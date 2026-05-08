Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Autor:
  18:55
Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby sledovat, jak vypadá historická bilance i další zajímavosti, najdete v našem přehledu.

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Kdy a kde sledovat 317. derby pražských S:

V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?

Slavia v lize úspěšně praktikuje fyzicky náročný styl založený na presinku, kondici a důrazu v osobních soubojích. Pokud se jí herně nedaří, neváhá přepnout na jednodušší řešení v podobě dlouhých nákopů na Chorého. V poslední době týmu značně chybí atraktivnější herní projev. Na jeho zlepšení bude mít kouč Trpišovský více času po sezoně – momentálně Slavia pragmaticky míří k titulu. Do konce soutěže zbývají čtyři zápasy a na druhou Spartu má osmibodový náskok.

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Sparta se pod Brianem Priskem snaží hrát atraktivní fotbal. Dánský trenér i po svém návratu na Letnou vyžaduje od svých hráčů ofenzivní a kreativní styl. Týmu však chybí pevnější základní kostra, často ho brzdí zranění a zatím nepřipomíná skvěle vyladěný stroj jako při prvním Priskeho angažmá. Sparťanský kouč o způsobu hry často mluví a poukazuje na odlišnost od současné hry Slavie, poslední vzájemný duel však očekávaný střet stylů rozhodně nepřinesl.

Snad se bude hrát víc než 36 minut. Kouč Priske si rýpl do způsobu hry Slavie

Jak si týmy vedou od posledního derby?

  • Týmy odehrály od posledního vzájemného střetu šest ligových zápasů. Slavia čtyřikrát zvítězila, body ztratila za domácí remízu s Plzní a prohru v Hradci.
Zápasy Slavie od posledního derby
DATUMSOUTĚŽZÁPASVÝSLEDEK
02.05.2026Chance LigaLiberec – Slavia1:2
25.04.2026Chance LigaSlavia – Olomouc2:1
19.04.2026Chance LigaHradec Králové – Slavia2:1
12.04.2026Chance LigaSlavia – Plzeň0:0
05.04.2026Chance LigaOstrava – Slavia0:2
14.03.2026Chance LigaZlín – Slavia1:3
08.03.2026Chance LigaSlavia – Sparta3:1
  • Sparta má od prohry (1:3) v březnovém derby na kontě pět ligových výher a porážku na hřišti Bohemians. V Ďolíčku však hrála od 20. minuty bez vyloučeného Mercada. V pohárech musela vytrpět nepříjemnou konfrontaci s Alkmaarem v Konferenční lize.
Zápasy Sparty od posledního derby
DATUMSOUTĚŽZÁPASVÝSLEDEK
03.05.2026Chance LigaSparta – Jablonec2:0
25.04.2026Chance LigaBohemians – Sparta2:0
18.04.2026Chance LigaSparta – Jablonec3:1
12.04.2026Chance LigaTeplice – Sparta 0:1
05.04.2026Chance LigaSparta – Karviná2:0
19.03.2026Konferenční ligaSparta – Alkmaar0:4
15.03.2026Chance LigaSparta – Slovácko5:2
12.03.2026Konferenční ligaAlkmaar – Sparta 2:1
08.03.2026Chance LigaSlavia – Sparta 3:1

Historické zajímavosti o derby Slavia – Sparta

  • První derby Sparta – Slavia se odehrálo už 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek. Sparta sice vstřelila gól, ale podle tehdejších pravidel ho museli uznat oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku neuznal a rozhodčí ji po zápase odvolal.

Historická bilance

  • Historická bilance derby je příznivější pro Spartu.
  • Sparta vyhrála: 139×
  • remíza: 77×
  • Slavia vyhrála: 100×
  • Nejlepším střelcem derby je slávistická legenda Josef Bican, který nastřílel Spartě 35 branek.
  • Rekordní návštěva derby je 50 105 diváků (1965).
    • Nejvyšší návštěva v samostatné české lize: 23. 4. 2007 vidělo derby na Letné 20 565 diváků.
      • Nejvyšší výhra Slavie: 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
      • Nejvyšší výhra Sparty: 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.

Zajímavosti před 317. derby Slavia – Sparta

  • v posledních 11 vzájemných ligových zápasech neprohrál domácí tým
  • Slavia prohrála jediný z posledních 8 vzájemných ligových zápasů
  • Slavia prohrála jediné z minulých 15 domácích ligových utkání se Spartou
    • kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry vedl ve Spartě mládežnické týmy

Kdo je favoritem derby?

