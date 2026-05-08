Kdy a kde sledovat 317. derby pražských S:
V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?
Slavia v lize úspěšně praktikuje fyzicky náročný styl založený na presinku, kondici a důrazu v osobních soubojích. Pokud se jí herně nedaří, neváhá přepnout na jednodušší řešení v podobě dlouhých nákopů na Chorého. V poslední době týmu značně chybí atraktivnější herní projev. Na jeho zlepšení bude mít kouč Trpišovský více času po sezoně – momentálně Slavia pragmaticky míří k titulu. Do konce soutěže zbývají čtyři zápasy a na druhou Spartu má osmibodový náskok.
Sparta se pod Brianem Priskem snaží hrát atraktivní fotbal. Dánský trenér i po svém návratu na Letnou vyžaduje od svých hráčů ofenzivní a kreativní styl. Týmu však chybí pevnější základní kostra, často ho brzdí zranění a zatím nepřipomíná skvěle vyladěný stroj jako při prvním Priskeho angažmá. Sparťanský kouč o způsobu hry často mluví a poukazuje na odlišnost od současné hry Slavie, poslední vzájemný duel však očekávaný střet stylů rozhodně nepřinesl.
Jak si týmy vedou od posledního derby?
- Týmy odehrály od posledního vzájemného střetu šest ligových zápasů. Slavia čtyřikrát zvítězila, body ztratila za domácí remízu s Plzní a prohru v Hradci.
Zápasy Slavie od posledního derby
|DATUM
|SOUTĚŽ
|ZÁPAS
|VÝSLEDEK
|02.05.2026
|Chance Liga
|Liberec – Slavia
|1:2
|25.04.2026
|Chance Liga
|Slavia – Olomouc
|2:1
|19.04.2026
|Chance Liga
|Hradec Králové – Slavia
|2:1
|12.04.2026
|Chance Liga
|Slavia – Plzeň
|0:0
|05.04.2026
|Chance Liga
|Ostrava – Slavia
|0:2
|14.03.2026
|Chance Liga
|Zlín – Slavia
|1:3
|08.03.2026
|Chance Liga
|Slavia – Sparta
|3:1
- Sparta má od prohry (1:3) v březnovém derby na kontě pět ligových výher a porážku na hřišti Bohemians. V Ďolíčku však hrála od 20. minuty bez vyloučeného Mercada. V pohárech musela vytrpět nepříjemnou konfrontaci s Alkmaarem v Konferenční lize.
Zápasy Sparty od posledního derby
|DATUM
|SOUTĚŽ
|ZÁPAS
|VÝSLEDEK
|03.05.2026
|Chance Liga
|Sparta – Jablonec
|2:0
|25.04.2026
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta
|2:0
|18.04.2026
|Chance Liga
|Sparta – Jablonec
|3:1
|12.04.2026
|Chance Liga
|Teplice – Sparta
|0:1
|05.04.2026
|Chance Liga
|Sparta – Karviná
|2:0
|19.03.2026
|Konferenční liga
|Sparta – Alkmaar
|0:4
|15.03.2026
|Chance Liga
|Sparta – Slovácko
|5:2
|12.03.2026
|Konferenční liga
|Alkmaar – Sparta
|2:1
|08.03.2026
|Chance Liga
|Slavia – Sparta
|3:1
Historické zajímavosti o derby Slavia – Sparta
- První derby Sparta – Slavia se odehrálo už 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek. Sparta sice vstřelila gól, ale podle tehdejších pravidel ho museli uznat oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku neuznal a rozhodčí ji po zápase odvolal.
Historická bilance
- Historická bilance derby je příznivější pro Spartu.
- Sparta vyhrála: 139×
- remíza: 77×
- Slavia vyhrála: 100×
- Nejlepším střelcem derby je slávistická legenda Josef Bican, který nastřílel Spartě 35 branek.
- Rekordní návštěva derby je 50 105 diváků (1965).
- Nejvyšší návštěva v samostatné české lize: 23. 4. 2007 vidělo derby na Letné 20 565 diváků.
- Nejvyšší výhra Slavie: 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
- Nejvyšší výhra Sparty: 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.
Zajímavosti před 317. derby Slavia – Sparta
- v posledních 11 vzájemných ligových zápasech neprohrál domácí tým
- Slavia prohrála jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů
- Slavia prohrála jediné z minulých 15 domácích ligových utkání se Spartou
- kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry vedl ve Spartě mládežnické týmy
Kdo je favoritem derby?
Bookmakeři sázkové kanceláře Tipsport věří více domácí Slavii. Na její vítězství vypsali kurz 1,83. Sparťanskou šanci na výhru vidí v kurzu přibližně 4,5.
|Slavia – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,83
|3,64
|4,53