od nás v úterý uslyší zástupci disciplinární komise,“ zaznělo ze Sparty.

„Předpokládáme, že celý incident a míra zavinění zúčastněných stran obou klubů budou předmětem vyšetřování disciplinárky,“ navázala Slavia.

Ta v prohlášení ještě doplnila: „Principiálně jsme přesvědčeni, že hráči obou týmů nezvládli své emoce a členové realizačních týmů obou klubů neměli v žádném případě vstoupit na hrací plochu. Velkou měrou k vyhrocené situaci přispěl výkon rozhodčích, kteří zápas nezvládli. Musí si v takovémto zápase umět sjednat respekt u hráčů i realizačních týmů.“