Bookmakeři sázkové kanceláře Tipsport věří více domácí Slavii. Na její vítězství vypsali kurz 1,83. Sparťanskou šanci na výhru vidí v kurzu přibližně 4,5.

Slavia – Sparta Výhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,833,644,53
Vstoupit do diskuse

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los

Skupina o záchranu - 1. kolo

Play off o umístění - 1. semifinále

Skupina o titul - 1. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávista Lukáš Provod si kryje míč před Jaroslavem Zeleným ze Sparty.

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

8. května 2026  18:55

Obří pokuta pro kohouty z Realu. Valverde i Tchouaméni zaplatí půl milionu eur

Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni.

Fotbalisté Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni dostali od Realu Madrid za konflikt v šatně po čtvrtečním tréninku každý pokutu půl milionu eur (přes 12 milionů korun). Španělský klub to dnes...

8. května 2026  17:52

Chytal v JAR, šílel z vuvuzel, teď Ciupa tvrdí: Na MS jsme proti nim favorit

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Jiří Ciupa, brankář...

V éteru nesnesitelný skřek vuvuzel, na hřišti míčoví kouzelníci, na stadionech davy i prázdnota. Fotbalový brankář Jiří Ciupa z Opavy si zachytal v Jihoafrické republice, i proto má druhého českého...

8. května 2026  14:42

Švýcarský Asterix se Spartou v srdci. Na Letnou se jednou vrátím, slibuje Lustrinelli

Premium
Mauro Lustrinelli, kouč FC Thun a bývalý útočník Sparty.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Píše se rok 2026 po Kristu. Celé Švýcarsko marně sahá po fotbalovém titulu. Celé? Ne! Nepoddajný klub z Bernské vysočiny odolává nájezdníkům a tři kola před koncem senzačně slaví. V čele se svým...

8. května 2026

Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici

Záložníci Realu Madrid Federico Valverde (vlevo) a Aurélien Tchouameni.

Jako by nestačilo, že sezonu takřka jistě zakončí bez trofeje. Teď musí fotbalový Real Madrid ještě řešit konflikt v kabině. V něm se ve čtvrtek ocitli záložníci Aurélien Tchouaméni a Federico...

8. května 2026  10:14

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Rayo znovu vyzrálo na Štrasburk, ve finále Konferenční ligy vyzve Crystal Palace

Alemao slaví branku Rayo Vallecano.

Ve finále Konferenční ligy se 27. května v Lipsku utkají fotbalisté Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček v soutěži zdolal Šachtar Doněck i podruhé, tentokrát doma 2:1. Španělský zástupce...

7. května 2026  23:18

Horníček si finále Evropské ligy nezahraje. O triumf se utkají Freiburg a Aston Villa

Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.

Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli...

7. května 2026  23:10

Disciplinárka zahájila řízení s Mosesem, Bohemians zaplatí bezmála půl milionu

Domácí fanoušci během zápasu proti Spartě.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se slávistou Davidem Mosesem za tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce. Komise rovněž potrestala Bohemians Praha 1905 za...

7. května 2026  17:35

Chce někdo baráž? Opavský kouč o bláznivé 2. lize: Tento ročník bude památný

Ústí nad Labem, 6. 5. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC...

Pět zápasů nevyhráli, uďobli jen dva body, přesto jsou fotbalisté Opavy kandidáty na baráž o nejvyšší soutěž. Chcete lepší důkaz, jak bláznivá letos druhá liga je? Místo rvačky o postup si soupeři...

7. května 2026  14:30

Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...

Vyřešení trenérské otázky ve fotbalové Sigmě je stále v nedohlednu. Alespoň tak hovoří informace iDNES.cz, podle nichž vedení olomouckého celku s žádným trenérem ještě nezahájilo intenzivní námluvy.

7. května 2026  13:38

Enriqueho fotbalová mašina. Říkal jsem vám, že jsme nejlepší, smál se kouč PSG

Kouč PSG Luis Enrique během odvety s Bayernem.

Po prvním zápase varoval, že jeho svěřenci budou potřebovat navzdory výhře ještě alespoň tři góly. Nakonec jim stačil v odvetě na půdě Bayernu jeden a k tomu takřka dokonalý defenzivní výkon....

7. května 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.